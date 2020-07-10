Как и зачем я сдавала тест на COVID-19 после возвращения из Албании

Недавно я вернулась из Албании в Украину и столкнулась с необходимостью пройти ПЦР-тест. Расскажу подробно о том, как проходит эта процедура.

Я прилетела из прекрасной Албании. Там мы смотрели множество отелей, знакомились с местной культурой, посещали экскурсии. Когда мы туда прилетели, Албания была ещё в "зеленой" зоне.

Но мы понимали, что ситуация в этом сезоне нестабильная – был риск, что до окончания нашей поездки страна перейдет в "красную" зону. Так и произошло. В большинстве отелей, которые мы видели, стараются соблюдать меры безопасности, на ресепшен всегда есть бесконтактный термометр и санитайзер.

В необходимости самоизоляции нет ничего страшного, все были к этому готовы. Тем, кто не может работать удаленно, можно сделать тест ПЦР: результат готов в течение суток, лаборатория отправляет его в электронную систему общественного здоровья Украины. После этого идёт синхронизация с приложением "Дій вдома", и ваша самоизоляция может быть прекращена.

Тест решила проходить сразу, так как была необходимость выйти на работу. По прилету нам померили температуру. Потом проверили, установлено ли в телефоне приложение "Дій вдома" (о необходимости установить его нас предупредили еще в самолете). В приложении нужно ввести свой украинский номер телефона.

Фото: Албания летом 2020 года (pixabay.com)

Только после этого проходите пограничный контроль, где сотрудник пограничной службы записывает ваш мобильный номер и адрес, по которому будет проходить самоизоляция. Активировать приложение нужно в течение 48 часов, тест можно сдать за это время. До получения результата теста нужно находиться на самоизоляции по адресу, который назвал пограничной службе.

Сдача теста проходит быстро, предварительной подготовки не требуется. Есть список лабораторий, в которых можно сдать тест – удобнее это делать по предварительной записи. Для получения результата в тот же день тест нужно сдать до 12:00.

До получения результатов теста необходимо находиться на обсервации по месту, указанное при прохождении пограничного контроля, а также в приложении "Дій вдома". В это время контактирую только с мужем и котом.

По моей информации, большинство пассажиров самолета решили сдавать тест, чтобы не проходить обсервацию 14 дней. Стоимость теста – от 700 грн.

Никаких неудобств процедуры сдачи теста отметить не могу. Вся процедура заняла от силы 10 минут. Я пришла в назначенное время, в регистратуре заполнила бланк с личными данными и прошла в кабинет для сдачи мазка из горла.

Нужно понимать, что такой сезон для всего мира является первым в своём роде, все меняется каждый день. Бронировать туры и билеты лучше через туристические агентства, которые владеют всей необходимой информацией. "Плюс" этого сезона в том, что за счет ограничений для некоторых стран, на отдыхе меньше туристов. Соответственно, на пляже лежать комфортно. В качестве вывода скажу – не откладывайте путешествия на потом.