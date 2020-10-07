"Очереди туристов": советы тем, кто возвращается из стран "красной" зоны

Пассажиры в аэропорту (РБК-Украина)

Украинка поделилась опытом тестирования на COVID-19 после отпуска

После приезда из стран, которые Украина внесла в "красную" зону, придется отправиться на двухнедельную самоизоляцию. Досрочно завершить самоизоляцию можно, если на протяжении 24 часов сделать тест на COVID-19.

Контроль за соблюдением этих правил проходит с помощью мобильного приложении "Дій вдома". Его нужно активировать в аэропорту, а удалить можно только при подтверждении того, что его пользователь здоров.

Киевлянка Алина Вирстюк на своей странице в Facebook поделилась советами о том, как действовать после возвращения в Украину из стран "красной зоны". Она рассказала об ошибках, о которых туристов не предупреждают, но которых можно избежать.

Когда использовать приложение "Дій вдома"

В первую очередь Алина Вирстюк советует скачать приложение "Дій вдома" еще до прилета в Украину, чтобы сэкономить время при прохождении паспортного контроля. Тогда после приезда или прилета не нужно будет, чтобы пограничники рассказывали вам, как его устанавливать.

А вот активировать приложение нажатием кнопки "Пограничник проверил" в его присутствии.

"Дальше у вас есть 24 часа, чтобы добраться до места самоизоляции. За это время вполне возможно поменять три автобуса, две ветки метро, два поезда и поехать куда-то в Красный Луч Луганской области (хорошо, если с отсутствием коронавируса)", - пишет киевлянка.

Фото: Скачать приложение "Дій вдома" стоит еще до прилета в Украину (РБК-Украина)

Далее у туриста есть два варианта: остаться дома на самоизоляции или сдать тест. Большинство людей выбирают второй вариант и сдают тест прямо в аэропорту.

"Не нажимайте "Я прибыл к месту самоизоляции" до того, как сдадите тест. Сделайте это после теста, когда будете дома. Потому что потом вас будут доставать запросами сделать фото, мигнуть глазами – и сделать это на протяжении 15 минут после оповещения. А оповещения-то не будет! Ни звукового, ни экранного. Просто нужно будет держать телефон при себе и проверять", - предостерегает Алина Вирстюк.

Как сдавать тест

Девушка советует не сдавать тест в аэропорту из-за того, что там в лабораториях одновременно собираются большие очереди туристов.

"Не сдавайте тест в аэропорту, если не хотите, чтобы тысяча людей, не умеющих спрятать свой нос под маску, дышали вам в затылок", - советует киевлянка.

Также Алина Вирстюк дала несколько советов о том, как выбрать лабораторию:

- Проверяйте, верифицирована ли Центром общественного здоровья лаборатория, в которой вы собрались делать тест. В противном случае даже при негативном результате теста вас не освободят от самоизоляции через "Дій вдома". Список лабораторий можно посмотреть на сайте приложения и выбрать по цене/срокам выполнения.

- Те, кто не готов платить больше 2000 гривен за тест, могут найти среди лабораторий дешевле.

"Я нашла за 715 гривен в 2 минутах от дома", - добавляет она.

- Придите после обеда, если вам не срочно. Тогда практически нет очередей. "Сдав тест после 14 часов накануне, на следующий день в 17:00 система освободила меня от самоизоляции".

- "Если придете утром, то столкнетесь с тем, что уже в 6 утра выстроится живая очередь, до 7:30 люди будут дышать в затылок. Однако, если сдать тест до 12:00 (а в некоторых отделениях – до 9:00), то уже вечером будет результат", - отмечает девушка. Фото: Нельзя подтверждать начало самоизоляции в аэропорту (РБК-Украина)

Типичные ошибки

Туристы, которые приезжают в Украину из отпусков и других поездок, часто совершают ошибки при пользовании приложением "Дій вдома". Об этом РБК-Украина рассказал Евгений Горбачев, руководитель департамента разработки программного обеспечения ГП “Дия”.

"Одна из основных ошибок, которые показала практика, – люди часто подтверждают начало самоизоляции сразу же на границе или в аэропорту. Вместо того, чтобы сделать это дома", - подчеркнул Евгений Горбачев.

В подобных случаях бывало, когда человек приезжал домой и затем пытался подтвердить свое местонахождение, то система автоматически сравнивала его с эталонной точкой в аэропорту и не принимала подтверждения.

Еще одна распространенная ошибка, которую совершали люди, пребывая на самоизоляции - делали фото в масках, после чего система не могла эти фото распознать.

"Нейронная сеть не может распознать в таком случае лицо пользователя. И люди очень часто не понимали, почему их фото не принимает система", - уточнил Евгений Горбачев.

Несмотря на ошибки путешествующих и несовершенство системы самоизоляции, отказываться от поездок не стоит. Достаточно изучить информацию о карантинных ограничениях перед вылетом и соблюдать правила.

Напомним, ранее мы писали, как оформить страховку перед выездом за границу.

Также советуем почитать, где и зачем проверять информацию о въезде в Украину после отпуска.