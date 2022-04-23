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"Рассчитывайте только на себя". Стоит ли беженцам спасаться от войны в Турции

Новина українською →
Суббота 23 апреля 2022 07:30
"Рассчитывайте только на себя". Стоит ли беженцам спасаться от войны в Турции Фото: Стамбул, Турция (коллаж РБК-Украина/unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

В стране нет специальных программ для украинцев, а цены на жилье - довольно высокие

Во время войны России против Украины большинство наших граждан едут в страны ЕС, Однако есть и немало тех, кто решает отправиться в более южные страны. Например, в Турцию.

Однако стоит учитывать, что Турция не разрабатывала каких-то специальных программ для приема беженцев. Аналогичные схемы приема наших граждан есть практически в каждой стране ЕС.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Униан рассказывает, стоит ли украинцам рассматривать эту страну как место, где можно побыть некоторое время, спасаясь от боевых действий.

Как добраться в Турцию из Украины сегодня

Украинские беженцы в Турции должны рассчитывать только на свои силы, сразу просит учесть корреспондент издания. По ее словам, в условиях закрытых аэропортов в Украине добраться в страну можно только через соседние страны ЕС. К примеру, рейсом из одного из городов Польши.

Также есть автобусные рейсы из Львова, Черновцов, Одессы, Киева и других крупных украинских городов в Стамбул или Анталию.

Если проезд по Украине на эвакуационных рейсах и также в поездах Европы для беженцев в основном бесплатный, то здесь придется платить. Цена за проезд с одного человека составляет около 150 долларов. Также можно попробовать выехать в Словакию, Молдову или Румынию, а уже оттуда долететь до одного из турецких городов.

"В отличие от европейских стран, Турция не имеет никакой программы приема украинских беженцев. Приехавшие в любой турецкий регион украинские женщины, дети и старики должны рассчитывать только на свои силы. Или на помощь живущих там родственников", — пишет журналистка Анна Бредихина, которой самой довелось побывать в Турции в разгар войны в Украине.

"Здесь мы как туристы". На улицах Стамбула – множество россиян

Сегодня на улицах популярного до войны среди украинцев Стамбула – множество россиян, отмечает автор публикации.

&quot;Рассчитывайте только на себя&quot;. Стоит ли беженцам спасаться от войны в Турции

Фото: В Стамбуле надо быть готовым к тому, что на улицах города много россиян (unsplash.com)

"Русо туристо" привычно штурмуют магазины одежды европейских брендов и ожесточенно спорят по поводу скидок. Для многих жителей Турции, что украинцы, что русские – просто туристы, на которых можно зарабатывать в это сложное время. Услышать слова поддержки и сочувствия можно, скорее всего, от тех, кто имеет в нашей стране родственников, которые понимают кровавую реальность этой войны", — пишет Анна.

Опросив местных жителей, она отмечает, что практически все сочувствуют украинцам и молятся за то, чтобы поскорее наступил мир. Однако часть людей все же до сих пор думает, что в Украине якобы идет гражданская война.

Оплату просят сразу. Какие цены на жилье в Турции

Стоимость аренды простой стандарт ной квартиры в Стамбуле в отдалении от исторического центра – около 400 долларов в месяц. Чем ближе к центру, тем дороже.

Согласно туристическому приложению Airbnb, средняя цена месяца аренды жилья в Стамбуле – свыше двух тысяч долларов, чуть выше средняя цена в курортной Анталии – 2,4 тысячи долларов. Гораздо ниже цены на проживание – в столице Турции, Анкаре. Там, по словам автора статьи, неплохую квартиру ближе к центру города можно снять за 800 долларов.

"Находясь в Стамбуле, для украинской семьи оказалось крайне трудно снять жилье на короткий срок: на месяц-другой, ведь стандартные контракты заключаются от одного года. Хозяева просят оплату сразу за весь короткий срок пребывания, а также добавляют комиссию в размере месячной стоимости квартиры", — пишет Анна.

В то же время здесь все же есть бюджетные варианты проживания в общежитии или в отдельных комнатах.

&quot;Рассчитывайте только на себя&quot;. Стоит ли беженцам спасаться от войны в Турции

Фото: По данным сайта бронирования жилья Airbnb, средняя цена месяца аренды жилья в Стамбуле – свыше двух тысяч долларов (unsplash.com)

"Но тогда комфорт и безопасность, которые нужны уязвимым женщинам и детям, становятся под большим вопросом", — предупреждает журналистка.

Без знаний английского найти хорошую работу непросто

Тем, кто хочет устроиться на работу Турции официально, сначала необходимо получить вид на жительство и подтвердить диплом о высшем образовании. Поскольку для тех, кто сегодня спасается от войны, такой вариант затруднительный, многие ищут неофициальную работу или дополнительные заработки в интернете.

Также в Стамбуле найти стабильную и высокооплачиваемую работу, не обладая высоким или хотя бы средним уровнем английского, крайне сложно.

"В объявлениях украинкам часто предлагают работу няней или сиделкой с оплатой, эквивалентной чуть более восьми тысячам гривен. Также можно подзаработать, оказывая услуги своим же соотечественникам, например, есть большой запрос на услуги парикмахеров или мастеров маникюра", — описывает ситуацию Анна Бредихина.

&quot;Рассчитывайте только на себя&quot;. Стоит ли беженцам спасаться от войны в Турции

Фото: Найти стабильную и высокооплачиваемую работу, не обладая высоким или хотя бы средним уровнем английского, крайне сложно (unsplash.com)

Конечно, участились и предложения другого характера. Рыскающие в поисках наивных украинских женщин горячие восточные мужчины обещают решить "все проблемы", но заканчиваются такие истории традиционно плачевно.

Цены на еду примерно сравнимы со стоимостью продуктов в Украине. Здесь все зависит от того, что и где покупать. Один поход за закупкой еды в супермаркет на несколько дней обойдется примерно в 600-800 гривен.

Стоит добавить, что проезд в Турции не очень дешевый. К примеру, в Стамбуле цена за единоразовый проезд в общественном транспорте - 18 гривен в нашей валюте.

В каких случаях все же стоит спасаться от войны в Турции

Автор перечисляет основные на ее взгляд факторы, которые могут побудить к поездке в эту страну, пока Россия ведет войну против Украины.

  • у вас в этой стране уже есть место работы. К примеру, некоторые киевские компании временно передислоцируются вместе с сотрудниками, готовы помогать им с жильем на новом месте и при этом продолжают платить зарплату;
  • в Турции у вас есть родственники или друзья, которые могут обеспечить вас жильем и питанием;
  • если у вас есть сбережения, которые позволят жить и не работать хотя бы некоторое время. Но таких, увы, меньшинство, отмечает корреспондент.

По ее мнению, украинским беженцам во всех остальных случаях в Турции ждут трудные времена.

"Спустя несколько недель скитаний многие начинают искать пути возвращения домой, да еще и просят помочь с билетами на обратную дорогу", — отмечает она.

Мягкая и комфортная турецкая весна всегда привлекает украинцев, которые даже в середине апреля ходят здесь в зимних куртках. А главное, живут в страхе попасть под обстрел российских варваров, пишет Анна. Однако она предупреждает: стоит хорошо подумать перед тем, как принять решение о поездке в Турцию в качестве беженца. Ведь помощи, скорее всего, на месте может и не быть.

Отметим, мы писали, как Румыния изменила свой подход к беженцам из-за войны России против Украины.

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