Важные детали: что надо знать о поездке за границу с ребенком

Какие документы надо собрать перед путешествием

Путешествие и отпуск за границей - событие, к которому стоит всегда готовиться заранее. Особенно если вы запланировали поездку с детьми. Нередко бывает, когда в поездку отправляется один из родителей ребенка, беря с собой сына или дочь. О чем важно помнить туристам в таком случае?

Выезд за границу с несовершеннолетними детьми всегда регулировался соответствующими правилами со стороны Государственной пограничной службы. Одна из причин таких требований - в том, что при разводе один из родителей может вывезти без согласия другого общего ребенка за границу на постоянное место жительства.

В последнее время Государственная пограничная служба старается более тщательно относиться к документам для выезда несовершеннолетних за границу.

Так, в службе требуют, чтобы нотариальное согласие на выезд от того из родителей, которые не едут с ребенком, была детализированной и выданной под определенную поездку, поскольку случаются частые случаи, когда кто-то из родителей отменил доверенность, но пограничники этого не знают. А доверенность для выезда с ребенком выдана на год и в любом направлении.

Фото: В Госпогранслужбе требуют, чтоб согласие на выезд от того из родителей была детализированной (pixabay.com)

Какие документы надо собрать для путешествия с ребенком

Перед тем, как ехать за границу с ребенком до 16 лет, необходимо иметь документы, которые требует постановление Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 года №57.

Они предусматривают, что пересечение государственной границы для выезда за пределы Украины гражданами, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется на основании:

- нотариально удостоверенного согласия второго из родителей с указанием в нем государства следования и соответствующего временного промежутка пребывания в этом государстве, если второй из родителей отсутствует в пункте пропуска;

- копия свидетельства о рождении ребенка;

- копии первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу того из родителей, кто подписал согласие на выезд;

- копия первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу того из родителей, кто будет сопровождать ребенка;

- копия первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу ребенка.

Фото: Для выезда за рубеж у ребенка должен быть собственный заграничный паспорт (pixabay.com)

Заверить подлинность подписи на заявлении может частный или государственный нотариус, или консульское учреждение Украины за границей.

Для путешествия у ребенка должен быть собственный загранпаспорт.

А когда можно ехать с ребенком в отпуск без согласия одного из родителей?

Есть случаи, когда один из родителей может пересекать границу без нотариально удостоверенного согласия другого. В каких случаях такое возможно?

- если второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства, что подтверждается записью об отце в свидетельстве о рождении ребенка, и который (которая) отсутствует в пункте пропуска;

- в случае предъявления документов или их нотариально заверенных копий: свидетельства о смерти второго из родителей;

- решение суда о лишении родительских прав второго из родителей;

- решение суда о признании второго из родителей без вести пропавшим/недееспособным;

- решение суда о предоставлении разрешения на выезд из Украины гражданину, который не достиг 16-летнего возраста, без согласия и сопровождения второго из родителей;

- во время выезда ребенка за границу в сопровождении одинокой матери.

Фото: Для віезда в отпуск нужно иметь с собой оригиналы и копии всех необходимых документов (pixabay.com)

Чтобы избежать трудностей при пересечении границы, обязательно советую иметь с собой оригиналы и копии всех необходимых документов.

Также рекомендую в заявлении о согласии о пересечении границы с одним из родителей четко прописывать страну визита и определенные даты пребывания.

Все же есть надежда, что со временем такие согласия можно будет регистрировать в электронном виде, чтобы у пограничной службы был мгновенный доступ к данным о наличии или отсутствии согласия одного из родителей на пересечение границы несовершеннолетним ребенком.

Напомним, ранее мы писали о лучших локациях Украины для путешествий с детьми.

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