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Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетом

Неділя 27 квітня 2025 20:00
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Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетом 9 варіантів дешевих подорожей та відпусток (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Відпустка без космічних витрат - це реальність багатьох українців у 2025 році. Якщо традиційні пляжі та гори вже набридли або виходять за межі вашого бюджету, існує безліч інших варіантів для яскравого та доступного відпочинку.

Які є 9 варіантів відпочинку з обмеженим бюджетом, розповідає РБК-Україна.

Планувати відпустку з обмеженим бюджетом - це чудова можливість відкрити для себе нові напрямки та враження. Якщо вам набридли традиційні поїздки на морське узбережжя чи в гори, саме час спробувати щось інше.

Україна і найближчі країни пропонують безліч альтернатив для яскравого, доступного та змістовного відпочинку. Ось декілька ідей для незвичайних подорожей, практичних поради та реальних варіантів маршрутів, які не спустошать ваш гаманець:

Внутрішній туризм: чарівність маленьких міст і сіл

Україна багата на автентичні місця, де можна недорого відпочити та зарядитися емоціями:

Опішня (Полтавщина) - столиця української кераміки, де ви зможете спробувати гончарство.

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетомОпішнянські глечики (фото: Вікіпедія)

Бакота (Хмельниччина) - затоплене село з фантастичними краєвидами.

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетомБакотські схили (фото: Вікіпедія)

Хуст (Закарпаття) - місто сакур і середньовічних руїн.

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетомРуїни Хустського замку (фото: Вікіпедія)

Порада для мандрівників: обирайте житло на місцевих платформах або через соцмережі - часто це дешевше, ніж бронювання на великих сайтах.

Екскурсійні тури: максимум вражень за мінімум грошей

Автобусні тури Україною - чудовий варіант для насиченої та доступної відпустки:

Замки Львівщини: Олеський, Підгорецький, Золочівський.

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетомОлеський замок (фото: Вікіпедія)

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетомПідгорецький замок (фото: Вікіпедія)

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетомЗолочівський замок (фото: Вікіпедія)

Кам'янець-Подільський і Хотин - середньовічні фортеці.

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетомКам'янець-Подільська фортеця (фото: Вікіпедія)

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетомХотинська фортеця (фото: Вікіпедія)

Софіївка в Умані - унікальний дендропарк.

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетом(фото: Софіївка)

Орієнтовний бюджет: від 1500 грн за 2–3 дні з проживанням та екскурсіями.

Поїздки до сусідніх країн: бюджетна Європа поруч

Польща, Словаччина та Румунія пропонують доступні можливості для подорожей:

Люблін, Перемишль, Жешув (Польща) - європейська архітектура і невисокі ціни.

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетомЛюблін (фото: Вікіпедія)

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетомПарк князів Любомирських в Перемишлі (фото: Вікіпедія)

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетомРяшівський замок князів Любомирських (фото: Вікіпедія)

Кошице, Пряшів (Словаччина) - старовинні міста з демократичними розцінками.

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетомСобор Святої Єлизавети Угорської (фото: Вікіпедія)

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетомГоловна вулиця Пряшева (фото: Вікіпедія)

Сучава, Брашов (Румунія) - середньовічна атмосфера і гірські пейзажі.

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетомРуїни княжого замку в Сучаві (фото: Вікіпедія)

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетомБрашов (фото: Вікіпедія)

Порада для мандрівників: бронюйте квитки на FlixBus або Ecolines заздалегідь - так ви заощадите.

Волонтерські та обмінні програми: подорожуйте майже безкоштовно

Волонтерські програми відкривають нові горизонти без великих витрат:

Workaway, Worldpackers, HelpStay допоможуть вам знайти волонтерські позиції на екофермах, у хостелах або кемпах.

Ви працюєте кілька годин на день і отримуєте безкоштовне житло та харчування.

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетом(фото: Worldpackers)

"Місто вихідного дня": швидка перезагрузка

Невелика подорож у сусіднє місто подарує вам яскраві враження:

Київ - Чернігів: древні собори й історичні пам’ятки.

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетомЛітній ранок у Чернігові (фото: Вікіпедія)

Львів - Дрогобич: солеварня і готичні церкви.

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетомІсторичний центр Дрогобича (фото: Вікіпедія)

Одеса - Білгород-Дністровський: велична середньовічна фортеця.

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетомБілгород-Дністровська фортеця (фото: Вікіпедія)

Ековідпочинок: ближче до природи

Відчуйте єднання з природою без великих витрат. Це дасть вам відпочинок душею та тілом.

Проживайте у глемпінгах серед лісів та біля озер.

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетомХатинка для глемпінгу (фото: Вікіпедія)

Розташуйтеся на кемпінгах у заповідниках.

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетомКемпінг в Карпатах (фото: Shambala)

Відвідуйте фермерські садиби або екопоселення. Інколи можна знайти затишну хатинку у місцевих мешканців з дуже низькою орендою на тиждень або два.

Культурний туризм: подорожуйте за натхненням

Культурні події стануть чудовим приводом для бюджетної мандрівки:

Відвідуйте книжкові фестивалі та творчі форуми.

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетомМистецький арсенал (фото: Dovzhenko_C)

Насолоджуйтеся безкоштовними кінопоказами у парках.

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетом(фото: Читомо)

Завітайте до музеїв у дні відкритих дверей або за символічною ціною.

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетом(фото: Діти в місті Київ)

Поради для мандрівників: часто такі заходи є безоплатними або дуже доступними.

Автостоп і мінімалістичні подорожі

Автостоп або поїздки через Couchsurfing відкриють для вас світ недорогих пригод:

Є популярні напрямки: Україна - Польща Чехія.

Користуйтеся сервісами BlaBlaCar або Couchsurfing для пошуку попутників і ночівлі.

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетом(фото: heybus)

Поради для мандрівників: завжди подбайте про свою безпеку та повідомляйте рідних про маршрути.

Літні школи й кемпи для дорослих

Ваша відпустка може стати інвестицією у розвиток:

Мовні інтенсиви з англійської, німецької або італійської.

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетом(фото: дитячий клуб Kokoro)

Курси акторської майстерності, йоги або soft skills.

Не пляж та не гори: куди поїхати у відпустку з обмеженим бюджетомКурс йоги (фото: Kyivyoga.Center)

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, Софіївка, Shambala, Зелені кручі, Читомо, heybus, Visit Ukraine, worldpackers, flixbus, ecolines, Інститут туризму України, Discover Ukraine, Туристичний сайт Польщі, Visit Slovakia, Romania Travel, Hotline.travel.

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