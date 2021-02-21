Роскошный храм и закрытое сообщество: что посмотреть в главном селе старообрядцев Украины

Локация на Буковине, появившаяся благодаря грустной истории любви

Во время путешествия по Буковине можно увидеть не только широко известные локации, о которых пишут в популярных путеводителях. Одно из малоизвестных и незаслуженно обделенных вниманием туристических мест региона "скрывается" в небольшом селе Белая Криница в двух километрах от границы с Румынией.

Село привлекает необычными сооружениями наследия староверов. Оно известно как центр поселения старообрядцев на Буковине, которые в разное время прибывали сюда из Причерноморья, Бессарабии и других земель. Белая Криница известна и тем, что некогда являлось "меккой" для паломников-христиан.

Сегодня громада села - не слишком большая: всего здесь живет менее ста человек. В Белой Кринице стоит побывать, чтобы увидеть совсем непохожие на другие храмы и полюбоваться местной живописной природой. Чем интересно село для туристов - в материале.

Фото: Уникальный храм в селе Белая Криница (Олег Жмаченко)

Кто такие старообрядцы

Кто же такие старообрядцы или староверы? В 17 веке во времена раскола церкви не желавшие повиноваться реформе патриарха Никона группы верующих бежали сюда из Валахии, Бессарабии и других мест. Они не хотели принимать новые правила и стремились сохранить старые традиции.

Оставшись здесь, староверы стали жить в закрытом сообществе, рассказывает РБК-Украина гид и экскурсовод Жанна Дудник.

Фото: Старообрядцы - очень закрытое сообщество, говорят экскурсоводы (Олег Жмаченко)

"Его представители осознанно стараются оградить себя от влияния цивилизации, не слишком охотно идут на контакт с людьми не из их сообщества. Также они неохотно пускают "чужих" в свои храмы, так как считают, что постичь глубину их веры дано не всем. А посторонние, по их мнению, приносят сюда "другую" энергетику", - рассказывает экскурсовод.

К слову, во время экскурсии около храма старообрядцев не было заметно: как отмечает гид, они неохотно показывают такой уникальный храм даже туристам.

По словам собеседницы, в быту традиционные староверы стараются не пользоваться электричеством, интернетом, мобильной связью и прочими благами цивилизации, не смотрят телевизор.

Фото: Успенский Собор построили на деньги московского купца Глеба Овсянникова в 1901-1908 годах (Олег Жмаченко)

"Мужчинам из этого сообщества запрещено брить бороду, а женщинам - стричь волосы. Они считают, что такие "трансформации" не соответствуют изначально задуманному богом облику человека. Они не курят, не употребляют алкоголь. Но вместе с тем очень трудолюбивые и совершенно не злые", - рассказывает Жанна Дудник.

Фото: Село до 1940 года было главной метрополией старообрядцев (Олег Жмаченко)

К сожалению, свое величие бывшая метрополия старообрядцев потеряла в 20 веке, поскольку большевики уничтожили практически все наследие из более двадцати объектов, таких так храмы, монашеские келии и другие культовые сооружения.

Храм, который построили из-за трагедии в семье

Но кое-что из оригинального и интересного наследия в селе Белая Криница все же осталось.

Здесь сохранились два самобытных и оригинальных объекта - Успенский Собор и Старообрядческая Космодамианская церковь. Это и есть главные "изюминки" села, которые и привлекают сюда туристов.

Фото: Узоры и лепнины храма особенно интересны вблизи (Олег Жмаченко)

Успенский Собор построили на деньги московского купца Глеба Овсянникова в 1901-1908 годах в честь его сына за астрономическую на то время сумму - 500 000 рублей золотом.

К слову, с появлением этого храма связана грустная история.

Фото: Колоритные фасады храма, которые можно долго рассматривать (Олег Жмаченко)

Глеб Овсянников был представителем христиан-старообрядцев, известных своими строгими нравами. Одним из них был запрет связывать себя родственными узами с людьми, которые не являются представителями старообрядцев.

Но молодой сын купца полюбил девушку, которая не имела отношения к их сообществу. Узнав об этом, родители подкупили родителей девушки, чтобы те уехали из Москвы, забрав с собой дочь, и чтобы девушка исчезла из жизни их сына.

Фото: Жилые дома и пейзажи села (Олег Жмаченко)

Сыну "засватали" другую девушку из общины, но он ее отверг, поняв замысел родителей. И так как контакт с любимой был прерван, парень не пережил разлуки и совершил самоубийство, пустив себе пулю в лоб.

Овсянниковы, потеряв единственного сына, решили искупить свой грех и построить в честь него необычайной красоты храм в Белой Кринице, которая как раз была в то время крупной старообрядческой метрополией. Для создания собора они вызвали из Вены австрийского архитектора. Храм внутри должен был расписывать сам Васнецов, но с этим не сложилось.

Фото: Зимние пейзажи окрестностей села Белая Криница (Олег Жмаченко)

Рядом сегодня расположена также старообрядческая Космодамианская церковь - храм святых чудотворцев Козьмы и Дамиана, была построена в 18 век.

Сегодня она является ярким представителем буковинской храмовой архитектуры. Нижняя часть выполнена из кирпича, верхняя - из дерева. Внутри сохранился иконостас с несколькими рядами старообрядческих икон.

Кроме местных жителей села, в храм ежегодно приезжают и паломники-старообрядцы из других регионов.

Фото: Космодамианская деревянная церковь (Олег Жмаченко)

Как добраться к селу Белая Криница

Село несколько отдалено от основных магистралей, поэтому добраться до него лучше всего от "столицы" Буковины - Черновцов.

Локация находится в 40 километрах от города. Добраться можно на попутке, на маршрутке с пересадкой в поселке Глыбокая. Конечно, проще всего добраться на автомобиле: дорога займет немногим больше часа.

Фото: По дороге к селу можно полюбоваться зимней природой (Олег Жмаченко)

К слову, здесь уже вовсю "бьет" сигнал мобильной связи румынских операторов. Поэтому стоит быть внимательными, отвечая на звонки: иногда случайно вы можете поговорить по не слишком выгодному тарифу в роуминге.

Напомним, ранее мы писали, почему стоит поехать на Азовское море в межсезонье.

Также предлагаем почитать про три самых интересных маршрута по Харьковской области для знакомства с регионом.