Рекордный спад: в аэропорту "Борисполь" кардинально снизилось количество пассажиров

В Международном аэропорту "Борисполь" посчитали, насколько уменьшился пассажиропоток во время карантина. "Борисполь" потерял больше двух третей пассажиров в сравнении с прошлым годом, сообщают в пресс-службе аэропорта.

"Суммарный пассажиропоток за 9 месяцев текущего года составил 4 058 215 пассажиров, что на 65% меньше, чем за аналогичный период 2019 года", - отмечают в сообщении.

"Высокий сезон закончился"

Туристы все реже едут за границу осенью, когда закончился сезон отпусков. Да и карантинные ограничения дают о себе знать: многие страны все еще закрыты для наших туристов.

По итогам сентября 2020 года стало известно, что Международный аэропорт “Борисполь” обслужил 554 485 пассажиров. Это - в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В сентябре 2019 года услугами аэропорта воспользовались 1 млн 649 тыс. пассажиров.

Фото: Пассажиропоток уменьшился на 65% в сравнении с прошлым годом (РБК-Украина)

“Высокий сезон 2020 для авиационной отрасли закончился. В связи с ограничениями, принятыми правительством Украины в августе этого года, не только хасидская программа не состоялась в сентябре, но мы также недополучили 30% пассажиропотока", - комментирует статистику Павел Рябикин, генеральный директор Международного аэропорта "Борисполь".

За девять месяцев этого года также снизилось количество трансферных пассажиров по сравнению с прошлым годом. За период с января по сентябрь 2019 года через "Борисполь" летали 2 млн 597 тыс. трансферных пассажиров - это 22,4% от общего пассажиропотока.

За аналогичный период 2020 года в аэропорту были обслужены 418 тыс. трансферных пассажиров (10,3% от общего количества пассажиров).

"Хабовая модель стала нереалистичной - мы не досчитаемся около 3 млн трансферных пассажиров. Авиационная отрасль ужалась в своих затратах настолько, насколько это было возможно, с целью выстоять в сложный период. Карантинные ограничения стран продолжают быть стоп-фактором для пассажиров", - добавляет Рябикин.

В аэропорту прогнозируют, что показатели пассажиропотока по завершению года за 2020-й упадут до уровня 2009 года.

"Карантинные" правила в аэропорту для туристов

С момента возобновления полетов в аэропорту был введен запрет на допуск в терминал провожающих и встречающих. Исключение составляют случаи, когда сопровождение остро необходимо, говорят РБК-Украина в пресс-службе аэропорта.

Фото: В аэропорту запрещен допуск в терминал провожающих и встречающих (РБК-Украина)

Также, согласно новым правилам, все пассажиры в аэропорту "Борисполь" должны обязательно находиться в масках. На входе в терминал сотрудники аэропорта должны проводить температурный скрининг, а на территорию аэропорта не будут пропускать тех, у кого температура - 38 градусов и больше.

В пресс-службе аэропорта РБК-Украина отметили, что в терминале еще в начале карантина была нанесена разметка в местах возможного скопления людей. Например, возле стоек регистрации и других мест, где собирается много людей.

В аэропорту размещены также информационные плакаты, напоминающие о необходимости соблюдать дистанцию, об этом же регулярно напоминают и дикторские сообщения.

Предлагаем также почитать советы тем, кто возвращается из стран "красной" зон.

Также мы сообщали, что изменилось для пассажиров авиалиний этой осенью