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Мировой рекорд. Путешественник побывал во всех самых глубоких впадинах планеты

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Пятница 17 декабря 2021 18:28
Мировой рекорд. Путешественник побывал во всех самых глубоких впадинах планеты Фото: Виктор Весково (wikimedia.org)
Автор: Евгения Тугушева

Американец Виктор Весково исследует самые глубокие места на Земле

Бывший командующий ВМС США стал первым человеком, которому удалось побывать на дне всех четырех самых глубоких океанских траншей в мире, пишет Dailymail.co.uk.

Виктор Весково - бизнесмен и исследователь, отставной военно-морской офицер. 55-летний американец поставил перед собой цель и выполнил ее: достиг дна четырех самых глубоких океанских траншей в мире, погрузившись на 32 818 футов (10 003 метра) ниже поверхности.

Таких впадин - четыре:

  1. Марианская впадина, Тихий океан: 10 925 метров;
  2. Желоб Тонга, Тихий океан: 10 817 метров;
  3. Филиппинский желоб, Филиппинское море, северо-западная часть Тихого океана: 10 045 метров;
  4. Желоб Кермадек, Тихий океан: 10 003 метра.

Мировой рекорд. Путешественник побывал во всех самых глубоких впадинах планеты

Фото: Расположение Марианской впадины в Тихом океане (commons.wikimedia.org)

После девятичасовой экспедиции исследователь достиг максимально глубокой точки на дне желоба Кермадек в южной части Тихого океана, которая известна под названием Глубина Шолля.

"До этой экспедиции никто не знал, как выглядел желоб Кермадек и насколько он глубок. Если учесть условия — более семи тонн давления на квадратный дюйм, минусовые температуры и соленая вода — замечательно, что в этих глубоких траншеях есть жизнь", — рассказывает Весково в Twitter.

Весково достиг дна желоба Кермадек на подводном аппарате DSV Limiting Factor.

Напомним, ранее мы писали, что сотрудники NASA отправились к самому изолированному месту на континенте.

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