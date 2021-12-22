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"Сила ветра": путешественник самостоятельно пересек Атлантику на необычной лодке

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Среда 22 декабря 2021 13:37
"Сила ветра": путешественник самостоятельно пересек Атлантику на необычной лодке Фото: Португалец Франсиско Луфинья (facebook.com/franciscolufinha)
Автор: Евгения Тугушева

Обладатель трех мировых рекордов кайтсерфинга.

Португалец Франсиско Луфинья самостоятельно пересек Атлантику на лодке, которая двигалась только с помощью воздушных змеев и используемой возобновляемой энергией от солнечных батарей, пишет Edp.com.

Путешественник начал экспедицию 3 ноября с Лиссабона, а завершил 20 декабря – на карибском острове Мартиника.

Всю энергию на лодке португалец получал из солнечных батарей, а питьевую воду опреснял из океанской.

"Идея состоит в том, чтобы пройти от Португалии до Карибского бассейна, пересечь Атлантику на расстояние около 3 600 морских миль, что составляет более или менее 6 700 километров. Непосредственно, без остановок, один", — объяснил он, рассказывая о миссии EDP Atlantic.

Лодка, специально построенная для экспедиции, имеет "три корпуса, чтобы быть легче и быстрее", и будет приводиться в движение "силой ветра".

Путешественник совместно с проектами электроэнергетической компании Atlantic Mission имел целью доказать, что сила ветра, воды и солнца неисчерпаема для сохранения окружающей среды.

&quot;Сила ветра&quot;: путешественник самостоятельно пересек Атлантику на необычной лодке

Фото: Португалец Франсиско Луфинья самостоятельно пересек Атлантику на лодке (facebook.com/franciscolufinha)

Франсиско Луфинья – португальский кайтсерфер и мировой рекордсмен по кайтсерфингу на самые большие дистанции без остановки. Он совершенно страстный морской спортсмен. Обладатель трех мировых рекордов кайтсерфинга – в 2013, 2017 годах.

Книга рекордов Гиннеса должна подтвердить, что он самое быстрое в истории самостоятельно пересечение Атлантический океан на воздушном змее.

Напомним, ранее мы писали, путешественник побывал во всех глубочайших впадинах планеты.

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