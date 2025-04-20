Містична Україна: 10 місць, які варто побачити хоча б раз у житті
Україна приховує десятки містичних місць, де перетинаються історія, енергетика і легенди. Ці локації безпечні для мандрівок, доступні для вихідного маршруту й обросли загадками, які передають із вуст в уста.
РБК-Україна розповідає, куди варто поїхати на вікенд, щоб побачити щось справді незвичайне.
Тустань - фортеця на скелі, де чують голоси
Як дістатися: Автомобілем зі Львова (близько 2 годин), маршрутки до с. Урич
Що поруч: Сколівські Бескиди, водоспад Кам’янка
Містика. За переказами, уночі на скелях можна почути голоси воїнів. Камені мають пам'ять і не раз "відмовлялися" приймати нову забудову.
Печера Шелестова - тиша, яка заворожує
Як дістатися: Закарпаття, Іршавський район, село Імстичово
Що поруч: Імстичівський монастир, річка Іршава
Містика. Тут повна звукова ізоляція. За легендою, у печері відкривається "вікно" в інший вимір. Місцеві обходять її десятою дорогою.Магічна Тустань (фото: Вікіпедія)
Озеро Світязь - дзеркало бажань
Як дістатися: Авто або автобусом з Луцька (приблизно 2 години)
Що поруч: Шацький нацпарк, Пісочне, Пульмо
Містика. Озеро називають "живим". Люди стверджують, що вода ніби читає думки - якщо зануритись з проханням, мрія здійсниться.
Мезинська стоянка - найдавніше сакральне місце
Як дістатися: Чернігівська обл., село Мезин (авто з Чернігова або автобус)
Що поруч: Десна, національний парк "Мезинський"
Містика. Тут жила одна з найстаріших культур світу. Вчені виявили спіральні візерунки, які перегукуються з сучасними езотеричними символами.Озеро Світязь може виконати ваше найпотаємніше бажання (фото: Вікіпедія)
Гора Пивиха - над Дніпром і над часом
Як дістатися: Полтавщина, неподалік Градизька
Що поруч: Кременчуцьке водосховище, Придніпров'я
Містика. Після зсувів тут оголилися древні пласти землі. Місцеві кажуть - якщо піднятися на вершину зі щирим питанням, отримаєш відповідь.
Кам’янець - місто, де зупиняється годинник
Як дістатися: Потягом або авто до Кам’янця-Подільського
Що поруч: Стара фортеця, каньйон Смотрича
Містика. У старому місті час тече інакше. Люди відзначають "дезорієнтацію" - неможливо вгадати, скільки годин пройшло.Гора Пивиха (фото: Вікіпедія)
Скелі Довбуша - місце сили карпатських мольфарів
Як дістатися: Івано-Франківська обл., село Бубнище
Що поруч: Яремче, Манявський скит
Містика. Скелі мають геометричні форми, що повторюють структуру енергетичних решіток. Кажуть, тут зникають компаси та гаснуть телефони.
Бакота - затоплена святиня
Як дістатися: Авто з Кам’янця або автобус до села Гораївка
Що поруч: Бакотська затока, скелі, джерело
Містика. Це місце вважають священним. Бакоту затопили, але люди відчувають присутність "старого міста" під водою.Скелі Довбуша (фото: Вікіпедія)
Стільське городище - забутий мегаполіс Русі
Як дістатися: Львівська обл., село Стільсько
Що поруч: Миколаїв, річка Дністер
Містика. Колись тут було місто розміром із Київ. Кам'яні лабіринти ніби "втягують" у себе, а люди після візиту відчувають потужний енергетичний сплеск.
Прийма - святилище, що сильніше за Стоунхендж
Як дістатися: Львівська обл., неподалік Миколаєва
Що поруч: Стільське городище
Містика. Це місце має ідеально кругле кам'яне святилище з енергетичним центром. Тут проводили обряди ще тисячі років тому. Туристи говорять про прориви у снах та інтуїції після відвідин.Стільське городище (фото: Вікіпедія)
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