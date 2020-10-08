Рекордний спад: в аеропорту "Бориспіль" кардинально знизилася кількість пасажирів

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" порахували, наскільки зменшився пасажиропотік під час карантину. "Бориспіль" втратив понад дві третини пасажирів у порівнянні з минулим роком, повідомляють у прес-службі аеропорту.

"Сумарний пасажиропотік за 9 місяців поточного року склав 4 058 215 пасажирів, що на 65% менше, ніж за аналогічний період 2019 року", - зазначають у повідомленні.

"Високий сезон закінчився"

Туристи все менше їдуть за кордон восени, та й карантинні обмеження дають про себе знати: багато країн все ще закриті для наших туристів.

За підсумками вересня 2020 року стало відомо, що Міжнародний аеропорт "Бориспіль" обслужив 554 485 пасажирів. Це - утричі менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У вересні 2019 року послугами аеропорту скористалися 1 млн 649 тис. пасажирів.

Фото: Пасажиропотік зменшився на 65% в порівнянні з минулим роком (РБК-Україна)

“Високий сезон 2020 для авіаційної галузі закінчився. У зв'язку з обмеженнями, прийнятими урядом України в серпні цього року, не тільки хасидська програма не відбулася у вересні, але ми також недоотримали 30% пасажиропотоку", - коментує статистику Павло Рябікін, генеральний директор Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

За дев'ять місяців цього року також знизилася кількість трансферних пасажирів у порівнянні з минулим роком. За період з січня по вересень 2019 року через "Бориспіль" літали 2 млн 597 тис. трансферних пасажирів - це 22,4% від загального пасажиропотоку.

За аналогічний період 2020 року в аеропорту були обслужені 418 тис. трансферних пасажирів (10,3% від загальної кількості пасажирів).

"Хабова модель стала нереалістичною - ми недорахуємося близько 3 млн трансферних пасажирів. Авіаційна галузь скоротила свої витрати настільки, наскільки це було можливо, з метою вистояти в складний період. Карантинні обмеження країн продовжують бути стоп-фактором для пасажирів", - додає Рябікін.

В аеропорту прогнозують, що показники пасажиропотоку по завершенню року за 2020-й впадуть до рівня 2009 року.

"Карантинні" правила в аеропорту для туристів

З моменту відновлення польотів в аеропорту було введено заборону на допуск в термінал проводжаючих і зустрічаючих. Виняток становлять випадки, коли супровід гостро необхідний, кажуть РБК-Україна у прес-службі.

Фото: В аеропорту заборонений допуск в термінал проводжаючих і зустрічаючих (РБК-Україна)

Також, згідно з новими правилами, всі пасажири в аеропорту "Бориспіль" повинні обов'язково знаходитися в масках. На вході в термінал співробітники аеропорту повинні проводити температурний скринінг, а на територію аеропорту не будуть пропускати тих, у кого температура - 38 градусів і більше.

У прес-службі аеропорту РБК-Україна відзначили, що в терміналі ще на початку карантину була нанесена розмітка у місцях можливого скупчення людей. Наприклад, біля стійок реєстрації та інших місць, де збирається багато людей.

В аеропорту розміщені також інформаційні плакати, що нагадують про необхідність дотримуватися дистанції, про це регулярно нагадують і дикторські повідомлення.

Пропонуємо також почитати поради тим, хто повертається з країн "червоної" зон.

Також ми повідомляли, що змінилося для пасажирів авіаліній цієї осені