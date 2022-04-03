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Из-за санкций. Сотрудникам самого крупного аэропорта в РФ предлагают уйти из авиации на стройку

Фото: Аэропорт "Шереметьево" (wikimedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

В "Шереметьево" продожает снижаться пассажиропоток

Самый крупный российский аэропорт, "Шереметьево" в Москве, из-за санкций ЕС предлагает своим сотрудникам перейти на работу в супермаркеты или на стройку. Предприятие уже отправило часть персонала в режим простоя.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на издание Avianews.

Уточняется, что такие проблемы возникли из-за санкций, наложенных западными странами. Это привело к тому, что в аэропорту "Шереметьево" резко упал пассажиропоток, и при этом персонала оказалось намного больше, чем нужно для обслуживания рейсов в новых условиях.

"Чтобы удержаться на плаву, "Шереметьево" полностью остановило работу половины терминалов и одной из трех взлетно-посадочных полос. В дальнейшем могут последовать массовые сокращения персонала", — пишет издание.

При этом для людей, которые потеряют свою работу, "Шереметьево" организует ярмарку вакансий. В аэропорту предлагают своим сотрудникам уйти из авиации и стать кассирами или грузчиками в супермаркетах "Пятерочка" и "Магнит", перейти на железную дорогу, в строительную отрасль или переквалифицироваться водителями автобусов.

"Вакансии сейчас есть, их много. В "Мострансавто" готовы принять водителей из Шереметьево – есть порядка 2 000 вакансий", — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Напомним, недавно в Украине арестовали российские "Русланы" на 2 миллиарда гривен.

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