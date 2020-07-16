Везде без масок: что на самом деле ждет украинцев на отдыхе в Турции и Египте

Фото: Отдых в Турции летом (pixabay.com)

Новые правила на курортах во время карантина

Карантинные ограничения внесли много новых правил не только в повседневную жизнь украинцев, но и в отдых на курортах. Этим летом туристы из Украины без сдачи тестов на коронавирус могут ехать в Турцию, Египет и Албанию.

Какие новые правила ввели в отелях этих стран, что нужно знать туристам перед поездкой и как работают курорты во время карантина – рассказываем в материале.

Двойная дезинфекция багажа и вопросы на границе

В отелях Турции и Египта в связи с карантином теперь много нововведений. Основное – это обязательный масочный режим на ресепшене, обязательное соблюдение социальной дистанции в полтора метра, говорят РБК-Украина в "Anex Tour".

"Также обязательны двойная дезинфекция багажа, температурный скрининг при каждом посещении публичных зон отеля, обязательна и самоизоляция в специализированных отелях при условии повышенной температуры до получения результатов теста", - говорят в пресс-службе туроператора.

В Турции отменен провоз ручной клади в самолетах: позволяется максимум 5 килограмм для дамских сумочек, детских вещей, ноутбуков и предметов первой необходимости.

Фото: Новые правила отдыха за рубежом (pixabay.com)

При въезде в страну будьте готовы к тому, что вам зададут вопросы о здоровье, а также запросят список стран, которые вы посетили за последние 14 дней.

"Некоторые отели отменили размещение с животными на период карантина. Поскольку более детальные ограничения были оставлены на усмотрение отелей, они могут незначительно отличаться по каждому отдельному отелю. Туроператор прописывает индивидуальные особенности каждого отеля на странице отелей, на своем официальном сайте", - добавляют в "Anex Tour".

По прибытии туристов в отель гид подробно информирует их о действующих правилах безопасности. Во время заселения в гостиницу туристам будут измерять температуру, а багаж будут еще раз дезинфицировать.

"Шведский стол" в отелях остается?

По данным туроператора "Tez Tour", Турция выдвигает для местных отелей достаточно жесткие требования по безопасности, которые те должны соблюдать. К примеру, во всех отелях должны заботиться о сохранении дистанции между гостями.

Примерно такие же правила – и в отелях Египта и Албании. В связи с требованиями этих государств, расстояние между столиками в ресторанах составляет 1,5-2 метра, говорит РБК-Украина Александр Новиковский, заместитель генерального директора туроператора "TezTour".

Фото: Что будет с системой "все включено" в отелях? (pixabay.com)

"В целях безопасности во всех отелях будут ограничивать контакты между сотрудниками кухни и гостями. Для этого зона с блюдами закрыта или специальной пленкой, или защитным стеклом", - отмечает он.

По словам Новиковского, система "все включено" остается актуальной и летом 2020 года даже во время карантинных ограничений. Разница только в том, что теперь гостям будут подавать еду согласно их просьбе.

"Кроме того, обеспечивается и дистанция и между столиками. Об этом сотрудники заботятся еще до прибытия гостей в отель", - говорит представитель "TezTour".

Привычный украинцам во время отдыха за границей "шведский стол" во время карантина видоизменен, и теперь в ресторанах все блюда подаются персоналом отеля сугубо по запросу гостя, уточняют в "Anex Tour".

Нужно ли носить маски в отелях?

Многих украинских туристов волнует, насколько строгие правила ввели на зарубежных курортах в связи с карантином. К примеру, думают, какой запас масок брать с собой в поездку.

Маски туристам в отелях носить не нужно. Летом 2020 года этого не требуют ни в Турции, ни в Египте, говорит РБК-Украина Ольга Дяченко, генеральный директор туроператора "Siesta".

"Туристам разрешается не носить маски нигде в отелях", - добавляет она.

Фото: Каким будет отдых на иностранных курортах во время карантина? (pixabay.com)

"В целях безопасности в отелях полностью убрали элементы декора из номеров, также не выдаются халаты, а обслуживающий персонал не может заходить в номера, когда там отдыхают гости", - добавляют в "Travel Professtional Group".

Шезлонги на пляже разложены с соблюдением безопасного расстояния, в отличие от некоторых украинских курортов, резюмируют в TPG.

На сайте Join Up! сообщают, что работу на курортах восстанавливают только те отели, которые получили Hygiene Safe Certificate. Этот сертификат подтверждает соблюдение отелем обновленных протоколов безопасности, разработанных и внедренных в связи с распространением нового коронавируса на базе требований и рекомендаций ВООЗ.

Все сотрудники - от персонала отелей до гидов - проходят обязательную сертификацию по осведомленности и соблюдения правил безопасности. Обязательна регулярная дезинфекция, контроль здоровья персонала.

Работает ли анимация для детей?

Анимация будет работать, но с соблюдением дистанции 1,5-2 метра, говорят в Join Up! Детские клубы будут открыты исключительно на свежем воздухе. В бассейнах увеличат содержание хлора, но в пределах нормы.

Во время трансферов обязательное пребывание в маске. При длительных переездах в Турции внедрены остановки каждые 30-40 минут для проветривания транспорта, а в Албании загруженность автобуса не должна превышать 80%.

Дезинфекция обязательна после каждого трансфера. Бары и ночные клубы в отелях пока не работают. В номерах отелей Албании после чек-аута проводить дополнительную 4-часовую дезинфекцию.

Фото: Шезлонги разложены с соблюдением безопасного расстояния (pixabay.com)

С 1 июля отели разрешено заполнять на 50% от их вместимости. Каждый час на территориях общего пользования будет осуществляться санобработка и дезинфекция.

Гостям будут выдаваться средства индивидуальной защиты - медицинские маски, печатки. В свободном доступе – санитайзеры. Предусмотрена ежедневная уборка номеров, а после выселения гостей номер будет подлежать полной дезинфекции.

А как насчет страховки от COVID-19?

Во время карантина для туристов также появилось нововведение по страховке. Так, в стандартную страховку для выезда за границу были добавлены дополнительные пункты по страховым случаям в стандартную страховку Standart Sport B, которая автоматически включена в туристический пакет каждого путешественника.

"Также были разработаны две дополнительные страховые программы ANTI_COVID 19 и финансовые риски, которые предлагаются дополнительно. Они полностью покрывают все возможные страховые случаи в связи с пандемией коронавируса. Каждому путешественнику в Турцию и Египет на все заезды страховая программа ANTI_COVID19 в сочетании со стандартной Standart Sport B была бесплатной", - говорят в "Anex Tour".

Как уточняют в пресс-службы компании, туристам в целом не стоит бояться ехать в отпуск за границу, ведь обычно компании владеют последней достоверной свежей информацией по повоуд всех правил и несут ответственность за здоровье и отдых туристов.

Напомним, ранее украинский турист рассказал, как отдыхает в Бодруме летом.

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