Як та навіщо я здавала тест на COVID-19 після повернення з Албанії

Нещодавно я повернулася з Албанії в Україну й зіткнулася з необхідністю пройти ПЛР-тест. Розповім докладно про те, як проходить ця процедура.

Я прилетіла з прекрасної Албанії. Там ми дивилися безліч готелів, знайомилися з місцевою культурою, відвідували екскурсії. Коли ми туди прилетіли, Албанія була ще в "зеленій" зоні.

Але ми розуміли, що ситуація в цьому сезоні нестабільна – був ризик, що до закінчення нашої поїздки країна перейде в "червону" зону. Так і сталося. У більшості готелів, які ми бачили, намагаються дотримуватися заходів безпеки, на ресепшен завжди є безконтактний термометр і санітайзер.

У необхідності самоізоляції немає нічого страшного, всі були до цього готові. Тим, хто не може працювати віддалено, можна зробити тест ПЛР: результат готовий протягом доби, лабораторія відправляє його в електронну систему суспільного здоров'я України. Після цього йде синхронізація з додатком "Дій вдома", і ваша самоізоляція може бути припинена.

Тест вирішила проходити відразу, оскільки була необхідність вийти на роботу. По прильоту нам поміряли температуру. Потім перевірили, чи встановлено в телефоні додаток "Дій вдома" (про необхідність встановити його нас попередили ще в літаку). У додатку потрібно ввести свій український номер телефону.

Фото: Албанія влітку 2020 року (pixabay.com)

Тільки після цього проходите прикордонний контроль, де співробітник прикордонної служби записує ваш мобільний номер і адресу, за якою буде проходити самоізоляція. Активувати програму потрібно протягом 48 годин, тест можна здати за цей час. До отримання результату тесту потрібно перебувати на самоізоляції за адресою, яку назвав прикордонній службі.

Здача тесту проходить швидко, попередньої підготовки не потрібно. Є список лабораторій, в яких можна здати тест – зручніше це робити за попереднім записом. Для отримання результату того ж дня тест потрібно здати до 12:00.

До отримання результатів тесту необхідно перебувати на обсервації за місцем, вказаним при проходженні прикордонного контролю, а також у додатку "Дій вдома". В цей час контактую тільки з чоловіком і котом.

За моєю інформацією, більшість пасажирів літака вирішили здавати тест, щоб не проходити обсервацію 14 днів. Вартість тесту – від 700 грн.

Жодних незручностей процедури здачі тесту відзначити не можу. Вся процедура зайняла від сили 10 хвилин. Я прийшла в призначений час, в реєстратурі заповнила бланк з особистими даними й пройшла в кабінет для здачі мазка з горла.

Треба розуміти, що такий сезон для всього світу є першим у своєму роді, все змінюється щодня. Бронювати тури та квитки краще через туристичні агентства, які володіють всією необхідною інформацією. "Плюс" цього сезону в тому, що через обмеження для деяких країн туристів на відпочинку мало. Відповідно, на пляжі лежати комфортно. У якості висновку скажу – не відкладайте подорожі на потім.