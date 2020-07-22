Солнечная Бесcарабия: чем впечатляет туристов южный регион

Бессарабия – исторический регион на юге Одесской области. Находится он между реками Прут, Днестр, устьем Дуная и Черным морем.

Это солнечный уголок Украины с невероятно красивой природой и интересными местами, где можно прекрасно провести время в отпуске.

Как появилось название исторического региона?

Есть несколько версий происхождения названия "Бессарабия". Согласно одной из них, название происходит от имени династии Бессарабовв. Историки считают, что они правили югом этой территории еще в 14 веке.

Другие же уверены, что название Бессарабия вошла в обиход значительно позже, лишь в конце 17 века. Молдавский летописец Мирон Костин утверждал, что название касалось прежде всего молдавских регионов, которые располагались при Черном море.

Фото: Живописная Бессарабия (islam.in.ua)

Впрочем, есть и версия, что произошла историческая путаница. Мол, средневековые картографы Европы ошибочно интерпретировали польские упоминания региона Валахии как Бессарабии в качестве отдельного названия территории между Молдовой и Валахией.

Каким бы не было происхождение названия региона, сейчас он привлекает туристов из разных уголков нашей страны.

Не только Вилково

Чуть ли не все в нашей стране слышали об "украинской Венеции" - населенном пункте Вилково в Килийском районе Одесской области, который частично находится на воде, а основной вид транспорта здесь - водный, а не наземный. Местные передвигаются на лодках. О Вилково, конечно, мы будем писать и дальше. Но в этот раз рассказываем о других интересных местах региона.

Если у вас в запасе всего два-три дня на путешествие, рекомендуем посетить несколько знаковых мест Бессарабии.

Что именно стоит увидеть в этом регионе за короткий уикенд - читайте в нашей подборке.

Фото: Аккерманская крепость в Бессарабии (Олег Божко)

Рисовые поля Бессарабии

У многих выращивание риса сразу вызывает ассоциации с Бали или Вьетнамом. Однако далеко не все знают, что рис выращивали в Украине еще с начала 20 столетия. В те времена большинство плантаций располагались в Крыму. К сожалению, после аннексии полуострова Украина не имеет доступа к почти половине рисовых плантаций.

Однако сегодня рис выращивают и в Одесской области.

За 200 километров от Одессы в Килийском районе есть несколько тысяч гектаров рисовых полей.

Фото: В Одесской области выращивают более 4 тысяч гектаров риса (pixabay.com)

Именно здешний теплый южный климат хорошо способствует выращиванию этой культуры. Дельта реки Дунай позволяет выращивать рис на больших территориях, ведь он растет прямо в воде.

В этих местах можно сделать просто прекрасные фото, которые точно удивят ваших друзей.

Как добраться?

Самое большое рисовое хозяйство региона расположено в селе Лески Килийского района, которое находится в 7 километрах от популярного села Вилково. Нужно сначала доехать до него автобусом из Одессы. А уже из Вилково добраться попутным транспортом до села Лески.

Этно-село Фрумушика-Нова

На территории Бессарабии, за 10 километров от границы с Молдовой, есть уникальное село. Сейчас это место считается знаковым центром этнографического, сельского зеленого туризма и семейного отдыха.

После Второй мировой войны жителей Фрумушики-Новой выселили, и создали на его месте военный полигон. Перед ликвидацией села здесь было более 400 частных домов.

Впоследствии на этом месте семья Палариевых построила музейно-развлекательный комплекс и одну из крупнейших в Европе овечьих ферм.

Фото: В селе Фрумушика-Нова воссоздали традиционные украинские, молдавские и еврейские дома (frumushika.com)

Ежегодно в это село приезжают тысячи туристов. Даже несмотря на то, что добраться сюда не так просто. Но место оставляет незабываемые впечатления. Особенно у тех, кому нравится зеленый туризм и уикенд на природе.

Первое, что бросается в глаза туристу в этом небольшом этно-селе - памятник чабану высотой в пятиэтажный дом (16,4 метра). Монумент уже занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Еще один интересный объект, который привлекает туристов – Музей соцреализма под открытым небом. С началом декоммунизации сюда начали свозить десятки памятников и бюстов вождей советской эпохи. Памятники Ленину, Сталину, Брежневу, Чкалову и другим хаотично расставленны посреди степи.

Фото: Село Фрумушика-Нова (frumushika.com)

На территории села воссоздали традиционные украинские, молдавские и еврейские домики. А еще здесь можно отведать настоящую молдавскую кухню, белое вино здешнего производства и овечью брынзу.

На территории села туристам предлагают ночлег в гостиничных номерах. Цены стартуют от 300 гривен за сутки.

Как добраться?

Дорога до Фрумушики-Новой из Одессы занимает 3,5 часа. Сюда можно заказать экскурсию.

Путешествуя на собственном авто, последние 30 километров придется ехать по разбитой и грунтовой дороге.

Фото: Белгород-Днестровская крепость (wikipedia.org)

Крепость на скалистом берегу Днестровского лимана

Белгород-Днестровская или Аккерманская крепость, что в переводе с турецкого означает "белый камень" – это историко-архитектурный памятник 13-15 веков. Считается одним из тех памятников Украины, которые сохранились до нашего времени лучше всего.

Крепость возвели на остатках древнего греческого города под названием Тира, который существовал до 4 века. В те времена город неоднократно разрушали различные племена.

Историки говорят, что в 10 веке город с современным названием Белгород-Днестровский входил в состав Киевской Руси, затем - в состав Венгерского королевства, Галицко-Волынского княжества. После этого территория города попала в Молдавского княжества.

Фото: Белгород-Днестровская крепость на берегу Днестровского лимана (novostipmr.com)

В тот период крепость была основой города. Возвели ее из белого известняка, распространенного в регионе. Здесь есть стена, в которую было заложено десять каменных ядер. Их закладывали в стену как своеобразный оберег этого места.

Затем на этих землях наступило османское владычество, за время которого крепость не раз укрепляли и достраивали.

На город не раз нападали запорожские казаки. Среди них - Северин Наливайко, Иван Сирко и другие. В 1812 году юг Бессарабии перешел в состав Российской империи согласно Бухарестскому мирному договору.

Фото: Крепость возвели на остатках древнего греческого города под названием Тира (Олег Божко)

Сейчас общая площадь памятника составляет 9 гектаров, а протяженность стен крепости - более 2,5 километра. С одной стороны оборонительные сооружения защищал лиман, а со стороны суши был вырыт ров глубиной 14 метров.

На сегодня сохранились 26 из 34 крепостных башен. Чтобы хорошо познать историю, связанную с крепостью, здесь можно заказать экскурсию. Цены стартуют от 400 гривен.

Фото: Аккерманская или Белгород-Днестровская крепость (Олег Божко)

Как добраться?

От Одессы до Белгород-Днестровского курсируют автобусы и поезд. Дорога займет примерно два часа.

Розовые пеликаны в дельте Дуная

В дельте Дуная, возле границы Украины и Румынии, живет самая большая в мире популяция розовых пеликанов. Их количество достигает около 50 тысяч. Местные природные условия считаются идеальными для жизни этих птиц.

Большинство людей ассоциирует пеликанов с Африкой, однако эти птицы улетают туда только зимовать. Поэтому увидеть самую большую колонию крылатых можно, приехав в Одесскую область.

Фото: В дельте Дуная насчитывают около 50 тысяч пеликанов (pixabay.com)

Ближайший населенный пункт, где можно расположиться – село Вилково.

Чтобы увидеть всю красоту здешней природы и узнать больше о розовых птиц, можно воспользоваться услугами гидов в Вилково.

Как добраться?

Доехать сюда от Одессы можно за три часа на автобусе, которые курсируют с автостанции возле железнодорожного вокзала.

Шабо: село, где отдыхала Леся Украинка

Одним из центров виноделия в Бессарабии является село Шабо. Оно находится за 70 километров от Одессы на берегу Днестровского лимана.

На территории современного села Шабо некогда были татарские поселения, первое из которых появилось здесь около пяти сотен лет назад. А первые упоминания названия села Шабо датированы 1788 годом. Когда регион Бессарабия вошла в состав Российской Империи, местные земли стали активно заселяться.

Летом 1891 года в селе Шабо отдыхала и проходила лечение знаменитая украинская поэтесса Леся Украинка.

В 1873 году село вошло в состав Бессарабской губернии, которую основали вместо Бессарабской области. Впоследствии вошло в состав Украинской СССР, а в 1940-х оно стало центром Лиманского района.

Фото: Село Шабо - один из центре виноделия (pixabay.com)

На всю Украину Шабо известно своей винодельческой продукцией. На базе старого завода действует музей вина.

Первые сады винограда в этом регионе начали высаживать еще греки и генуэзцы в далеком 6 веке. Новые сорта винограда сюда завозили и турки. Спустя несколько столетий сюда приехали швейцарские переселенцы, которые нарекли это место Шабага. От него и происходит современное название населенного пункта.

Сейчас виноградники в селе славятся среди наших туристов. В 2009 году здесь открыли центр культуры вина Шабо. Кроме него и музея вина, туристам предлагают посетить исторические погреба, подземные хранилища вин, а также услышать интересные рассказы об истории виноделия вина в регионе. Конечно же, здесь можно и продегустировать вино.

Фото: Сюда устраивают гастрономические и винные туры (pixabay.com)

В Шабо производят и сыры, которые прекрасно сочетаются с вином. За 15 минут от Центра культуры вина находится одна из сыроварен, где можно узнать все о технологии производства сыра и попробовать продукцию во время дегустации.

Сыроварня перерабатывает две тонны молока в день, а сам сыр вызревает от двух месяцев до года. На территории есть детские площадки и зоны отдыха, а также - немало магазинов, где можно купить сыры различных видов.

Как добраться?

Через Шабо несколько раз в день ездят электрички "Одесса Главная – Белгород-Днестровский". Дорога займет примерно два часа. Также из Одессы до села курсируют прямые автобусы.

Напомним, ранее мы писали, чем малоизвестный курорт под Одессой привлекает туристов.

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