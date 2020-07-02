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Еда за стеклом: украинцы показали условия в отелях Турции во время карантина

Новости » Travel » За рубежом 02.07.2020 - 18:57
Еда за стеклом: украинцы показали условия в отелях Турции во время карантина
Фото: Отели Турции (facebook.com/hryhorash)
Катерина Гончарова
редактор раздела "Туризм"

Первые украинские туристы выехали на отдых в Турцию этим летом

1 июля состоялся первый в условиях карантина перелет чартерного рейса с украинскими туристами в Турцию. Среди тех, кто первым поехал в эту страну во время пандемии – Павел Григораш, исполнительный директор Украинской ассоциации туристических агентств.

На своей странице в Facebook он рассказал, какие условия и правила в отелях Турции внедрены на время карантинных ограничений.

По его словам, в номере отеля при заселении туриста ждет личный флакон санитайзера и пачка антибактериальных салфеток. При этом пляжные полотенца подаются туристам в индивидуальных пакетах, и для этого не нужно предъявлять карточки-номера, в котором разместились гости отеля.

Еда за стеклом: украинцы показали условия в отелях Турции во время карантинаФото: Правила в отелях Турции во время карантина (facebook.com/hryhorash)

"Детский клуб работает, деток развлекают на свежем воздухе и пока отказались от активностей, требующих тесной коммуникации. На активности деток нужно регистрировать заранее через специальное приложение. Для взрослых на пляже выделена зона под активности. Смена рода деятельности - каждых полчаса (yoga, paddling, cycling tour, crossfit, abs workout, kickboxing, spinning, jumping fitness)", - отметил Григораш.

В отеле, где он остановился, сейчас отдыхает около пяти сотен человек, но их практически не видно, ведь территория отеля – большая, говорит Павел Григораш.

Еда за стеклом: украинцы показали условия в отелях Турции во время карантинаФото: Персонал кухни - в масках (facebook.com/hryhorash)

По его словам, весь персонал отеля - строго в масках, нередко сотрудники отеля надевают и перчатки, и также у них есть пластиковые защитные щитки для лица.

"Санитайзеры - на каждом шагу, при входе в ресторан лежат медицинские маски для желающих. Вся еда - за стеклом. Показываешь, что хочешь - тебе накладывают на тарелку и с улыбкой передают. На пляже под лежаки занята только треть его протяженности. Пляжные полотенца запакованы каждое в одноразовый пакет", - добавил он.

Интересно, что перед детским клубом нанесена разметка для детей, чтобы они соблюдали дистанцию.

Еда за стеклом: украинцы показали условия в отелях Турции во время карантинаФото: Как выглядят отели в Турции летом 2020 года (facebook.com/hryhorash)

"Тренажерный зал и SPA работают, но с учётом социального дистанцирования. Загрузка в отеле сейчас совсем небольшая, потому каждый гость получает повышенное внимание. На чекине нам просто раздали ключи от номеров. Каждому - в индивидуальном конвертике. Никаких анкет, даже паспорта не просили, но это скорее нестандарт для нашей группы. Зато очень быстро и слаженно", - добавил Григораш.

Напомним, ранее мы писали о том, как туристу вернуть деньги за отмененные рейсы и туры в условиях карантина.

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Теги Турцияотелькарантинпутешествия
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