Высокие затраты. Во сколько обойдется Европе прием беженцев из Украины

Размещение украинцев может обойтись ЕС более чем в 40 млрд евро

С тех пор, как российские войска вторглись в Украину 24 февраля, в ЕС прибыло более четырех миллионов украинских беженцев, и вскоре могут прибыть еще больше. Экономисты из Брюсселя оценивают потенциальные затраты Евросоюза на их размещение в 40 миллиардов евро до конца года.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Infomigrants.net.

По оценкам экономиста брюссельского аналитического центра Bruegel Жолта Дарваса, размещение миллионов украинских беженцев может обойтись странам ЕС в 43 миллиарда евро в 2022 году.

Оценки основаны на предположении о том, что общее количество беженцев, которые переедут из Украины в ЕС, составит 5,7 миллиона человек. При этом две трети из них потребуют государственной поддержки в среднем на девять месяцев.

По оценкам аналитического центра, большинство расходов, скорее всего, понесут в основном четыре страны-члена ЕС, граничащие с Украиной. Это Польша, Венгрия, Румыния, Словакия.

Согласно его прогнозам, затраты составят 21 млрд евро (3,3% ВВП) для Польши, 5,4 млрд евро (2,1%) для Румынии, 3,3 млрд евро (2,0%) для Венгрии и 2,5 млрд евро (2,4%) для Словакии.

Фото: Больше всего затрат на размещение беженцев понесут соседние с Украиной страны (Getty Images)

"Неравное распределение расходов на прием украинских беженцев означает, что по крайней мере некоторые из них должны быть распределены, поэтому было бы неплохо создать новый фонд ЕС. Нужно еще более 10 миллиардов евро от ЕС на прием беженцев", — предположил экономист.

Он отметил, что ЕС уже мобилизовал еще не израсходованные средства из бюджета ЕС на то, чтобы справиться кризисом из-за притока украинских беженцев (420 миллионов евро для принимающих стран). Также 10 миллиардов евро из фонда Next Generation ЕС были перераспределены на эти цели. Но, по его словам, потребуется еще больше средств.

Жолт Дарвас не упомянул, сколько денег ЕС придется потратить на размещение украинцев, если война продлится долго. Но отметил, что "по мере того, как беженцы начинают работать, им требуется меньше государственной поддержки и они сами начинают платить налоги в государственный бюджет".

По словам экономиста, "за десятилетие или около того чистый финансовый эффект от приезда беженцев близок к нулю или даже положителен, в зависимости от характеристик групп беженцев, их профессиональных навыков и эффективности национальных институтов с точки зрения их интеграции в общество".

Он предположил, что значительно проще это будет сделать, если украинцев будут поддерживать местные органы власти, предлагать языковые курсы и быстрый процесс сертификации их профессиональных навыков.

Напомним, мы писали, что в Польше наблюдается недостаток рабочих из-за того, что украинцы едут домой. Они хотят защищать свою страну во время войны.

Также с начала войны с Россией в Украину вернулось 870 тысяч граждан.