RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через санкції. Співробітникам найбільшого аеропорту в РФ пропонують піти з авіації на будівництво

Фото: Аеропорт "Шереметьєво" (wikimedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

У "Шереметьєво" продовжує знижуватись пасажиропотік

Найбільший російський аеропорт, "Шереметьєво" в Москві, через санкції ЄС пропонує своїм співробітникам перейти на роботу в супермаркети або на будівництво. Підприємство вже відправило частину персоналу в режим простою.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на видання Avianews.

Уточнюється, що такі проблеми виникли через санкції, накладені західними країнами. Це призвело до того, що в аеропорту "Шереметьєво" різко впав пасажиропотік, і при цьому персоналу виявилося набагато більше, ніж потрібно для обслуговування рейсів в нових умовах.

"Щоб утриматися на плаву, "Шереметьєво" повністю зупинило роботу половини терміналів і однієї з трьох злітно-посадкових смуг. Надалі можуть послідувати масові скорочення персоналу", - пише видання.

При цьому для людей, які втратять свою роботу, "Шереметьєво" організовує ярмарок вакансій. В аеропорту пропонують своїм співробітникам піти з авіації та стати касирами або вантажниками в супермаркетах "Пятерочка" і "Магніт", перейти на залізницю, в будівельну галузь або перекваліфікуватися на водіїв автобусів.

"Вакансії зараз є, їх багато. У "Мострансавто" готові прийняти водіїв з Шереметьєво - є близько 2 000 вакансій", — сказав губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов.

Нагадаємо, нещодавно в Україні заарештували Російські "Руслани" на 2 мільярди гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяРосавиацияСанкції проти Росії