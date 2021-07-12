ПЦР-тесты, вакцины и COVID-паспорт: что нужно знать, собираясь в путешествие за границу летом

Сезон путешествий за рубеж в июле - в самом разгаре. Украинцы активно планируют отдых за рубежом. Однако в период пандемии появилось много новых правил: от требований к пересечению границы с различными государствами до правил возвращения в Украину.

Чтобы путешественникам было проще разобраться в таких вопросах, в МИД Украины подготовили ответы на наиболее распространенные вопросы о путешествиях в 2021 году. Приводим самые важные тезисы из советов Министерства иностранных дел Украины.

Где искать информацию об условиях въезда?

Как узнать актуальную информацию о правилах пересечения границы, когда условия въезда все время меняются? Свежие данные о правилах въезда для граждан Украины в различные государства доступны на специально созданном сайте МИД - tripadvisor.mfa.gov.ua .

В ведомстве обновляют информацию о правилах въезда по мере того, как они меняются. Выбрав страну на интерактивной онлайн-карте, информацию можно смотреть по каждой из стран отдельно.

Часто также туристы ищут ответы на вопрос, можно ли попасть в страну, въезд в которую во время пандемии COVID запрещен. В украинском МИД отмечают, что даже несмотря на общий запрет, та или иная страна может предусматривать исключения для отдельных категорий граждан.

К примеру, хотя туристические поездки в Польшу по состоянию на 12 июля запрещены, в страну украинцы могут ехать с целью обучения, работы, лечения и тому подобное.

Фото: Правила пересечения границ государств во время пандемии могут часто меняться, поэтому их надо регулярно проверять на официальных ресурсах (Getty Images)

"Впрочем, нет единого для всех стран списка исключений. Проверить категории граждан, которым несмотря на запрет, можно попасть в конкретную страну, можно на портале МИД в разделе "Интерактивная карта мира". Выберите страну и ознакомьтесь с деталями", — подчеркивают в ведомстве.

Кроме того, по ссылке содержится общая информация о режиме въезда граждан Украины в государства мира. Там можно узнать, является ли въезд визовым.

Можно ли пересечь границу государства транзитом, если въезд в нее запрещен?

Во время пандемии страны устанавливают различные правила транзитного пересечения границы. Если одни позволяют это, то другие - запрещают, напоминают в МИД.

"Порядок транзитного проезда по территории иностранного государства сейчас определяется карантинным законодательством соответствующей страны. Проверьте информацию об условиях въезда и транзитного проезда по территории стран на портале МИД. На онлайн-карте надо выбрать страну и опцию "Режим временного транзита", — поясняют в ведомстве.

Что делать, если правила пересечения границы изменятся, когда турист уже выехал за границу?

В МИД Украины подчеркивают: украинец ни при каких основаниях не может быть ограничен в праве на въезд в Украину. Соответственно, путешественник "имеет право вернуться в Украину при любых обстоятельствах".

"В случае чрезвычайных ситуаций вы сможете обратиться на соответствующие "горячие линии" украинских посольств и консульств в разных странах (полный список с контактами)", — отмечается в публикации.

Фото: Многие страны требуют ПЦР-тестирование перед пересечением границы (Getty Images)

В МИД также рекомендуют перед каждой поездкой зарегистрировались в системе "ДРУГ". Это значительно упростит связь с вами в случае кризисной ситуации. К слову, РБК-Украина ранее писало, что делать и к кому обращаться, если вы попали в беду за рубежом.

Вакцинация и пересечение границы: что нужно знать

В последнее время все больше стран начинают требовать от путешественников свидетельство о полной вакцинации от COVID. В то же время ряд государств может разрешать въезд и на других условиях. Среди них - предварительная сдача ПЦР-теста, теста на антитела к SARSr-CoV. В то же время определенные страны либо вовсе не разрешают въезд, либо требуют обязательное прохождение карантина после пересечения границы.

"В случае, если въезд граждан Украины в соответствующее государство возможен при условии предъявления международного свидетельства о вакцинации от COVID-19, данные о перечне признанных вакцин можно проверять на портале МИД. Ищите необходимую информацию в разделе "Режим временного въезда для граждан Украины" по интересующей вас стране", — поясняют в ведомстве.

Фото: Интерактивная карта с информацией о правилах пересечения границы (скриншот с сайта tripadvisor.mfa.gov.ua)

В МИД напоминают, что перед поездкой даже при наличии сертификата о вакцинации правила пересечения границы надо проверять крайне тщательно.

Летом 2021 года государства члены ЕС только начали процесс консультаций с другими государствами о том, какие категории вакцин будут или не будут признаваться при пересечении границы.

В Украине уже активно проходит процесс тестирования цифрового COVID-сертификата, и переговоры о его признании, в том числе с государствами-членами ЕС, продолжаются. Украинцы могут получить соответствующий документ и у своего семейного врача в бумажном виде.

Хотя унифицированных правил по приему таких документов в мире пока нет, некоторые страны уже пускают украинцев с таким документом. С требованиями по форме COVID-сертификата для въезда в соответствующую страну можно уже сейчас ознакомиться на портале МИД. Для этого надо выбрать ту или иную страну на интерактивной карте и узнать детали.

Напомним, ранее мы писали, какие документы нужно собрать перед поездкой за границу с детьми.

Также сообщалось, в какие страны ЕС уже сейчас могут ехать украинцы, получившие прививку вакциной CoronaVac.