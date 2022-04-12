В Польше приняли новые правила пребывания украинских беженцев: что изменилось

Какая дополнительная регистрация нужна для украинцев

Польша утвердила в законодательстве новые правила пребывания украинцев, спасающихся от войны. Те, кто въехал без загранпаспорта, должны получить временную ID-карту.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на УНИАН.

Новые правила для беженцев из Украины внесены в законодательство. Отмечается, что легально находиться до 18 месяцев на территории Польши могут все, кто въехал из Украины с 24 февраля 2022 года.

Но те, кто приехал без загранпаспорта, должны получить временную ID-карту, а для этого встать на учет в местной администрации.

Также те украинцы, кто находился в Польше с 24 февраля по визе, и у кого срок легального пребывания истекает, могут остаться в стране до конца 2022 года, но не будут иметь право повторно въехать. Те украинцы, которые имели действительный безвиз, не подлежат этой норме и должны делать карту.

Граждане Украины имеют право работать в Польше официально.

Другие условия для украинцев, которые находятся под временной защитой, не изменились.

Фото: Акция солидарности с Украиной (unsplash.com/andrew-keymaster)

Например:

Предусмотрены одноразовые выплаты по прибытии по 300 злотых на человека;

Оформление номера PESEL со статусом "Ukraina" (надо подать заявление с фотографией и снятием отпечатков пальцев в течение 60 дней, данные будут переданы в Пограничную службу Польши, что актуально для тех, кто не получил отметку о въезде при пересечении границы);

Право на бесплатное посещение детсада и школы;

Бесплатное медицинское обслуживание в государственных медицинских учреждениях, лекарства в аптеках со скидками.

Напомним, мы писали, какие правила бесплатного проезда для беженцев теперь действуют в Польше.