Осуществить мечту: путешественник за бесценок купил живописный остров на Сейшелах

Фото: Остров Муаен в Индийском Океане, Сейшельские острова (wikipedia.org)

Как Брендон Гримшоу сделал остров в Индийском океане всемирно известным

Автор этого блога, украинский путешественник и радиолюбитель Вадим Ивлев, во время одного из путешествий побывал на острове Муйаен в Индийском океане. С 1915-го до 1970-х годов этот остров был заброшен, пока его не купил за небольшие деньги британец Брендон Гримшоу. Он стал единственным жителем острова, и благодаря ему об этом уникальном месте узнали тысячи туристов по всему миру.

Заветная мечта путешественника

Эта история - об удивительном острове и его владельце - человеке, которого сравнивали с героем актера Тома Хэнкса из фильма "Изгой". Речь идет о Брендоне Гримшоу (Brendon Grimshaw), который в 36 лет стал владельцем острова Муайен (Moyenne) в Индийском океане. Нам посчастливилось познакомиться с ним в марте 2011 года - за год до его смерти.

Впервые Муаен мы увидели с воздуха - наш самолет шел на посадку на аэродром Маэ, расположен на главном из Сейшельских островов. Поэтому мы видели его только миг. Самолет "побежал" по бетонной полосе и остановился возле небольшого двухэтажного здания, окруженного пальмами.

Совсем рядом со взлетной полосой плескалось море, погода была замечательной. Сам остров расположен почти на экваторе, а средняя годовая температура здесь составляет 24-32 °С.

Фото: Остров Муайен - одна из вершин гор материка Гондвана, когда ушел под воду (Вадим Ивлев)

По дороге в отель мы проезжали через город Виктория - одну из самых маленьких в мире столиц независимых государств.

Всего за несколько минут нам удалось увидеть все ее достопримечательности: башня с четырьмя циферблатами, повернутыми в разные стороны, которая является копией лондонского часов Little Ben, установленного на Vauxhall Bridge Road; Римо-католический собор, колокола которого ежечасно бъют дважды (второй раз - на четыре минуты позже: для тех, кто всегда опаздывает); здание почты, госпиталь, ботанический сад, порт и рынок.

Остров, который не посещали туристы

Но больше всего мы хотели посетить Муайен. Для этого нам понадобилась моторная лодка, поскольку остров расположен на расстоянии 7,5 км от берега. Приблизившись к нему, первым, что мы увидели, был широкий песчаный пляж. Он простирался до подножия серых скал, которые утопали в зелени, и был защищен коралловым рифом, за которым нежно плескалось голубое море.

Считается, что Муайен - одна из вершин гор материка Гондвана, который ушел под воду. На острове размером 400×300 метра расположены два гранитных пики высотой 200 метров.

Название "Муайен" в переводе с французского означает "средний". Именно так в 1768 году назвал остров путешественник Марион-Дюфрен, проплывая мимо него. Через четыре года его убили туземцы, и случилось это в Новой Зеландии.

Фото: Серые гранитные скалы, утопающие в зелени (Вадим Ивлев)

В те времена Сейшельские острова были необитаемыми. Впервые их заселили французы, а затем острова перешли во владение англичан. Поэтому сегодня на островах используют левостороннее движение, как в Великобритании, а государственные языки здесь - французский, креольский и английский.

Наша лодка причалила к пустынному песчаному пляжу. Мы удивленно оглянулись - остров казался безлюдным. Но это было не так: внутри острова, в доме среди зарослей на нас ждал 85-летний хозяин, который жил здесь совершенно один. В былые времена на острове постоянно проживало большое количество сотрудников. Ежедневно сюда прибывали экскурсионные лодки со стеклянным дном, которые привозили десятки туристов, каждый из которых платил за посещение острова.

Здесь работал ресторан "Веселый Роджер", названный в честь пиратского флага с черепом и костями, проводились выездные party, в которых иногда принимали участие около 400 людей. Гостем острова был сам президент Сейшельских островов, британский губернатор, а также министры, дипломаты и даже король Иордании Абдулла с семьей и 15 охранниками. Говорят, Брэндону даже предлагали продать остров за 50 миллионов долларов, но он всегда отказывался.

Как купить тропический остров и чем на нем заниматься

Кто такой Брендон Гримшоу? Сам он родом из промышленного города и обычной английской семьи. Он ненавидел школу и бросил ее в 15 лет. Мать понимала его и поддерживала.

Он очень любил писать, и она помогла ему выбрать профессию, устроила работать в типографию. В 23 года он стал репортером новостей в Шеффилде.

Фото: 85-летний хозяин острова, который жил совершенно один (Вадим Ивлев)

Однажды в пабе за пивом он получил совет от старшего коллеги: пока не поздно, бросить все, чтобы не повторить его путь - инфаркт от перенапряжения и в "награду" - понижение по службе. Брендон прислушался к дружескому совету и поехал как можно дальше - сначала в Иран, а затем в Африку. После этого он 30 лет работал на различных должностях в газетах и даже был советником президента Танзании.

Несмотря на бурные времена и опасность, он нашел любимое занятие, а работа помогла ему увидеть много стран и встретиться с интересными людьми. Брэндону нравились Сейшельские острова - он искал остров, чтобы в старости там поселиться.

Однажды вечером, в феврале 1962 года, когда у него осталась единственная ночь перед отплытием, он ужинал с владельцем острова Муайен. Хозяин не планировал продавать остров, но ему так понравился Брендон, что он согласился. Так, заплатив 10 тысяч фунтов стерлингов, что даже на то время было небольшой как для такой покупки суммой, Брэндон стал владельцем острова возрастом в 600 миллионов лет.

Остров - настоящий "рай на земле"

Остров Муайен - настоящий "рай на земле". Он ни разу не стал жертвой разрушительного циклона. Даже когда в 2004 году на Сейшельские острова налетело цунами, никто из туристов и сотрудников, которые находились на острове, не пострадал.

Фото: На острове живет колония из 110 гигантских черепах (Вадим Ивлев)

За 200-300 м от Муайена расположены два других острова - на одном из них когда-то была тюрьма, на другом жили больные проказой женщины. Сегодня на островах уже нет проказы, малярии, холеры, желтой лихорадки - здесь разместились дорогие курорты с номерами стоимостью 20 тысяч грн за сутки.

И жизнь на острове и вокруг бурлит - риф возле него служит домом для 150 видов рыб. Иногда через узкую вымоину в лагуну заплывают 6-метровые самки акулы, рожая здесь свое потомство - акуленятам нравится теплая вода у берега Муайен. После того, как они вырастают по 1,5 метра длиной, то отправляются жить в бескрайний океан.

Редкие птицы и гигантские черепахи

Муайен известен также колонией, состоящей из 110 гигантских черепах, которые встречаются только в двух местах на планете — на Галапагосских островах близ Южной Америки и на островах Альдабра, относящихся к Сейшельским островам.

Большую часть из них привез сам хозяин из кораллового атолла Альдабра.

Фото: На острове есть кладбище с могилами неизвестных пиратов (Вадим Ивлев)

Черепахи достигают массы в 400 кг и вырастают до 1,3 метра в длину. Брэндон рассказывал, что черепахи живут так же долго, как и люди, и показывал нам, как нужно выращивать маленьких черепашат из яиц и кормить их листьями с рук. Некоторым из них он дал имя, но всем на панцире проставлял краской индивидуальный номер.

Также на острове живут 2000 диких птиц, 100 фруктовых летучих мышей и лисиц. Брэндон жаловался, что эта стая съедает 80% урожая очень вкусных розовых манго. А во время миграции на острове для отдыха останавливаются перелетные птицы - мы видели фантастически красивых тропических птиц с длинными белыми хвостами.

Фото: Фирменное блюдо - барракуда на гриле (Вадим Ивлев)

Брэндон высадил на острове 16 000 растений, в том числе 2000 пальм, 3500 кустарников, 200 махагони, редкие разновидности железного дерева. Здесь растут 11 сейшельских пальм Coco de mer.

В древности считали, что на 30-метровой пальме Coco de mer с гигантскими листьями и плодами живет огромная птица Рух, которая охотится на слонов и тигров. Желе из плодов этой пальмы считается афродизиаком.

Соседние острова Прален и Курьез - единственные в мире, где растут эти удивительные пальмы. А еще это место называют райским садом - Эдемом.

Фото: Книга с пожеланием автору от Брендона Гримшоу (Вадим Ивлев)

Наше время на острове подходил к концу. Мы тепло попрощались с Брендоном. Ресторан на острове долгое время уже не работал, но мы не остались голодными: Патрик, владелец лодки и по совместительству гид, угостил нас самым лучшим обедом в нашей жизни. Нет, это был не стейк из черепахи.

На песке у моря он приготовил баракуду на гриле, севиче из свежей рыбы, карри из осьминога, салат. А на десерт предложил нам щедро посыпанную настоящей ванилью удивительно вкусную запеканку из плодов хлебного дерева, а молоко из зеленых кокосов утолило жажду.

Гостеприимство, еда, климат, атмосфера, компания - все было прекрасно, поэтому этот день запомнился нам на всю жизнь.



Справка

После смерти Брендона Гримшоу управление островом перешло к созданному им еще при жизни фонду. На сегодня остров является частью Национального парка.

Напомним, ранее мы писали, как украинский путешественник чудом выжил после опасного случая возле острова Лисеннунг.

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