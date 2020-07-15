Село, котрого нет на карте: чем Бакота интригует туристов

Необычное место на карте Хмельницкой области
Недавно во время карантина снова начал курсировать поезд из Киева в Каменец-Подольский. Это хорошая возможность посетить древний город. Если об этом городе знают множество украинцев, то об уникальном затопленном селе Бакота слышали далеко не все.
Бакота - это место, где ранее располагалось село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. Сейчас села нет, а его место заняли воды.
Село, которого больше нет
Около сорока лет назад село Бакота было затоплено из-за строительства Днестровского гидроузла. Тех, кто на тот момент проживал в селе, переселили в другие населенные пункты. Были уничтожены не только жилые дома, но и виноградники, огороды, сады и даже лес.
Сейчас территория водоема относится к Национальному природному парку Подольские Товтры.
В данный момент Бакотой принято называть все близлежащие места, располагающиеся на территории существовавшего когда-то села а также места вдоль берегов реки Днестр.
В середине 90-х годов здесь случился обвал одной из скал Белой горы.
Он уничтожил большинство пещер и усыпальниц, где были уникальные росписи и фрески 11-13 веков. Захоронения монахов монастыря, который действовал здесь, сохранились только частично.
Как доехать до Бакоты?
Бакота находится в 55 километрах от железнодорожной станции Каменец-Подольского, недалеко от поселка городского типа Старая Ушица. Сюда можно доехать как на поездах, так и на автобусах, которые регулярно курсируют из Каменца-Подольского.
Кроме того, в Каменце-Подольском и в Хмельницком есть множество туристических организаций, которые предлагают отправиться сюда с экскурсией или походом на один день или даже на неделю. В таком случае добраться в Бакоту можно и на автобусе вместе с группой туристов.
Больше смотрите в видео:
Видео: Бакота (facebook.com/РБК-Украина)
Напомним, ранее мы писали, чем удивляет туристов необычный остров на юге Украины, который точно стоит посетить.
Также советуем почитать, почему стоит поехать в Ровенскую область и увидеть та легендарный Таракановский форт.