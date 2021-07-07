В разгар сезона: туристам раскрыли новые детали об отдыхе в Египте летом

В стране впервые за время пандемии увеличивают уровень заполняемости отелей до 70%

Египет должен увеличить уровень заполнения отелей и развлекательных заведений почти на четверть, поскольку страна продолжает поэтапное восстановление туристического сектора – одного из важнейших источников дохода страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства страны.

Сообщается, что гостиницы, рестораны, кафе, кинотеатры и театры могут увеличить вместимость с 50% до 70%. Это подтвердили в правительстве Египта на заседании под председательством премьер-министра Мостафы Мадбули в понедельник, 5 июля.

Во время встречи министр здравоохранения Египта доктор Хала Заед доложила о ситуации c COVID в стране. По официальным данным, если в мае в стране фиксировали 1100-1200 новых случаев в день, то сегодня их число составляет около 100-200 в сутки.

Эксперты сферы туризма предполагают, что решение увеличить заполняемость отелей будет способствовать тому, что появится больше туров, акционных предложений и в целом больше возможностей для отдыха в стране. В свою очередь, отели смогут наконец принять больше посетителей и продолжать постепенно выходить из кризисной ситуации.

Как восстанавливался туризм в Египте и что изменится в этом сезоне

Пандемия негативно повлияла на туризм в стране. В то же время Египет отменил свою начальную запрет на въезд туристических перевозок 12 месяцев назад и открывал свой туристический рынок поэтапно.

Согласно заявлениям властей, за один год Египту удалось восстановить количество иностранных посетителей. По данным Министерства туризма и древностей, с июля 2020 года Египет посетило около 4 миллионов человек.

В то же время в Министерстве заявляют, что ожидают возвращение количества посетителей к предковидному уровню к осени 2022 года.

Фото: Туристы, прибывающие в страну, должны пройти ПЦР-тест (Getty Images)

При этом министр туризма и древностей Египта Халед Эль-Энани заявил, что стратегия восстановления туризма в Египте "происходит постепенно", и что страна смогла увеличить уровень заполняемости благодаря тщательному соблюдению плана осторожного восстановления.

"Применяя строгие меры, вакцинировав весь персонал сферы туризма в нескольких провинциях и тщательно контролируя наши отели и заведения, мы смогли безопасно открыться”, – сказал он.

После попыток Египта по введению мер предосторожности, Всемирный совет по вопросам путешествий и туризма (WTTC) предоставил стране марку безопасных путешествий, закрепив за Египтом статус безопасного направления для туризма.

По состоянию на сегодня путешественники, прибывающие в страну, должны пройти ПЦР-тест, также при въезде Египет проверяет все сертификаты о прививках. С недавнего времени въезд в страну возможен без ПЦР-теста, если турист предоставит справку о полной вакцинации от COVID.

Напомним, ранее мы писали, как можно нестандартно отдохнуть в Египте летом.

Также сообщалось, что Финляндия открывается для туристов, но с одним условием.