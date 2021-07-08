Росія скасувала заборони на польоти до Єгипту. В Україні прогнозують різке зростання цін на тури

У четвер, 8 липня, Президент РФ Володимир Путін скасував заборону на польоти чартерів до Єгипту. Це означає, що росіяни знову зможуть відпочивати на єгипетських курортах.

У Росії заборонили польоти чартерів на курорти Єгипту в листопаді 2015 року, коли стався вибух в небі над Синайським півостровом - тоді вибухнув російський літак А321 "Когалимавіа", який прямував з популярного курорту Шарм-ель-Шейх в Санкт-Петербург: 224 людини загинули.

В результаті в Росії заявили, що аеропорти Єгипту для відновлення польотів повинні відповідати певним критеріям безпеки.

Про те, що польоти чартерів відновлять цього року, в Росії повідомляли ще в лютому. На початку 2021 року в Єгипет вже приїжджали з інспекціями з Росії, оглядаючи аеропорти Єгипту на предмет відповідності цим критеріям.

Раніше вже дорожчали тури до Туреччини

Відновлення чартерних перельотів з Росії до Туреччини з 22 червня цього року вже призводило до зростання цін на тури в цю країну. Був період, коли турагенти з України фіксували подорожчання путівок навіть на рівні 20% в день.

Різке зростання вартості путівок до Туреччини спостерігалося близько двох тижнів, після чого ціни на тури почали знижуватися. Через подорожчання турів українці стали вибирати альтернативні напрямки. Наприклад, Хорватію, Албанію, Грецію.

"Думаю, ціни на тури в Єгипет дійсно зростуть", - говорить РБК-Україна керівник турагентства "TURBAR" Алла Глива.

"Путівок по 500 євро на двох восени вже не буде"

Раніше в колонці для РБК-Україна зростання цін на путівки в Єгипет у зв'язку з "російським фактором" прогнозувала і глава туркомпанії Kazakovs Travel Марина Казакова.

"В першу чергу пряме авіасполучення Росії та Єгипту вплине на нас тим, що ціни на відпочинок в Єгипті для наших туристів виростуть мінімум на 30-40%. Без жартів", - висловлювала думку вона.

Фото: Ціни на тури в Єгипет можуть підвищитися, як вже було з путівками до Туреччини після відновлення чартерів з Росії в кінці червня (unsplash.com/mo-gabrail)

Казакова навела приклад одного з турів в Хургаду.

"Готель Dana Beach Resort 5 * на 7 ночей з вильотом з Києва коштує 27 627 грн. Виліт з Москви в цей самий готель - 42 049 грн. Різниця в ціні - 14 422 грн. Тур з Москви - значно дорожче. Звичайно, потрібно враховувати факт істотної різниці в дальності польоту. Москва розташована на 689 кілометрів далі від Хургади в порівнянні з Києвом. Однак це все одно не виправдовує різницю в ціні, яка становить цілих 52%", — зазначає турагент.

За її прогнозами, турів по 500 доларів на двох до Єгипту восени з України після такого рішення вже не буде.

Нагадаємо, раніше ми порівнювали особливості відпочинку в Єгипті та Йорданії.

Також у Єгипті вперше під час пандемії підвищили рівень заповнюваності готелів до 70%.