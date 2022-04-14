Привнесли новую традицию. Украинцы продолжают убирать парки в городах Польши

Украинцы продолжают убирать парки в городах Польши, чтобы поблагодарить за прием беженцев.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на NotesFromPoland.

Украинцы убирают парки, леса и другие общественные места в Польше, чтобы выразить благодарность стране за то, что там приняли более двух миллионов беженцев.

По традиции, известной как толока, украинцы убирают вокруг домов и в общественных пространствах на выходных. В прошлом месяце группа беженцев принесла эту традицию в приютивший их польский город Сувалки, где они привели в порядок местный парк.

После приездов беженцев эта практика распространилась также в Польше, и недавно аналогичные акции прошли по всей стране. Во Вроцлаве около 50 человек собирали мусор вокруг озера, сообщает местная служба новостей Nasze Miasto.

"Вы помогли нам, и мы хотим что-то сделать для вас", — сказал один из участников акции Николай. Он хоть и не беженец и живет в Польше несколько лет, все же хотел выразить благодарность за прием, оказанный его соотечественникам, спасающимся от войны.

"Мы хотим таким образом поблагодарить поляков за помощь спасающимся от войны", — сказала другая участница, Дарья Онипченко. Она также несколько лет живет во Вроцлаве.

Фото: Акции прошли в более чем 10 городах Польши (Notes From Poland)

В Познани несколько десятков человек пришли навести порядок в районе Срудка, сообщает Gazeta Wyborcza.

"Это наша символическая благодарность полякам за их помощь", — сказал Александр Шевченко, украинец, который живет в Польше уже пять лет.

Аналогичная акция была организована в городе неделей ранее.

"Такая уборка раз в неделю — это, наверное, немного. Но мы хотим сказать спасибо. Нас очень хорошо приняли в Познани", — говорит Лена Бондаренко. Она живет в городе уже три года и недавно забрала из Украины к себе маму и сестру.

Такие же акции прошли в трех лесах под Варшавой, а также в Кракове, Гданьске, Катовицах, Лодзи, Щецине, Белостоке, Люблине и Жешуве.

Традиция суботника зародилась в Украине еще около века назад, а затем распространилась на другие страны восточной Европы, включая Польшу. Термин "субботник" в Польше исчез после падения коммунизма, а Украине такие весенние уборки чаще называют не субботником, а толокой.

"Мы целыми семьями выходили на улицы и площади, чтобы посвятить свободное время местному сообществу. А потом - время для встреч, разговоров, как на пикнике", — добавил Шевченко.

С момента вторжения России в Украину более 2,5 миллионов человек пересекли границу с Польшей. Хотя некоторые впоследствии переехали в другие страны, а другие вернулись домой, более половины въехавших в страну украинцев сейчас остаются в Польше.

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