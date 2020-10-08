Новые правила и платные услуги: что изменилось для пассажиров авиалиний этой осенью

Фото: Самолет в аэропорту (pixabay.com)

Кто изменил правила бронирования и какие услуги ввели для туристов

Карантинные ограничения вносят свои коррективы и в правила авиаперевозок. В том числе меняются условия предоставления услуг от авиакомпаний, которые уже стали привычными для пассажиров.

Кое-какие изменения принесли туристам дополнительные удобства или приятные бонусы. Например, если раньше изменить дату полета в билете по самому дешевому тарифу было невозможно, то сейчас это можно сделать бесплатно почти у каждого перевозчика. Но, вместе с тем, ряд компаний вводят плату за некоторые услуги. Некоторые ввели новые услуги, с которыми стоит ознакомиться заранее.

В целом, во время карантина авиакомпании, которые осуществляют рейсы из разных аэропортов Украины, продолжили лояльную политику в отношении своих пассажиров, чтобы сохранить клиентов во время пандемии.

Какие новые правила авиаперевозок внедряют этой осенью - в материале РБК-Украина.

Бесплатно изменить дату полета

Европейский лоукостер Ryanair до конца ноября продлил возможность бесплатно менять даты вылета. Такое условие актуально для всех бронирований, которые были проведены клиентами после 10 июня этого года. Пассажиры смогут бесплатно менять дату вылета в билете по датам рейсов до 21 марта 2021 года.

В случае необходимости разницу в тарифах нужно будет оплатить. Бесплатную замену билета можно провести не позднее, чем за 7 дней до отправления впервые забронированного рейса.

Украинская авиакомпания МАУ также ввела опцию бесплатной смены даты вылета. Причем менять дату вылета без штрафных санкций можно неоднократно во всех доступных классах обслуживания.

Фото: Ryanair предлагает бесплатно менять дату вылета (pixabay.com)

Стоит также добавить, что разница между стоимостью приобретенного билета и билета на новые даты подлежит оплате. Смена даты поездки возможна для всех билетов, приобретенных с 16 сентября 2020 года, при условии отмены бронирования до вылета в рамках срока действия авиабилета.

Польская авиакомпания LOT отменила плату за изменение данных в билете. Новые правила распространяются для всех новых бронирований, осуществленных с 10 сентября по 31 декабря 2020 года. Изменять дату путешествия и даже направление можно неограниченное количество раз.

Фото: Авиакомпания МАУ тоже ввела опцию бесплатной смены даты вылета (РБК-Украина)

Платная регистрация и бронь дополнительного места

Некоторые авиакомпании осенью ввели плату, которую пассажиры должны внести при регистрации в аэропортах.

Так, с 1 октября украинский авиаперевозчик SkyUp ввел плату за регистрацию на международные рейсы в аэропорту. Стоимость оформления посадочного талона составляет 18 евро в гривневом эквиваленте. При этом регистрация-онлайн регистрация на чартерные рейсы в аэропорту остаются бесплатными.

Также остается бесплатной регистрация на рейсы в аэропортах, где еще отсутствует онлайн-чекин, а также для отдельных категорий пассажиров. Регистрация на рейс проходит за 48 часа до старта рейса и закрывается за 5 часов до вылета.

Вместе с тем, авиакомпания запустила услугу "баланс пассажира". В случае отмены рейса по инициативе авиакомпании или вследствие карантинных ограничений, полная стоимость билетов автоматически зачисляется на баланс пассажира.

При этом хранение средств на балансе является бессрочным, и средства могут быть использованы на покупку любых билетов или услуг авиакомпании на сайте skyup.aero. Приятная особенность такой опции - эти средства можно вывести на банковскую карту пассажира.

Фото: SkyUp ввела платную регистрацию на международные рейсы в аэропортах (РБК-Украина)

Украинская авиакомпания Windrose также недавно внедрила некоторые изменения. В частности, там вводят новую услугу под названием Extra Seat. Согласно информации от авиаперевозчика, у пассажира теперь есть возможность забронировать дополнительное свободное место рядом по специальной цене - 1100 грн.

Такое предложение действует на всех внутренних рейсах авиакомпании до 30 ноября 2020 года. В эту услугу включен выбор места в салоне самолета, кроме мест повышенного комфорта. Дополнительный багаж в цену не входит.

В целом выбор авиакомпании, с которой путешествовать, часто бывает непростым, особенно когда вы ищете недорогие билеты. Ведь нередко низкие тарифы нередко предусматривают некоторые дополнительные условия, о которых пассажир может не знать.

Например, лоукостеры требуют предварительной регистрации на рейс на их официальном сайте в личном кабинете пассажира за несколько суток до поездки, а покупка самого дешевого билета может означать, что перевозка личных вещей будет ограничена определеными размерами и весом багажа, которы вы можете взять с собой на рейс. Предлагаем детальнее почитать о том, что получает пассажир, покупая тот или иной билет на самолет.

Также мы писали, что делать туристу, если внезапно изменились условия тура. Например, путевка дорожает, отель оказался занятым или вырос курс валют.