Застряли на границе, заболели COVID-19: что делать, если попали в беду во время путешествия

Фото: Поездка за границу (РБК-Украина)

Как действовать в непредсказуемых обстоятельствах за границей

Карантин продолжается, но заграничные путешествия восстанавливаются. Первые туристы в июле поехали в отпуск на иностранные курорты. Но, к сожалению, кроме приятных моментов, желанное путешествие может принести и различные проблемы. Например, задержание в аэропорту, ограбление, потерю документов. Кроме того, турист может заболеть - это особенно актуально во время пандемии коронавируса. Также в мире происходят и природные катаклизмы.

Что делать, если за границей с вами случилось непредвиденное и как действовать в таких ситуациях – читайте в нашем материале.

Что делать, если вас не впускают в страну?

Спасением граждан за границей занимаются специальные дипломаты - консулы. К ним при возникновении непредвиденных ситуаций следует обращаться в первую очередь.

"Именно консулы ездят "вытягивать" туристические группы, которые застряли, скажем, в аварии посреди горной трассы. Помогают с оформлением документов и вообще первыми готовы протянуть вам руку поддержки за рубежом", - комментируют в Министерстве иностранных дел Украины функцию консульской службы.

Перед любой поездкой за границу в МИД советуют заранее записать номера телефонов консульской службы в стране, где вы находитесь: список номеров всегда доступен на сайте МИД.

Кроме того, непосредственно на месте можно обратиться на официальную страницу службы: отправить сообщение в мессенджер и попросить о помощи. Различные полезные советы украинские консулы публикуют с хештегом #КонсулПоруч и #КонсулДопомагає в Facebook.

А если за границей потеряли паспорт?

Прежде всего нужно обратиться в ближайший отдел местной полиции и получить там справку или другой официальный документ о том, что вы заявили об утере документа. Ждать, пока полиция будет разыскивать утерянный паспорт, не обязательно.

Фото: Иногда бывает, что на границе гражданина не впускают в страну (dpsu.gov.ua)

Далее со справкой следует обратиться в консульство (консульский отдел посольства) Украины. Надо при этом взять с собой все имеющиеся документы, подтверждающие гражданство или просто удостоверяющие личность. Например, подойдет внутренний паспорт или ксерокопии документов.

Когда принадлежность к гражданству Украины подтверждена, консул оформляет удостоверение гражданина для возвращения в Украину, известное как "белый паспорт" (назван так из-за соответствующего цвет обложки).

Срок действия этого документа не превышает 30 дней. Он дает право только на возвращение в Украину. Путешествовать по миру с ним не выйдет.

Однако иногда случаются ситуации, когда в консульстве говорят, что у них много неотложных дел или просто не берут трубку. Что же делать в таком случае? Младший юрист компании по обслуживанию иностранных инвестиций "Investment Service Ukraine" Сергей Река по просьбе РБК-Украина перечисляет следующий алгоритм действий:

1) найти и обратиться в ближайшее местное отделение полиции и написать заявление о потере паспорта. Там должны предоставить документ, который будет подтверждать факт вашего обращения с таким заявлением.

2) сделать две фотографии портретного типа;

3) с этими документами нанести личный визит в посольство или консульство Украины для получения удостоверения личности для возвращения в Украину и, если есть возможность, оплатить консульский сбор. При этом представители указанных органов могут запросить у вас другие данные по идентификации личности, установлению места жительства в Украине и так далее.

"Обычно процедура оформления и выдачи удостоверения личности для возвращения в Украину занимает один рабочий день и не может превышать пяти рабочих дней с момента получения органами выдачи всех необходимых сведений. С этим документом возможно беспрепятственное возвращение на родину", - комментирует юрист.

Что делать, заболели или получили травму?

Расходы за оказание медицинской помощи предоставляет исключительно страховая компания, с которой человек заключил договор перед поездкой. туристу нужно знать о том, что законодательство Украины не предусматривает возмещение за счет государства.

Если же страховки нет, все чеки человек должен оплачивать самостоятельно. Если есть подозрение, что заболели COVID-19, необходимо обратиться в службу поддержки туроператора.

Случаи, которые покрывает страховая компания, зависят от вида полиса. Например, базовая страховка включает лечение коронавируса при наличии симптомов, амбулаторное или стационарное лечение в течение 14 дней.

Фото: Что делать, если попали в беду за рубежом (инфографика travel.rbc.ua)

"Тестирование контактных лиц и карантинные мероприятия базовая страховка не покрывает. Но за дополнительную плату турист может приобрести полис с расширенными условиями. Он покроет тестирование независимо от того, есть ли симптомы, покроет также лечение, карантинные и обсервационные мероприятия для туриста и для семьи, которая путешествует с ним по одному полису", - рассказывает Светлана Дьяченко, директор департамента андеррайтинга и урегулирования личных видов страхования одной из страховых компаний.

В такую страховку входит покрытие контрольного тестирования на COVID-19, чтобы убедиться, что застрахованный больше не является носителем и может возвращаться домой.

Фото: Что делать, если во время поездки заболели COVID-19? (dpsu.gov.ua)

"Если заболели соседи по отелю и лечащий доктор больного соседа, рекомендую туристу с расширенной страховкой обратиться в страховую, и там оплатят тестирование", - добавляют в компании.

Кроме обращения к своему туроператору и страховой компании, необходимо также поставить в известность посольство или консульство Украины. В случае необходимости дипломат поможет во взаимодействии со страховой.

Если травма стала следствием действий или бездействия других лиц, например, персонала отеля, то консул поможет получить денежную компенсацию.

Что делать, если за границей у вас украли деньги?

Страхование не покрывает потерю денег за рубежом. Поэтому туристу рекомендуют хранить ценности в сейфах отелей. Не надо держать всю сумму в одном месте, не стоит носить ее с собой на пляж или в ресторан.

В случае кражи нужно обратиться на ресепшен отеля, к гиду, в полицию. Турист также может позвонить туроператору, где ему помогут организационно. Возмещение утерянных денег не предусмотрено.

В сложных случаях, когда есть угроза жизни и здоровью гражданина, украинский консул может выдать одноразовую материальную помощь. Для этого нужно обратиться с письменным заявлением в дипломатическое учреждение Украины. К ней необходимо предоставить документы, выданные иностранной полицией, подтверждающие факты преступления.

Как действовать, если за границей вы попали в зону стихийного бедствия?

За границей, кроме пляжа и ласкового моря, украинцев могут ждать разнообразные катастрофы: потопы, цунами, ДТП, сход лавин в горах и другие стихийные бедствия.

Первое, что советуют в МИД в таких случаях - точно выполнять все указания компетентных органов страны пребывания. Полиция и спасатели определяют безопасные пути эвакуации, места сбора пострадавших, устанавливают правила поведения, определяют очередность эвакуации, регулирующих получение помощи.

Каждое дипломатическое учреждение Украины за границей имеет телефоны "горячих линий" для граждан Украины. Перед выездом следует записать эти номера и всегда иметь их при себе.

Фото: Надо неукоснительно следовать просьбам всех служб, если попали в беду за границей (facebook.com/DPSUkraine)

Еще один способ - позвонить на "горячую линию" МИД: +38 044 238 16 57. Она функционирует круглосуточно. Сотрудник консульской службы окажет помощь в эвакуации из зоны катастрофы, способствует восстановлению утраченных документов и возвращению в Украину.

Но куда еще, помимо телефонов "горячей линии" для граждан Украины, может еще обратиться в таком случае? Юрист Сергей Река говорит, что нужно первоочередно следует обращаться в местные правоохранительные органы или к представителям украинской диаспоры в стране, в которой вы находитесь.

"Министерство иностранных дел Украины рекомендует, отправляясь за границу, регистрироваться в электронной системе "ДРУГ". Представителями министерства сообщается, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации в стране, в которую вы отправились, система направит необходимую информацию в форме сообщения на номер телефона или на электронный адрес. Имея ваши данные и контакты, сотрудники посольства или консульства Украины будут иметь возможность установить с вами связь", - объясняет он.

Что делать, когда во время путешествия задержала полиция?

В первую очередь надо требовать встречи с консулом, говорят в МИД Украины.

Тот обязан добиваться личной встречи с гражданином, чтобы удостовериться, что его права и интересы не нарушаются.

Фото: Обращайтесь в консульство, если вас не впускают в страну на границе (РБК-Украина)

Также необходимо придерживаться простых правил:

1) вести себя с представителями правоохранительных органов спокойно, вежливо, не оказывать сопротивления и избегать действий, которые могут быть расценены как провокационные;

2) следует осознавать, что наличие визы не гарантирует допуска на территорию иностранного государства. При этом отказ во въезде может быть обжалован в административном и/или судебном порядке с помощью местного адвоката;

3) гражданин Украины имеет законное право настаивать на получении детальных, в том числе письменных, объяснений о причинах инцидента, а также на контакте с посольством или консульством Украины для получения защиты.

Консул обязан посещать граждан, находящихся под арестом и следить, чтобы их содержали в условиях, которые соответствуют правилам гигиены и санитарии.

Если за границей у вас родился ребенок?

В случае если на момент рождения ребенка за границей один из родителей имеет гражданство Украины, то ребенок получает его автоматически. Действует так называемый "принцип крови". На это не влияет ни гражданство (подданство) другого родителя, ни вероятный "принцип почвы" (jus soli) в стране, где родился ребенок.

Следует получить свидетельство о рождении и обратиться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины. Там и регистрируется факт рождения и приобретения гражданства.

Список документов, которые надо взять с собой, есть на странице Посольства Украины в ФРГ по ссылке. Также в МИД советуют неукоснительно соблюдать сроки пребывания за границей и выехать из страны до окончания срока действия визы.

Если у вас возникли любые трудности за границей, если вы попали в неприятную ситуацию, вам нужна помощь государственных органов или у вас просто есть интересная история о путешествиях по Украине и за рубежом - пишите редакции РБК-Украина Facebook и на почту редактора проекта "TRAVEL": kateryna.m.honcharova@gmail.com.

Напомним, ранее мы публиковали список советов о том, как не попасть в беду за рубежом.

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