Рекордный спрос и высокие цены. Как наплыв украинцев изменил рынок жилья в Польше

После вторжения России в Украину почти 3 миллиона человек въехало в Польшу. Большинство из них остались в этой стране. Поскольку многие из них ищут место для временного или длительного проживания, спрос на аренду квартир резко вырос в крупных польских городах.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Notes From Poland.

"Это привело к еще большему росту и без того рекордно высоких цен на аренду, вызванных инфляцией и высокими счетами за электроэнергию", — пишут на сайте.

По данным службы недвижимости Gethome, за первый месяц войны количество доступных к сдаче квартир в Варшаве, Гданьске и Познани сократилось на 34-40%. В Кракове, Вроцлаве и Лодзи их число снизилось более чем на 60%.

Федерика Крепаз, переехавшая в Гданьск из Италии по работе в феврале, первые недели провела в снятой с помощью сервиса Airbnb квартире и сейчас ищет комнату на длительный срок.

"После того, как я договорилась о посещении одной из них, некоторые арендодатели сказали мне через несколько часов, что она уже сдана в аренду. У меня было ощущение, что если я найду любую комнату, то мне придется занять ее немедленно", — говорит женщина.

Спрос на аренду квартир вырос в 3-4 раза

У ее коллег были похожие проблемы. По словам Федерики, найти отдельную квартиру было еще сложнее, чем комнату в общей квартире.

Фото: За первый месяц войны количество доступных к сдаче квартир в Варшаве, Гданьске и Познани сократилось на 30-40% (unsplash.com)

Примерно через две недели после начала войны количество просмотров рекламы на Otodom — еще одном популярном в Польше сервисе недвижимости — выросло на 166%.

"С началом войны мы могли наблюдать увеличение числа откликов на объявления об аренде. Они были в три-четыре раза выше, чем в конце февраля. Это отражает острую потребность беженцев, прибывающих в Польшу, найти крышу над головой", — рассказала Notes From Poland Каролина Климашевска из Otodom.

Всплеск спроса повлиял на цены на аренду: в Otodom среднемесячная стоимость квартир выросла на 5% с 2721 злотых в феврале до 2863 злотых в марте. В Варшаве и Вроцлаве средние показатели выросли на 7% и 8,6% соответственно.

Фото: Примеры цен на долгосрочную аренду квартир в Варшаве. 1500 злотых – это около 10 100 грн (скриншот с сайта otodom.pl)

Цены на недвижимость растут в больших городах Польши

Всплеск спроса делает поиск квартиры особенно трудным для людей с ограниченным бюджетом. Есть даже риск возврата к ситуации 15-летней давности, когда собственники проводили "кастинги" для арендаторов, а университеты Кракова обращались к арендодателям с призывом сдавать жилье студентам "по справедливым ценам", считает аналитик Gethome Марек Вельго.

Ситуация также негативно отразилась не только на количестве, но и на качестве квартир, предлагаемых в аренду.

"Практика разделения квартиры на небольшие части для сдачи в аренду по отдельности уже стала обычной и может стать еще более распространенной в будущем", — говорит эксперт.

Фото: Примеры цен на долгосрочную аренду квартир в Лодзе. 2100 злотых – это около 14300 грн (скриншот с сайта otodom.pl)

Студенты, которые обычно покидают квартиры на лето, чтобы уехать на каникулы, теперь могут принять решение сохранить за собой жилье, поскольку им может быть трудно найти новое, когда они вернутся в сентябре, добавляет Климашевска. Это может привести к уменьшению предложения на рынке и повышению цен.

По данным компании по недвижимости Morizon, цены на недвижимость в Варшаве за год выросли примерно на 10%, достигнув в среднем 13 254 злотых (2860 евро) за квадратный метр в феврале. Гданьск, Краков, Лодзь, Вроцлав и Познань также продемонстрировали двузначный рост. Самый высокий (20,5%) был зафиксирован в Гданьске, где средние цены достигли 12 166 злотых (2 620 евро) за квадратный метр.

Однако в последнее время спрос начал замедляться после того, как в прошлом году центральный банк впервые за десятилетие начал повышать процентные ставки в ответ на инфляцию и ослабление валюты. Из-за этого те, кто купил купить квартиру, могут откладывать такое решение на неопределенный срок.

"Процентные ставки неуклонно растут, и рост цен на жилье был неизбежным как на первичном, так и на вторичном рынке", — пояснила Notes from Poland Агнешка Микульска, эксперт по рынку в компании по недвижимости CBRE.

Дефицит рабочих: украинцы едут защищать свою страну

Польские девелоперы также сталкиваются с постоянно растущими ценами на строительные материалы. По данным PSB, крупнейшей в Польше сети оптовых торговцев строительными материалами, в марте они были в среднем на 30% выше, чем год назад.

Поскольку стоимость строительства становится все труднее оценить, текущие и новые инвестиции откладываются.

Фото: Средняя цена за квадратный метр жилья в Гданьске составляет 2860 евро (unsplash.com)

Между тем, с начала войны в Украине поступали сообщения о нехватке кадров в польском строительном, промышленно-перерабатывающем и транспортном секторах, где ранее работало много украинских мужчин. Профильная ассоциация пожаловалась на то, что в Польше наблюдается дефицит рабочих. Большинство таких рабочих мест были заняты украинцами. Там отметили, что много из них защищать свою страну, а новых специалистов найти сложно.

Рост цен на землю, материалы и строительство привел к росту стоимости жилья даже в условиях замедления спроса.

"Мы наблюдаем такой динамичный рост себестоимости строительства, что существенное снижение средних цен кажется в ближайшее время невозможным. Скорее следует ожидать их дальнейшего увеличения ", — говорит Микульская.

Напомним, мы также писали, стоит ли беженцам спасаться от войны в Турции.