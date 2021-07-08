Россия отменила запреты на полеты в Египет. В Украине прогнозируют резкий рост цен на туры

В четверг, 8 июля, Президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты чартеров в Египет. Это означает, что россияне снова смогут отдыхать на египетских курортах.

В России запретили полеты чартеров на курорты Египта в ноябре 2015 года, когда произошел взрыв в небе над Синайским полуостровом - тогда взорвался российский самолет А321 "Когалымавиа", который следовал из популярного курорта Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург: 224 человека погибли.

В результате в России заявили, что аэропорты Египта для возобновления полетов должны соответствовать определенным критериям безопасности.

О том, что полеты чартеров возобновят в этом году, в России сообщали еще в феврале. В начале 2021 года в Египет уже приезжали с инспекциями из России, осматривая аэропорты Египта на предмет соответствия этим критериям.

Ранее уже дорожали туры в Турцию

Возобновление чартерных перелетов из России в Турцию с 22 июня этого года уже приводило к росту цен на туры в эту страну. Был период, когда турагенты из Украины фиксировали подорожание путевок даже на уровне 20% в день.

Резкий рост стоимости путевок в Турцию наблюдался около двух недель, после чего цены на туры начали снижаться. Из-за подорожания туров украинцы стали выбирать альтернативные направления. Например, Хорватию, Албанию, Грецию.

"Думаю, цены на туры в Египет действительно вырастут", — говорит РБК-Украина руководитель турагентства "TURBAR" Алла Глыва.

"Путевок по 500 евро на двоих осенью уже не будет"

Ранее в колонке для РБК-Украина рост цен на путевки в Египет в связи с "российским фактором" прогнозировала и глава туркомпании Kazakovs Travel Марина Казакова.

"В первую очередь прямое авиасообщение России и Египта повлияет на нас тем, что цены на отдых в Египте для наших туристов вырастут минимум на 30-40%. Без шуток", — высказывала мнение она.

Фото: Цены на туры в Египет могут повыситься, как уже было с путевками в Турцию после возобновления чартеров из России в конце июня (unsplash.com/mo-gabrail)

Казакова привела пример одного из туров в Хургаду.

"Отель Dana Beach Resort 5* на 7 ночей с вылетом из Киева стоит 27 627 грн. Вылет из Москвы в этот же отель - 42 049 грн. Разница в цене - 14 422 грн. Тур из Москвы - значительно дороже. Конечно, нужно учитывать факт существенной разницы в дальности полета. Москва расположена на 689 километров дальше от Хургады в сравнении с Киевом. Однако это все равно не оправдывает разницу в цене, которая составляет целых 52%", — отмечает турагент.

По ее прогнозам, туров по 500 долларов на двоих в Египет осенью из Украины после такого решения уже не будет.

Напомним, ранее мы сравнивали особенности отдыха в Египте и Иордании.

Также в Египте впервые во время пандемии повысили уровень заполняемости отелей до 70%.