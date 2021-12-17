Мировой рекорд. Путешественник побывал во всех самых глубоких впадинах планеты

Американец Виктор Весково исследует самые глубокие места на Земле

Бывший командующий ВМС США стал первым человеком, которому удалось побывать на дне всех четырех самых глубоких океанских траншей в мире, пишет Dailymail.co.uk.

Виктор Весково - бизнесмен и исследователь, отставной военно-морской офицер. 55-летний американец поставил перед собой цель и выполнил ее: достиг дна четырех самых глубоких океанских траншей в мире, погрузившись на 32 818 футов (10 003 метра) ниже поверхности.

The Limiting Factor submersible slowly ascending the vertical, eastern wall of the Kermadec Trench at roughly 9,900 meters. Towards the end, there appears to be a wide, brilliant gold, chemosynthetic bacterial mat living off the minerals and gases in the rocks. Amazing. pic.twitter.com/Y2ZLMZu9Gv — Victor Vescovo (@VictorVescovo) December 15, 2021

Таких впадин - четыре:

Марианская впадина, Тихий океан: 10 925 метров; Желоб Тонга, Тихий океан: 10 817 метров; Филиппинский желоб, Филиппинское море, северо-западная часть Тихого океана: 10 045 метров; Желоб Кермадек, Тихий океан: 10 003 метра.

Фото: Расположение Марианской впадины в Тихом океане (commons.wikimedia.org)

После девятичасовой экспедиции исследователь достиг максимально глубокой точки на дне желоба Кермадек в южной части Тихого океана, которая известна под названием Глубина Шолля.

"До этой экспедиции никто не знал, как выглядел желоб Кермадек и насколько он глубок. Если учесть условия — более семи тонн давления на квадратный дюйм, минусовые температуры и соленая вода — замечательно, что в этих глубоких траншеях есть жизнь", — рассказывает Весково в Twitter.

Весково достиг дна желоба Кермадек на подводном аппарате DSV Limiting Factor.

Напомним, ранее мы писали, что сотрудники NASA отправились к самому изолированному месту на континенте.