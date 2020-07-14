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Рай на земле: чем удивляет туристов уютный остров на юге Украины

Вторник 14 июля 2020 15:43
Рай на земле: чем удивляет туристов уютный остров на юге Украины
Фото: Джарилгач (kirillovka.ks.ua)
Автор: Катерина Гончарова

Отдохнуть на острове можно бесплатно

Далеко не всем известно, что в Украине есть живописный остров, который многие сравнивают с райским уголком для туристов. Другие называют это место "украинскими Мальдивами".

Джарылгач – это самый крупный по площади и второй по длине остров в Украине, находящийся в Черном море.

Он омывается Джарылгачским и Каркинитским заливами. Площадь острова составляет 62 квадратных километра.

Рай на земле: чем удивляет туристов уютный остров на юге УкраиныФото: Остров Джарылгач в хорошую погоду (wikipedia.org)

Остров относится к Скадовскому району Херсонской области. Это единственный необитаемый остров в стране.

Джарылгач привлекает прежде всего тех туристов, которые ищут уединения и отдыха без множества людей вокруг. Но стоит отметить, что в летнее время здесь часто тоже бывает немало людей, поэтому в полной изоляции отдохнуть вряд ли получится, если вы собрались сюда в любой из летних месяцев.

Как добраться на остров?

На остров Джарылгач можно добраться тремя разными способами. К примеру, из Скадовска можно доехать на рейсовом катере. Цена за рейс составляет 180 грн в обе стороны.

Добраться из Скадовска до пункта "Затока Глубокая" можно по цене 130 гривен, но тогда до моря нужно добираться целый час, а до края самой косы - около 9 километров.

Дорога из Киева на остров Джарылгач может быть такой: поезд Киев - Херсон, затем – автобус Херсон – Скадовск, а после – на корабле до самого острова. Отдохнуть на острове с палатками можно совершенно бесплатно.

Больше смотрите в видео:

Джарылгач

Джарылгач - райский островок Украины!

Опубліковано РБК-Украина Вівторок, 14 липня 2020 р.

Напомним, ранее мы писали о том, как знаменитый блогер Антон Птушкин путешествует по Украине в условиях закрытых границ.

Также предлагаем посмотреть видео о том, что происходит на пляжах Одессы и Затоки.

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