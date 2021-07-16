Северные курорты и вакцинация на отдыхе: в Египте появятся новые предложения для украинских туристов

В министерстве туризма страны рассказали о нововведениях для путешественников

Украинских туристов в Египте в последний месяц-полтора стало меньше на 30%. Одна из причин – летняя жара на курортах Красного моря. Но летом Египет может предложить также новые локации, которые можно посещать в жаркое время, говорят в министерстве туризма страны.

"Украинцы привыкли ездить в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, но мы хотим предложить туристам и туроператорам другие курорты и локации на побережье Средиземного моря на севере страны", - отметила заместитель министра туризма и древностей Египта Гада Шалаби в ходе встречи с журналистами в Киеве.

Она рассказала РБК-Украина о новых сервисах для украинских туристов, а также об особенностях отдыха в период пандемии COVID.

Горячая линия на украинском языке и виза онлайн

Украина является наибольшим рынком для Египта – ежемесячно в страну прибывает около 90 тысяч украинских путешественников, говорит чиновница. За год с июля 2020 года Египет посетили 1,3 млн украинских туристов.

"Недавно мы разрешили вакцинированным путешественникам въезжать в страну без ПЦР-теста, что снижает стоимость их путешествия", - рассказала она.

Фото: Заместитель министра туризма и древностей Египта Гада Шалаби (facebook.com/ghadashalabyegypt)

Также в министерстве туризма на прошлой неделе представили портал Visa to Egypt (visa2egypt.gov.eg), где туристы могут оформить онлайн-визы за 2-3 дня, чтобы не стоять в очереди в аэропорту после прибытия, отметила представительница министерства.

В ближайшее время украинцам станет проще получить рекомендации или информацию во время отдыха в Египте - вводится горячая линия по номеру 19654, на которой операторы будут общаться на украинском языке.

Проверка ПЦР-тестов в Египте

Требование предъявлять негативные ПЦР-тесты ввели в Египте в сентябре 2020 года. С тех пор были туристы, которые приезжали в страну без тестов, и им предоставлялась возможность сделать тест на месте, сообщила РБК-Украина Гада Шалаби.

Фото: Тестирование в аэропорту (jettyimages.com)

В таких случаях турист проводил один день на самоизоляции в своем номере отеля. Затем в случае позитивного результата его переводили в отдельный корпус. При этом туристам предоставляют все необходимое: еду, воду, перекусы трижды в день под дверь.

"Египетское правительство поставило условие, что на ПЦР-тестах должны быть QR-коды, которые сложнее подделать. Пограничники уже очень хорошо научились различать, какой код поддельный. Если у туриста окажется сомнительный ПЦР-тест, его попросят пройти повторный в аэропорту за 30 долларов", - обратила внимание вице-министр туризма и древностей Египта.

К туристам применяется предположение, что они могут быть инфицированы, но цели "ловить" или наказывать за поддельные тесты туристов, приехавших на отдых, египетские власти не ставят.

Но в случае позитивного теста отпуск придется провести на самоизоляции, пояснила она. Отдельно за это платить не нужно, хотя отель и предоставляет дополнительное место.

"Если состояние заболевшего туриста усугубится, его могут госпитализировать в государственную больницу и лечить бесплатно. У нас оборудованы более 400 мест в больницах на случай, если заболеют туристы, более 180 мест в палатах интенсивной терапии с кислородным оборудованием", - отметила чиновница.

За прошлый год на египетских курортах было не больше 30 случаев заболеваемости COVID среди украинских туристов.

Фото: Карантинные меры в отеле Египта (booking.com)

Было ли сопротивление вакцинации от COVID

На египетских курортах, куда массово ездят отдыхать украинцы, недавно были вакцинированы практически все сотрудники.

"Сначала с их стороны было сопротивление – люди боялись прививаться. Но министерство здравоохранения проводило кампании по разъяснению. Тех работников, которых не удалось убедить, не допускают на "первую линию" обслуживания в отелях, хотя и не увольняют", - рассказала заместитель министра туризма Египта.

С восстановлением чартерных полетов из России в Египет многих украинских туристов беспокоит, не будет ли завезен новый штамм коронавируса "Дельта" на курорты Красного моря.

"Мы внимательно мониторим уровень заболеваемости в разных странах, и в случае повышенного риска к пассажирам будем применять новые правила и дополнительные меры предосторожности. Это может быть вакцинация, экспресс- или ПЦР-тесты в аэропорту. Мы беспокоимся о своем населении, которое составляет более 100 млн человек, поэтому не допустим никаких рисков", - отметила чиновница.

Она добавила, что восстановление полетов из России касается прямых чартерных рейсов на курорты Египта. Сейчас россияне приезжают в Египет через Каир, или с авиакомпаниями других стран.

Фото: Улицы Каира (unsplash.com/spencer-davis)

Вырастут ли цены на отдых?

С возвращением российских туристов на курорты Египта многие турагенты допускают рост цен на отдых в отелях и подорожание турпакетов для украинцев. Но Гада Шалаби отмечает, что скачка цен не будет из-за того, что недавно повысилась разрешенная заполняемость отелей – с 50% до 70%.

"Я не думаю, что отели будут заполнены россиянами и туристами из других стран настолько, чтобы повышать стоимость существенно. Нет никаких планов повышать цены в связи с ростом турпотока. Также разрешать заполняемость отелей на 100%, как в других странах, в ближайшее время не будем, чтобы избежать скоплений людей на территории отелей – в ресторанах", - сообщила она.

При этом туристов из стран ЕС в Египте практически нет: Европа пока не открыла свои границы для посещения своими гражданами курортов этой страны.

"Все же некоторые туристы из Германии и Швейцарии находят обходные пути, как попасть в Египет. Также приезжают туристы из США, Польши, Литвы, Сербии, Молдовы, Беларуси, Казахстана, Саудовской Аравии", - перечислила страны замминистра.

Чем Египет будет привлекать украинцев

Самыми популярными направлениями среди украинцев остаются Шарм-эль-Шейх (провинция Южный Синай) и Хургада и Марса-Алам в провинции Красное море. Симпатии к этим регионам распределяются поровну, рассказала изданию чиновница.

"В последнее время все больше туристов из Шарм-эль-Шейха посещают Каир, чтобы за день увидеть пирамиды, музеи. Из Хургады и Марса-Алама туристы отправляются в Луксор. Такой интерес объясняется тем, что историю Египетской цивилизации изучают в школах и увидеть все своими глазами – мечта каждого ребенка в мире", - рассказала она.

Фото: Археологические достопримечательности в Луксоре (pixabay.com)

Короткие поездки из Египта в Израиль, которые раньше совершали украинские туристы, и сейчас доступны для египтян – много граждан ездят туда с паломничеством. Условия въезда для украинцев определяются израильской стороной (пока под запретом – ред.).

Для привлечения украинских туристов в Египте рассматривают возможность предложить со временем платную вакцинацию на отдыхе, сказала РБК-Украина представитель ведомства.

"Египет производит большее количество вакцин от коронавируса. Мы бы хотели изучить, заинтересует ли это украинских туристов, чтобы привлечь их на египетские курорты. Какие вакцины и по какой стоимости смогут получить украинцы, нужно будет еще обсудить на уровне министерства здравоохранения", - поделилась планами Гада Шалаби.

Он добавила: Египет признает все вакцины от COVID, которые применяются в разных странах и одобрены ВООЗ.

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