Кардинальные изменения: что будет с ценами на туры в Египет

Фото: Отдых в Египте (booking.com)

Интерес к курорту Марса-Алам продолжает расти

Отдых в Египте традиционно пользуется спросом среди украинцев даже во время карантинных ограничений.

Довольно долго цены на путевки в эту страну оставались достаточно низкими, и можно было найти немало акционных предложений. Однако в ближайшее время туры могут подорожать. Давайте разберемся, почему это может произойти. Но сначала немного расскажу об общих особенностях отдыха в Египте в этом году.

Теплая зима и популярность "нового" курорта

С начала года спрос на туры в Египет вырос. Причина - продление карантина и сниженные цены на туры. Например, цена за турпакет с авиаперелетом на 7 ночей в Хургаду в тот период можно было легко найти по цене от 8500 грн за человека в четырехзвездочном отеле.

Также популярным стал отдых большой компанией. Если раньше в Египет в основном ездили по одной семьей, то сейчас чаще путешествуют несколько семей вместе. Такая тенденция характерна не только для молодежи: путевки на несколько пар активно бронируют для отдыха с детьми.

Фото: Марса-Алам привлекает неплохим сервисом и красочным дайвингом (uk.wikipedia.org)

Нынешняя зима в Египте выдалась теплой. Туристы, которые отдыхали в Хургаде, даже купались в море. И это при том, что Хургада считается холодным зимним курортом Египта. Также хочу отметить рост спроса на отдых в Марса-Аламе. Сейчас и до лета каждую субботу осуществляется прямой перелет на этот курорт.

Почему туристы предпочитают курорта Марса-Алам? В первую очередь - из-за красивого моря и наличия там большого количества морских жителей, которых можно рассмотреть в деталях. Здесь есть и морские черепахи, и морские коровы, великолепные рифы. Поскольку этот курорт уже оценили чехи, швейцарцы, поляки и немцы, то и сервис и уровень обслуживания - соответствующий.

Цены на туры в Египет вырастут уже в ближайшее время

На днях российская делегация проинспектировала курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады.

По данным моих источников, готовность обоих курортов принимать россиян уже одобрено. Сейчас обсуждают даты возобновления прямого авиасообщения. Но как это повлияет на нас?

Фото: Фото одного из отелей в Египте от туристов, которые поехали туда зимой (Марина Казакова)

В первую очередь повлияет тем, что цены на отдых в Египте для наших туристов вырастут минимум на 30-40%. Без шуток! Как именно повысится цена? Давайте проанализируем на примере одного из туров в Хургаду.

Отель Dana Beach Resort 5* на 7 ночей с вылетом из Киева стоит 27 627 грн. Вылет из Москвы в этот же отель - 42 049 грн. Разница в цене - 14 422 грн. Тур из Москвы - значительно дороже.

Конечно, нужно учитывать факт существенной разницы в дальности полета. Москва расположена на 689 километров дальше от Хургады в сравнении с Киевом. Однако это все равно не оправдывает разницу в цене, которая составляет целых 52%.

Фото: Зима 2021 года в Египте выдалась теплой (Марина Казакова)

Так что если вы собрались лететь в Египет на детские каникулы или майские праздники, то сейчас самое подходящее время для бронирования. К тому же, при условии раннего бронирования туристам часто предлагается возможность оплатить 30% от стоимости путевок, а остальное - уже непосредственно перед вылетом.



Но в итоге хочу сказать, что Египет - уникальная страна, где за небольшие деньги в сравнении с другими странами достойно отдохнуть может каждый.

Напомним, ранее мы писали, как появился популярный курорт Малса-Алам в Египте.

Также сообщалось, куда украинские туристы смогут поехать в отпуск этим летом.