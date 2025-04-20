Містична Україна: 10 місць, які варто побачити хоча б раз у житті

Наймістичніші місця в Україні, які варто побачити (фото: Вікіпедія)

Україна приховує десятки містичних місць, де перетинаються історія, енергетика і легенди. Ці локації безпечні для мандрівок, доступні для вихідного маршруту й обросли загадками, які передають із вуст в уста.

РБК-Україна розповідає, куди варто поїхати на вікенд, щоб побачити щось справді незвичайне.

Тустань - фортеця на скелі, де чують голоси

Як дістатися: Автомобілем зі Львова (близько 2 годин), маршрутки до с. Урич

Що поруч: Сколівські Бескиди, водоспад Кам’янка

Містика. За переказами, уночі на скелях можна почути голоси воїнів. Камені мають пам'ять і не раз "відмовлялися" приймати нову забудову.

Печера Шелестова - тиша, яка заворожує

Як дістатися: Закарпаття, Іршавський район, село Імстичово

Що поруч: Імстичівський монастир, річка Іршава

Містика. Тут повна звукова ізоляція. За легендою, у печері відкривається "вікно" в інший вимір. Місцеві обходять її десятою дорогою. Магічна Тустань (фото: Вікіпедія)

Озеро Світязь - дзеркало бажань

Як дістатися: Авто або автобусом з Луцька (приблизно 2 години)

Що поруч: Шацький нацпарк, Пісочне, Пульмо

Містика. Озеро називають "живим". Люди стверджують, що вода ніби читає думки - якщо зануритись з проханням, мрія здійсниться.

Мезинська стоянка - найдавніше сакральне місце

Як дістатися: Чернігівська обл., село Мезин (авто з Чернігова або автобус)

Що поруч: Десна, національний парк "Мезинський"

Містика. Тут жила одна з найстаріших культур світу. Вчені виявили спіральні візерунки, які перегукуються з сучасними езотеричними символами. Озеро Світязь може виконати ваше найпотаємніше бажання (фото: Вікіпедія)

Гора Пивиха - над Дніпром і над часом

Як дістатися: Полтавщина, неподалік Градизька

Що поруч: Кременчуцьке водосховище, Придніпров'я

Містика. Після зсувів тут оголилися древні пласти землі. Місцеві кажуть - якщо піднятися на вершину зі щирим питанням, отримаєш відповідь.

Кам’янець - місто, де зупиняється годинник

Як дістатися: Потягом або авто до Кам’янця-Подільського

Що поруч: Стара фортеця, каньйон Смотрича

Містика. У старому місті час тече інакше. Люди відзначають "дезорієнтацію" - неможливо вгадати, скільки годин пройшло. Гора Пивиха (фото: Вікіпедія)

Скелі Довбуша - місце сили карпатських мольфарів

Як дістатися: Івано-Франківська обл., село Бубнище

Що поруч: Яремче, Манявський скит

Містика. Скелі мають геометричні форми, що повторюють структуру енергетичних решіток. Кажуть, тут зникають компаси та гаснуть телефони.

Бакота - затоплена святиня

Як дістатися: Авто з Кам’янця або автобус до села Гораївка

Що поруч: Бакотська затока, скелі, джерело

Містика. Це місце вважають священним. Бакоту затопили, але люди відчувають присутність "старого міста" під водою. Скелі Довбуша (фото: Вікіпедія)

Стільське городище - забутий мегаполіс Русі

Як дістатися: Львівська обл., село Стільсько

Що поруч: Миколаїв, річка Дністер

Містика. Колись тут було місто розміром із Київ. Кам'яні лабіринти ніби "втягують" у себе, а люди після візиту відчувають потужний енергетичний сплеск.

Прийма - святилище, що сильніше за Стоунхендж

Як дістатися: Львівська обл., неподалік Миколаєва

Що поруч: Стільське городище

Містика. Це місце має ідеально кругле кам'яне святилище з енергетичним центром. Тут проводили обряди ще тисячі років тому. Туристи говорять про прориви у снах та інтуїції після відвідин. Стільське городище (фото: Вікіпедія)

Вас може зацікавити: