Рекорд побит: летчица стала самой молодой женщиной в "кругосветке" на самолете

19-летняя бельгийка Зара Резерфорд, стала самой молодой женщиной, совершив одиночное кругосветное путешествие на одноместном самолете, пишет CNN Travel.

Зара Резерфорд в четверг приземлилась в аэропорту Кортрейк Вевельгем на западе Бельгии, совершив масштабное путешествие по 41 стране. Протяженность путешествия составила более 52 000 километров (32 300 миль). Таким образом, девушка побила сразу два мировых рекорда Гиннеса.

"Я сделала это", — сказала Резерфорд, когда ее восторженно встречали в аэропорту.

Зара Резерфорд не только побила рекорд американки Шести Уайз, когда та совершила кругосветное плавание без сопровождения в 2017 году в возрасте 30 лет. Также она стала первой женщиной, совершившей кругосветное путешествие на сверхлегком самолете.

Она также является первой бельгийкой, совершившей кругосветное путешествие в одиночку.

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Путешествие девушки не обошлось без проблем.

Когда Резерфорд улетела 18 августа 2021 года на сделанном на заказ сверхлегком самолете Shark, она полагала, что ее воздушная авантюра займет около трех месяцев.

Но ее преследовали неудачи, в том числе задержка на Аляске, в России из-за "проблем с визой и погодой", что отодвинуло ее график на целых восемь недель.

"Труднее всего было лететь над Сибирью — было очень холодно. На земле было минус 35 градусов по Цельсию. Если бы двигатель заглох, я был бы в нескольких часах от спасения, и я не знаю, как долго я могла бы выжить", — сказала Резерфорд на пресс-конференции в четверг.

Она также была вынуждена совершить незапланированную посадку в Реддинге, штат Калифорния, из-за плохой видимости в результате лесных пожаров в районе Сиэтла, а позже ей было отказано в разрешении на полет над Китаем.

Несмотря на то, что Зара побывала во многих странах как Сингапур, Египет и Греция, а также она посетила Россию и Южную Корею, не смогла исследовать ни одну из них на суше из-за ограничений Covid-19.

Последний этап ее путешествия также был задержан из-за плохой погоды, и это означало, что дата ее завершения была перенесена еще на неделю.

У Резерфорда сейчас академический отпуск, и она планирует в сентябре поступить в университет, чтобы изучать компьютерную инженерию. Хотя ее родители являются пилотами, и она учится летать с 14 лет, Резерфорд не получила свою первую лицензию до 2020 года.

Одной из ее главных целей в этом путешествии, кроме побития рекорда Вайз, было сделать женщин в авиации более заметными.

В прошлом году Резерфорд говорила о своем разочаровании тем фактом, что, согласно данным Международного общества женщин-пилотов авиакомпаний (ISA), всего 5,1% пилотов авиакомпаний по всему миру — женщины.

"5 — это такое небольшое число, учитывая, что это карьера, в которой вам в основном платят за кругосветное путешествие — очевидно, это работа, но это потрясающая карьера с потрясающими возможностями", — сказала она журналистам CNN.

Во время своей поездки Зару Резерфорд поддерживали две благотворительные организации: Girls Who Code, которая помогает молодым женщинам изучать компьютерные науки, и Dreams Soar, некоммерческую организацию, основанную Вайз, которая поддерживает женщин и девочек, изучающих области STEM.

Она надеется, что ее громкое путешествие побудит больше молодых девушек и женщин задуматься о карьере в авиации.

"Это легко сказать, но просто сделайте это. Если ты не попробуешь и не увидишь, как высоко ты сможешь летать, ты никогда не узнаешь", — добавила Резерфорд.

Двухместный сверхлегкий самолет, на котором она совершила путешествие с радио и дополнительным баком для топлива, расположенным на месте втором пассажирском сиденье. Он был предоставлен компанией Shark Aero — одним из спонсоров поездки. Самолет имеет оптимальную крейсерскую скорость 140 узлов (около 160 миль в час) и оснащен встроенным парашютом.

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