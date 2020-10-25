После выборов: еще одна курортная страна может вскоре открыться для украинцев

Фото: Сейшельские острова (pixabay.com)

Сейшелы могут упростить правила въезда для туристов из Украины

Еще в начале курортного сезона Сейшельские острова закрыли границы для туристов из Украины. Но вскоре местные курорты могут вновь открыться для наших граждан. Конечно, с соблюдением всех "карантинных" правил, которые уже внедрены и на других курортах.

Такое мнение в комментарии РБК-Украина высказал соучредитель туристической компании "Авиалига" Александр Шуляк. По его словам, такую информацию он стал получать от своих партнеров в этой стране.

"На этой неделе на Сейшелах состоялись выборы (президентские и парламентские выборы прошли на Сейшелах 22-24 октября - ред.). До выборов там звучало много заявлений о важности развития туризма и постепенного открытия границ. Если все заявления будут реализованы в виде реальных решений на практике, то в стране будут поэтапно упрощать въезд для ряда стран, особенно - перед Новым годом", - считает он.

Возможно, будет разрешен въезд на какой-то один курорт, а не на все сразу, предполагает Шуляк. По словам специалиста, на Сейшелах и ранее заявляли о важности восстановления туристического потока, и для пополнения бюджета страны туристическая отрасль крайне важна.

"С высокой долей вероятности, на местные курорты смогут пускать и украинцев", - говорит сооснователь компании "Авиалига".

Фото: Отдых на Сейшелах (pixabay.com)

Александр Шуляк подчеркивает, что открытых заявлений об упрощении режима въезда для украинцев со стороны Сейшел пока не звучало. Он советует дождаться официальной информации и проверять правила въезда в страну заблаговременно.

Как на Сейшелы пускают туристов сегодня

На Сейшелы могут начать пускать туристов в любой момент: еще с 1 августа этого года границы страны номинально открыты для иностранных туристов.

Впрочем, открыты они только частично: пускают на курорт лишь граждан тех стран, которые для Сейшел на данный момент находятся в "зеленой зоне". Как и в Украине, эти показатели обновляются там каждые две недели, и их можно проверить онлайн.

Согласно данным сайта, созданном украинским МИД для мониторинга ситуации с открытием границ, Сейшельские острова на данный момент не разрешают въезжать на территорию гражданам ряда государств, в том числе - гражданам Украины. Такое решение принимают, базируясь на количестве инфицированных COVID-19 в каждой отдельной стране.

Фото: На Сейшелы украинцев пока не пускают (pixabay.com)

Актуальный список стран, граждане которых могут ехать на местные курорты, доступен по ссылке. Также на английском языке можно отдельно почитать о режиме въезда на Сейшельские острова в условиях пандемии.

Республика Сейшельские Острова - островное государство в восточной Африке, знаменитый курорт и место отдыха миллионов туристов. Это живописные 115 островов в акватории Индийского океана. Только 33 из них - обитаемы.

Местные пляжи считаются одними из самых фотографируемых в мире. Приехав сюда на отдых, туристы восторгаются чистыми пляжами, живописной природой и атмосферой экзотики.

Напомним, ранее были названы самые популярные направления среди украинских туристов на ноябрь.

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