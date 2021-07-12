ПЛР-тести, вакцини та COVID-паспорт: що треба знати, збираючись у мандрівку за кордон влітку

Сезон подорожей за кордону у липні - в самому розпалі. Українці активно планують відпочинок за кордоном. Проте у період пандемії з'явилося багато нових правил: від вимог до перетину кордону з різними державами до правил повернення в Україну.

Для того, аби мандрівникам було простіше розібратися у таких питаннях, у МЗС України підготували відповіді на найбільш поширені питання про подорожі у 2021 році. Наводимо найважливіші тези із порад Міністерства закордонних справ України.

Де шукати інформацію про умови в'їзду?

Як дізнатись інформацію про правила перетину кордону в той час, як умови в'їзду весь час змінюються? Свіжі дані про правила в'їзду для громадян України в різні держави доступна на спеціально створеному сайті МЗС - tripadvisor.mfa.gov.ua .

У відомстві оновлюють інформацію про правила в'їзду в міру того, як вони змінюються. Обравши країну на інтерактивній онлайн-карті, інформацію можна дивитися по кожній країні окремо.

Часто туристи шукають відповіді на питання, чи можна потрапити в країну, в'їзд до якої під час пандемії COVID заборонено. В українському МЗС зазначають, що навіть попри загальну заборону, та чи інша країна може передбачати винятки для окремих категорій громадян.

Наприклад, хоча туристичні поїздки до Польщі станом на 12 липня заборонені, в країну можуть їхати українці з метою навчання, роботи, лікування тощо.

Фото: Правила перетину кордонів держав під час пандемії можуть часто змінюватися, тому їх треба регулярно перевіряти на офіційних ресурсах (Getty Images)

"Втім, немає уніфікованого для усіх країн списку винятків. Перевірити категорії громадян, яким попри заборону можна потрапити у конкретну країну, можна на порталі МЗС у розділі "Інтерактивна мапа світу". Виберіть країну й ознайомтесь з деталями", - підкреслюють у відомстві.

Крім того, за посиланням міститься загальна інформація про режим в'їзду громадян України до держав світу. Там можна дізнатися, чи є в'їзд візовим.

Чи можна перетнути кордон держави транзитом, якщо в'їзд до неї заборонено?

Під час пандемії країни встановлюють різні правила транзитного перетину кордону. Якщо одні дозволяють це, то інші - забороняють, нагадують у МЗС.

"Порядок транзитного проїзду територією іноземної держави наразі визначається карантинним законодавством відповідної країни. Перевірте інформацію щодо умов в’їзду та транзитного проїзду територією іноземних країн на порталі МЗС. На онлайн-карті треба обрати країну та опцію "Режим тимчасового транзиту", - пояснюють у відомстві.

Що робити, якщо правила перетину кордону зміняться, коли турист вже виїхав за кордон?

В МЗС України підкреслюють: українець ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в’їзд в Україну. Відповідно, мандрівник "має право повернутись в Україну за будь-яких обставин".

"У разі надзвичайних ситуацій ви зможете звернутись на відповідні "гарячі лінії" українських посольств та консульств в різних країнах (повний список з контактами)", - відзначається у публікації.

Фото: Багато країн вимагають ПЛР-тестування перед перетином кордону (Getty Images)

Водночас у МЗС рекомендують перед кожною поїздкою зареєструвались в системі "ДРУГ". Це значно спростить зв’язок з вами у випадку кризової ситуації. До слова, РБК-Україна раніше писало, що робити та до кого звертатися, якщо ви потрапили в біду за кордоном.

Вакцинація та перетин кордону: що потрібно знати

Останнім часом все більше країн починають вимагати від мандрівників свідоцтво про повну вакцинацію від COVID. Водночас низка держав може дозволяти в'їзд і на інших умовах. Серед них - попередня здача ПЛР-тесту, тесту на антитіла до SARSr-CoV. Водночас певні країни або взагалі не дозволяють в'їзд, або вимагають обов'язкове проходження карантину після перетину кордону.

"У випадку, якщо в'їзд громадян України до відповідної держави можливий за умови пред'явлення міжнародного свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, дані щодо переліку визнаних вакцин можна перевіряти на порталі МЗС. Шукайте необхідну інформацію в розділі "Режим тимчасового в‘їзду для громадян України" по країні, яка вас цікавить", - пояснюють у відомстві.

Фото: Інтерактивна карта з інформацією про правила перетину кордону (скриншот з сайту tripadvisor.mfa.gov.ua)

У МЗС нагадують, що перед поїздкою навіть за наявності сертифікату про вакцинацію правила перетину кордону треба перевіряти вкрай ретельно.

Влітку 2021 року держави члени ЄС лише розпочали процес консультацій з іншими державами про те, які категорії вакцин будуть або не будуть визнаватися при перетині кордону.

В Україні вже активно проходить процес тестування цифрового COVID-сертифікату, і переговори про його визнання, в тому числі з державами-членами ЄС, тривають. Українці можуть отримати відповідний документ і у свого сімейного лікаря в паперовому вигляді.

Хоча уніфікованих правил щодо прийому таких документів у світі поки немає, деякі країни вже пускають українців з таким документом. З вимогами щодо форми COVID-сертифікату для в'їзду до відповідної країни можна вже зараз ознайомитись на порталі МЗС. Для цього треба обрати ту чи іншу країну на інтерактивній карті та дізнатися деталі.

Нагадаємо, раніше ми писали, які документи потрібно зібрати перед поїздкою за кордон з дітьми.

Також повідомлялося, в які країни ЄС вже зараз можуть їхати українці, які отримали щеплення вакциною CoronaVac.