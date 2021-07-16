Північні курорти і вакцинація на відпочинку: в Єгипті з'являться нові пропозиції для українських туристів

У міністерстві туризму країни розповіли про нововведення для мандрівників

Українських туристів в Єгипті за останній місяць-півтора стало менше на 30%. Одна з причин - літня спека на курортах Червоного моря. Але влітку Єгипет може запропонувати також нові локації, які можна відвідувати в спекотну пору, кажуть у міністерстві туризму країни.

"Українці звикли їздити в Шарм-ель-Шейх і Хургаду, але ми хочемо запропонувати туристам і туроператорам інші курорти і локації на узбережжі Середземного моря на півночі країни", - зазначила заступник міністра туризму і старожитностей Єгипту Гада Шалабі під час зустрічі з журналістами в Києві.

Вона розповіла РБК-Україна про нові сервіси для українських туристів, а також про особливості відпочинку в період пандемії COVID.

Гаряча лінія українською мовою та віза онлайн

Україна є найбільшим ринком для Єгипту - щомісяця в країну прибуває близько 90 тисяч українських мандрівників, каже чиновниця. За рік з липня 2020 року Єгипет відвідали 1,3 млн українських туристів.

"Нещодавно ми дозволили вакцинованим мандрівникам в'їжджати в країну без ПЛР-тесту, що знижує вартість їхньої подорожі", - розповіла вона.

Фото: Заступниця міністра туризму і старожитностей Єгипту Гада Шалабі (facebook.com/ghadashalabyegypt)

Також у міністерстві туризму минулого тижня представили портал Visa to Egypt (visa2egypt.gov.eg), де туристи можуть оформити онлайн-візи за 2-3 дні, щоб не стояти в черзі в аеропорту після прибуття, зазначила представниця міністерства.

Найближчим часом українцям стане простіше отримати рекомендації або інформацію під час відпочинку в Єгипті - вводиться гаряча лінія за номером 19654, на якій оператори спілкуватимуться українською мовою.

Перевірка ПЛР-тестів у Єгипті

Вимогу пред'являти негативні ПЛР-тести ввели в Єгипті у вересні 2020 року. Відтоді були туристи, які приїжджали в країну без тестів, і їм надавалася можливість зробити тест на місці, повідомила РБК-Україна Гада Шалабі.

Фото: Тестування в аеропорту (jettyimages.com)

У таких випадках турист проводив один день на самоізоляції в своєму номері готелю. Потім у разі позитивного результату його переводили в окремий корпус. При цьому туристам надають все необхідне: їжу, воду, перекуси - тричі на день під двері.

"Єгипетський уряд поставив умову, що на ПЛР-тестах повинні бути QR-коди, які складніше підробити. Прикордонники вже дуже добре навчилися розрізняти, який код підроблений. Якщо у туриста виявиться сумнівний ПЛР-тест, його попросять пройти повторний в аеропорту за 30 доларів", - звернула увагу віце-міністр туризму і старожитностей Єгипту.

До туристів застосовується припущення, що вони можуть бути інфіковані, але мету "ловити" або карати за підроблені тести туристів, які приїхали на відпочинок, єгипетська влада не ставить.

Але в разі позитивного тесту відпустку доведеться провести на самоізоляції, пояснила вона. Окремо за це платити не потрібно, хоча готель і надає додаткове місце.

"Якщо стан хворого туриста погіршиться, його можуть госпіталізувати в державну лікарню і лікувати безкоштовно. У нас обладнані понад 400 місць у лікарнях на випадок, якщо захворіють туристи, понад 180 місць у палатах інтенсивної терапії з кисневим обладнанням", - зазначила чиновниця.

За минулий рік на єгипетських курортах було не більше 30 випадків захворюваності серед українських туристів.

Фото: Карантинні заходи в готелі Єгипту (booking.com)

Чи був опір вакцинації від COVID

На єгипетських курортах, куди масово їздять відпочивати українці, нещодавно були вакциновані практично всі співробітники.

"Спочатку з їхнього боку був опір - люди боялися робити щеплення. Але міністерство охорони здоров'я проводило кампанії з роз'яснення. Тих працівників, яких не вдалося переконати, не допускають на "першу лінію" обслуговування в готелях, хоча і не звільняють", - розповіла заступник міністра туризму Єгипту.

З відновленням чартерних польотів з Росії до Єгипту багатьох українських туристів турбує, чи не буде завезений новий штам коронавірусу "Дельта" на курорти Червоного моря.

"Ми уважно моніторимо рівень захворюваності в різних країнах, і в разі підвищеного ризику до пасажирів будемо застосовувати нові правила і додаткові запобіжні заходи. Це може бути вакцинація, експрес- або ПЛР-тести в аеропорту. Ми турбуємося про своє населення, яке становить понад 100 млн осіб, тому не допустимо жодних ризиків", - зазначила чиновниця.

Вона додала, що відновлення польотів з Росії стосується прямих чартерних рейсів на курорти Єгипту. Зараз росіяни приїжджають до Єгипту через Каїр, або з авіакомпаніями інших країн.

Фото: Вулиці Каїра (unsplash.com/spencer-davis)

Чи зростуть ціни на відпочинок?

З поверненням російських туристів на курорти Єгипту багато турагентів припускають зростання цін на відпочинок в готелях і подорожчання турпакетів для українців. Але Гада Шалабі зазначає, що стрибка цін не буде через те, що недавно підвищилася дозволена заповнюваність готелів - з 50% до 70%.

"Я не думаю, що готелі будуть заповнені росіянами і туристами з інших країн настільки, щоб підвищувати вартість суттєво. Немає жодних планів підвищувати ціни у зв'язку із зростанням турпотоку. Також дозволяти заповнюваність готелів на 100%, як в інших країнах, найближчим часом не будемо, щоб уникнути скупчень людей на території готелів – в ресторанах", - повідомила вона.

При цьому туристів з країн ЄС в Єгипті практично немає: Європа поки не відкрила свої кордони для відвідування своїми громадянами курортів цієї країни.

"Все ж деякі туристи з Німеччини та Швейцарії знаходять обхідні шляхи, як потрапити в Єгипет. Також приїжджають туристи зі США, Польщі, Литви, Сербії, Молдови, Білорусі, Казахстану, Саудівської Аравії", - перерахувала країни заступник міністра.

Чим Єгипет буде приваблювати українців

Найпопулярнішими напрямками серед українців залишаються Шарм-ель-Шейх (провінція Південний Синай) і Хургада і Марса-Алам в провінції Червоне море. Симпатії до цих регіонів розподіляються порівну, розповіла виданню чиновниця.

"Останнім часом все більше туристів з Шарм-ель-Шейха відвідують Каїр, щоб за день побачити піраміди, музеї. З Хургади і Марса-Алама туристи вирушають у Луксор. Такий інтерес пояснюється тим, що історію єгипетської цивілізації вивчають у школах і побачити все на власні очі – мрія кожної дитини у світі", - розповіла вона.

Фото: Археологічні пам'ятки в Луксорі (pixabay.com)

Короткі поїздки з Єгипту до Ізраїлю, які раніше здійснювали українські туристи, і зараз доступні для єгиптян - чимало громадян їздять туди з паломництвом. Умови в'їзду для українців визначаються ізраїльською стороною (поки під забороною – ред.).

Для залучення українських туристів в Єгипті розглядають можливість запропонувати з часом платну вакцинацію на відпочинку, сказала РБК-Україна представник відомства.

"Єгипет виробляє більшу кількість вакцин від коронавірусу. Ми б хотіли вивчити, чи зацікавить це українських туристів, щоб залучити їх на єгипетські курорти. Які вакцини і за якою вартістю зможуть отримати українці, потрібно буде ще обговорити на рівні міністерства охорони здоров'я", - поділилася планами Гада Шалабі.

Він додала: Єгипет визнає всі вакцини від COVID, які застосовуються в різних країнах і схвалені ВООЗ.

Нагадаємо, раніше ми писали, які "інстаграмніші" локації Єгипту варто відвідати, щоб зробити яскраві фото.

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