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Украина внесла Албанию в список стран "красной зоны": что это значит для туристов

Новости » Travel » Отдых за рубежом 07.07.2020 - 16:17
Украина внесла Албанию в список стран "красной зоны": что это значит для туристов
Фото: Албания (facebook.com/DARTUkraine)
Автор: Катерина Гончарова

Как безопасно вернуться из Албании во время карантина

Албания вошла в список стран "красной зоны" Министерства здравоохранения Украины по показателям заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по развитию туризма Украины в Facebook.

"Обновлен список стран "красной" и "зеленой" зон по состоянию на 6 июля. Информация о пяти странах, куда могут улететь на отдых украинцы: в красную зону попала Албания. "Красными" остаются Черногория и Египет. Турция и Хорватия находятся в "зеленой" зоне", - уточняют в ведомстве.

В комментарии РБК-Украина в пресс-службе Государственного агентства по развитию туризма Украины объяснили, что Минздрав обновляет информацию по спискам "красной" и "зеленой" зон регулярно, и ситуация по заболеваемости в той или иной стране может меняться в течение нескольких дней.

"Все будет зависеть от того, когда именно граждане возвращаются из страны. Если в этот момент страна находится в списке "зеленой" зоны, обсервацию или самоизоляцию проходить не нужно", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Украина внесла Албанию в список стран &quot;красной зоны&quot;: что это значит для туристовФото: Албания летом 2020 года (pixabay.com)

В Гостуризме напомнили, что те граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украину, должны проходить 14-дневную обсервацию или воспользоваться приложением "Дій вдома".

То есть, если на момент возвращения из Албании эта страна для Украины находится в "красном" списке, то вам надо пройти двухнедельную обсервацию или самоизоляцию, но ситуация со списком может измениться в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19 в Албании.

РБК-Украина также обратился за комментарием к двум крупным туроператорам с вопросом, что означают такие изменения для туристов. Там пообещали предоставить эту информацию в среду, 8 июля.

Кабинет министров ранее позволил прекращать режим самоизоляции или обсервации тем гражданам, которые въезжают на территорию Украины из стран "красной зоны" при условии, что они сделают тест на COVID-19 методом ПЦР после того, как пересекут государственную границу и будут иметь отрицательный результат теста. При этом въезд из стран "зеленой зоны" разрешен абсолютно без ограничений.

Для въезда в Украину иностранным гражданам необходим страховой полис, покрывающий расходы на COVID-19 и обсервацию.

По состоянию на сегодня после прибытия в Албанию украинским туристам тест на коронавирус делать не нужно. Самоизоляция тоже не требуется.

Напомним, ранее мы сообщали, как оформить страховку для выезда за границу во время пандемии.

Также мы писали, как туристу вернуть деньги за отмененные рейсы и туры в условиях карантина.

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