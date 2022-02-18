Не пустили в Хургаду. Украинцы застряли в аэропорту Египта: детали

Изменения в пассажирских авиаперевозках украинских авиакомпаний затронули и чартерные рейсы.

Пассажиры самолета Bees Airline, возвращавшиеся из Кении, застряли в аэропорту Хургады, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Turprofi.com.ua.

"Приземлились в Хургаде, в город без прививки не выпускают"

Туристы, которые отдыхали в Кении, возвращались домой чартерным рейсом авиакомпании Bees Airline. Из-за того, что перевозчик вывез из Украины все свои самолеты по требованию лизингодателя, пассажиров доставляют на арендованных бортах партнерских компаний.

"Вместо самолета Bees Airline нас перевозила Jonika, но довезти до Киева не смогла. Мы приземлились в Хургаде, когда летели из Момбасы в Киев (149 пассажиров)", - сообщила утром 18 февраля одна из пассажирок редакции Turprofi.com.ua.

Фото: Туристов продержали в помещении аэропорта (коллаж РБК-Украина)

По словам туристки, всех пассажиров самолета 12 часов продержали в небольшом закрытом помещении.

"В город никого не пускают, говорят, что нужна прививка от желтой лихорадки. Сидим в аэропорту, в транзитном зале. Спустя 7 часов всем дали по бутылке воды и бутерброду", - сообщила она.

Туристка, вынужденно находящаяся в Хургаде пожаловалась, что им долго никто ничего не сообщал:

"Пришлось два часа сидеть без кондиционера в душном самолете".

"Самолет задержали на техработы, пока доставят деталь"

Самолет, на котором туристы летели из Кении, задержали в Хургаде из-за необходимости заменить деталь.

"После осмотра в Хургаде самолет действительно был остановлен на техработы. Туда уже должна быть доставлена необходимая деталь. По плану нужен час на ее установку. И после приемки работ начнут посадку на борт. Думаю, это произойдет около 11:20", - объяснил коммерческий директор Bees Airline Александр Джиджора.

Фото: Украинских туристов не пустили погулять по Хургаде (pixabay.com)

У туроператора, организовавшего тур в Кению, сообщили, что делают все возможное, чтобы поддержать своих туристов. По словам руководителя кенийского направления "TPG" Александры Лищук, компания пыталась разместить туристов в отеле - организовала трансфер из аэропорта и договорилась с гостиницей. Но из-за строгих медицинских протоколов в просьбе выпустить украинцев из аэропорта местные власти отказали даже украинскому консулу.

"К сожалению, Минздрав Египта не разрешил вывести людей из стерильной зоны, так как у туристов нет сертификатов о вакцинации от желтой лихорадки. Людям предоставили двухразовое питание и перевели в транзитный зал ожидания", - отметила она.

У туроператора сообщили, что предпринимают все возможное для оперативного решения проблемы и возвращения наших туристов домой.

Рейсы Bees Airline выполняются по графику

Ранее сообщалось, что авиакомпания Bees Airline 15-16 февраля была вынуждена вывезти за границу из Украины все свои четыре самолета Boeing 737-800. В сообщении авиакомпаний отмечалось, что таковы были требования лизингодателей в связи с военными рисками.

Тогда же в авиакомпании заверили, что рейсы не отменяются и выполняются согласно запланированному графику.

Коммерческий директор авиакомпании Александр Джиджора рассказал изданию Avianews.com, что про выполнение рейсов удалось договориться с другими украинскими авиакомпаниями - МАУ и Windrose, на крыльях которых уже осуществляются запланированные рейсы.

Фото: Авиакомпания Bees Airline арендовала для своих рейсов борта других компаний (РБК-Украина)

Также в Одессу прибыл пассажирский самолет Ан-148 украинской авиакомпании Air Ocean для выполнения рейсов Bees Airline.

Компания Jonika, на борту которой летели туристы из кенийского тура, была зарегистрирована в Украине в 2016 году.

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