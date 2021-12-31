Самая молодая летчица в мире: девушка отправилась в кругосветку на одноместном самолете

Бельгийка совершит путешествие по пяти континентам и 52 странам от Сибири до Джакарты

19-летняя бельгийка Зара Резерфорд, претендующая на звание самой молодой женщины отправилась в кругосветное путешествие на одноместном самолете, пишет Euronews.com.

18 августа 2021 года девушка вылетела из Бельгии и планирует завершить свое путешествие по пяти континентам и 52 странам к середине января 2022 года.

Чтобы путешествие отвечало критериям кругосветки, Резерфорд обозначила на земном шаре две точки друг напротив друга: Джамби в Индонезии и колумбийский город Тумако.

Девушка уже побывала в Великобритании, Исландии, Гренландии, Аляске, Южной Америке и севере России.

Каждый свой полет девушка описывает как приключение и вызов.

Девушка двигается на ультралегком одноместном самолете Shark, способном развивать скорость до 300 километров в час.

Фото: Зара Резерфорд движется на ультралегком одноместном самолете Shark, способном развивать скорость до 300 километров в час (facebook.com/CIARsrilanka)

По ее словам, самым сложным из них был перелет через север России, потому что если что-то пойдет не так, помощь при минусовых температурах, вероятно, будет через несколько часов.

"Проблема в том, что если я нахожусь в минус 35 градусов по Цельсию, когда я нахожусь на земле и нахожусь в трех часах езды от ближайшего человека.

Если по какой-то причине двигатель остановится, я думаю, что я смогу выжить. Я могу либо приземлиться на землю, либо использовать парашют, либо броситься в воду. Со мной все будет хорошо", — сказала она.

Фото: Бельгийка Зара Резерфорд в августе 2021 года отправилась в кругосветное путешествие (facebook.com/CIARsrilanka)

Зара Резерфорд надеется, что своим поступком может вдохновить молодых женщин на образование в области авиации, науки, математики и инженерии.

Девушка родилась в семье пилотов. К своим 19 годам девушка успела получить лицензии на перевозки в США, Великобритании, Словакии и Франции.

Летом 2021 года Зара только завершила учебу в школе и уже в августе отправилась в кругосветное путешествие.

Девушка пытается повторить рекорд, который принадлежит 30-летней американке Шести Уайз, совершившей исторический полет – 4 октября 2017 года девушка стала самой молодой женщиной, совершившей в одиночку кругосветное путешествие на одномоторном самолете.

Напомним, ранее мы писали, путешественник самостоятельно пересек Атлантику на необычной лодке.

Также мы рассказывали, что путешественник побывал во всех глубочайших впадинах планеты.