П'ять найцікавіших замків в Україні, які варто побачити влітку 2025 року

5 українських замків, які вас точно вразять (фото: facebook.com/Palanokmuseum)

Які замки в Україні варто відвідати влітку та що в них особливого, розповідає РБК-Україна.

Замок Любарта, Луцьк (XIV століття)

Історія: зведений у 1340-х роках князем Любартом. Служив резиденцією Волинських князів. Один із найбільш збережених замків України.

Що унікального: готичні башти, муровані стіни, діючий музей. Часто проводять нічні екскурсії з ліхтарями.

Легенди: за переказами, підземний хід веде до монастиря бернардинів, а в ньому блукає дух княжни.

Як доїхати: з Києва - потягом до Луцька, далі 10 хвилин маршруткою. Дороги хороші, є паркінг.

Що поруч: костел Петра і Павла, музей книги, підземелля Луцька. Замок Любарта у Луцьку (фото: lutskrada_gov_ua)

Замок Паланок, Мукачево (XIV-XVII століття)

Історія: збудований на згаслому вулкані. Служив резиденцією Ілони Зріні, витримав десятки облог.

Що унікального: три рівні фортеці, понад 130 приміщень, панорама на все Мукачево.

Легенди: дух княгині Ілони досі охороняє стіни замку.

Як доїхати: прямий потяг Київ - Ужгород, зупинка в Мукачеві. Від вокзалу - 10 хвилин таксі або пішки.

Що поруч: виноробні Закарпаття, Латорицький парк, водоспад Скакало. Замок Паланок у Мукачево (фото: wikipedia.org/Vasil stecko)

Хотинська фортеця (X-XVIII століття)

Історія: заснована у княжі часи, укріплена за Данила Галицького, реконструйована молдаванами. Брала участь у ключових битвах.

Що унікального: мури до 40 метрів, видовищна локація над Дністром, місце зйомок фільмів.

Легенди: сльоза Оксани - вічна волога на стіні, де замурували дівчину-жертву.

Як доїхати: з Чернівців автобус до Хотина, потім пішки 15 хвилин.

Що поруч: Кам’янець-Подільський, Смотрицький каньйон, монастирі Буковини. Хотинська фортеця (wikipedia.org/Rbrechko)

Олеський замок (XIII–XVII століття)

Історія: згадується з 1327 року. Народився король Ян III Собеський. Один із найстаріших кам’яних замків Галичини.

Що унікального: ренесансна архітектура, музей живопису та скульптури, парк.

Легенди: білий привид монахині або матері короля Собеського.

Як доїхати: з Львова - електричкою до Буська або маршруткою, 1 година дороги.

Що поруч: Золочівський та Підгорецький замки, музеї Львова, Шевченківський гай. Олеській замок у Львівській області (фото: wikipedia.org/Lomita)

Золочівський замок (XVII століття)

Історія: побудований як оборонна резиденція Собеських. Пізніше - в’язниця НКВС. Відновлений і перетворений на музей.

Що унікального: Китайський палац, бастіонні вали, камінь з таємничими знаками.

Легенди: прокляття каменя з невідомими символами - кажуть, не можна чіпати без наслідків.

Як доїхати: з Львова - маршрутки в напрямку Золочева, їдуть щогодини.

Що поруч: Олеський замок, музей тортур, дерев’яні церкви в околицях. Золочівський замок у Львівській області (фото: wikimedia.org/Anna_Picasso)

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Під час написання матеріалу були використані джерела: Управління туризму Львівської, Закарпатської та Чернівецької ОВА, Ukraine.ua Visit Lutsk, Visit Mukachevo, The Ukrainians