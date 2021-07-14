Райские пляжи и роскошные курорты: cамые "инстаграмные" локации Египта для ярких фото

Страна фараонов, красочного подводного мира и отелей all inclusive может удивить необычными локациями. 5 мест, которые стоит посетить ради ярких впечатлений

Египетские пейзажи вполне узнаваемы, а пляжный отдых Шарм-эль-Шейха и Хургады не спутаешь ни с каким другим.

Но оказывается, эта страна может удивить экзотическими локациями, которые известны далеко не каждому. Ехать сюда стоит не только за яркими эмоциями, но и за красочным контентом для соцсетей.

Предлагаем 5 insta-локаций, которые впечатляют своим колоритом.

Пляжи Эль-Аламейн

Белоснежный песок, бирюзовая вода и нежный бриз… Этот курорт на Средиземном побережье резко отличается от всего, что вы видели в Египте. Климат здесь более комфортный, море - более прохладное, а атмосфера расслабленная и спокойная.

Кажется, что вы оказались на райском острове вдали от суеты и жары. Пляжи Эль-Аламейн могут соперничать по "инстаграмности" с мальдивскими и станут идеальной локацией для фотосессий. Главное - вовремя остановиться. Ведь Эль-Аламейн славится также историческим и культурным наследием. К тому же в нескольких часах езды от курорта - знаменитые пирамиды Гизы, Александрия и другие must visit Египта.

Пляжи Эль-Аламейн, словно на Мальдивах (фото: РБК-Украина)

Курорт Эль-Гуна

Этот курорт, что расположился за 22 километра к северу от Хургады, состоит из нескольких островков, соединенных каналами и мостами. За что и получил название "Египетская Венеция".

Построенный египетским миллиардером относительно недавно, он был рассчитан на то, чтобы удивлять сказочными видами. Эль-Гуна представляет собой комплекс отелей в едином стиле, в приглушенной цветовой гамме и с тщательно продуманным интерьером номеров - рай для эстета. Из всех вилл открывается потрясающий вид на залив и море. А сама территория гостиниц впечатлит обилием зелени.

Эль-Гуна впечатляет (фото: РБК-Украина)

Кафе в Шарм-эль-Шейхе

Пожалуй, одно из самых узнаваемых кафе Шарм-эль-Шейха, которое стало рекордсменом по количеству рекомендаций в Instagram. Расположено оно в живописном месте на скале в 20 минутах езды от города. К колоритному заведению ведет деревянная лестница, а само оно наполнено многочисленными "винтажными" предметами.

Вокруг открывается роскошный вид на скалистое побережье, есть спуск к пляжу. Особенно впечатляюще выглядит кафе на фоне заката, а также вечером, когда зажигаются огни. Если вы планируете поездку в Шарм, отметьте себе это место, чтобы сделать пару живописных кадров и насладиться атмосферой египетского быта.

Кафе Farsha - лидер по insta-локациям Шарма (фото: РБК-Украина)

Оазис среди пустыни

Если посетите пирамиды Гизы, то не пропустите живописное место в 500 километрах от чуда древнего мира. Оазис с бьющими фонтанами, зеленью и прохладой, которую не ожидаешь встретить среди песков.

Здесь можно сделать фото, которые точно станут откровением для тех, кто привык считать, что знаменитые пирамиды расположены где-то в безлюдном месте - и за ближайшей цивилизацией нужно ехать обратно в Каир.

Вблизи пирамид есть настоящий "оазис" (фото: РБК-Украина)

Старый Каир

Сердце и самая живописная часть Каира - старый город. Он являет собой удивительный контраст с современным загруженным мегаполисом, погружая вас в атмосферу исторического наследия и настоящих сокровищ Египта.

Здесь расположились древние строения, коптские церкви, мечети с удивительной архитектурой, музеи и грот, где пряталось Святое Семейство. Не меньше впечатлений и фотоконтента можно собрать, прогулявшись по узким улочкам с торговыми палатками. Привычные всем египетские сувениры здесь соседствуют с редкими вещичками. Среди них можно найти действительно уникальные экспонаты, которые удивят ваших близких и украсят любой блог.

Старый Каир - впечатляющее место (фото: РБК-Украина)

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