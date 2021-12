Мировой рекорд. Путешественник побывал во всех самых глубоких впадинах планеты

Американец Виктор Весково исследует самые глубокие места на Земле

Бывший командующий ВМС США стал первым человеком, которому удалось побывать на дне всех четырех самых глубоких океанских траншей в мире, пишет Dailymail.co.uk.

Виктор Весково - бизнесмен и исследователь, отставной военно-морской офицер. 55-летний американец поставил перед собой цель и выполнил ее: достиг дна четырех самых глубоких океанских траншей в мире, погрузившись на 32 818 футов (10 003 метра) ниже поверхности.

The Limiting Factor submersible slowly ascending the vertical, eastern wall of the Kermadec Trench at roughly 9,900 meters. Towards the end, there appears to be a wide, brilliant gold, chemosynthetic bacterial mat living off the minerals and gases in the rocks. Amazing. pic.twitter.com/Y2ZLMZu9Gv