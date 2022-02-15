Bees Airline лишится всех самолетов. Авиалайнеры отправят за границу: что известно

Первый самолет авиакомпания отправила на хранение во Францию 14 февраля

Лизингодатели оставят авиакомпанию Bees Airline без всех самолетов. В ее парке находятся четыре Boeing 737-800, владельцами которых являются американские компании San Сlemente Leasing LLC и BANK OF UTAH.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт авиакомпании Bees Airline.

По заявлению Bees Airline, лизингодатели потребовали вывезти авиалайнеры за пределы Украины до деэскалации ситуации. Первый самолет авиакомпания отправила на хранение во Францию 14 февраля, а оставшиеся три направит за границу сегодня-завтра.

"В последние дни Bees Airline приложила максимум усилий для того, чтобы вовремя по расписанию выполнить все запланированные рейсы и доставить пассажиров до пункта назначения.

К сожалению, несмотря на продление действия страховых полисов на воздушные суда, выделение средств из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве Украины и отсутствие запрета от Государственной авиационной службы Украины и иностранных авиационных властей, владельцы самолетов лизинговые компании требуют перебазирования всех самолетов за пределы Украины", - заявляют в компании.

Фото: Самолет компании Bees Airline (Виталий Носач/РБК-Украина)

14 февраля Bees Airline была вынуждена совершить перегон одного самолета в Монпелье (Франция) и сегодня-завтра перегнать остальные самолеты.

Рейсы продолжают выполнять

По информации от лизингодателя, все самолеты нам будут возвращены в случае деэскалации ситуации, связанной с военными рисками.

На данный момент, несмотря на сложившиеся обстоятельства, Bees Airline совместно с партнерами продолжает свою операционную деятельность и рейсы и выполняет рейсы из международных аэропортов "Киев", "Борисполь", "Львов" и "Одесса".

В связи с данными форс-мажорными обстоятельствами мы обращаемся ко всем пассажирам отнестись к возможным задержкам и изменениям в расписании рейсов с пониманием", - говорится на сайте Bees Airline.

Ситуацию не смогли разрешить ни гарантии правительства Украины, ни продление страхового покрытия со стороны страховых компаний.

После выбытия из парка одного авиалайнера, оставшихся трех самолетов было достаточно для полного выполнения расписания, заявил avianews.com коммерческий директор Bees Airline Александр Джиджора. Теперь же авиакомпании для вывоза пассажиров придется арендовать самолеты у партнеров. Пока неясно, будут ли выполнены все рейсы.

Напомним, ранее мы писали, что как украинские авиакомпании пережили потерю части флота.