Потери доходов из-за войны. Египет ищет замену туристам из России
В стране хотят привлечь больше гостей из Финляндии и Эстонии
Египет стремится привлечь финских и эстонских туристов на замену туристам из РФ. Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Arab News.
Заместитель министра туризма Египта Гада Шалаби обсудила с представителями Финляндии и Эстонии возможность увеличения притока туристов из этих стран.
В новости отмечается, что туристический сектор Египта значительно пострадал от войны России в Украине. До вторжения России в Украину 24 февраля туристы из РФ а также из нашей страны вместе составляли около 40 процентов всего рынка пляжного туризма в Египте.
"Это побудило арабское государство искать новые рынки, особенно из Европы и Азии", — говорится в публикации.
Шалаби напомнила о мерах, принятых Египтом для возобновления притока туристов, такие как упрощение въезда путем предоставления гражданам 78 стран возможности получать экстренную туристическую визу по прибытии или в электронном виде.
Она подчеркнула, что египетские отели повторно проходят сертификацию в соответствии с новыми критериями, чтобы обеспечить соответствие их классификации предоставляемым ими услугам.
За туристами из России будет летать флагманский перевозчик Египта
Отметим, Египет все же стремится принять в этом году туристов из России, несмотря на войну в Украине.
Фото: Туристы из РФ приносят Египту значительную часть доходов (unsplash.com)
Хотя страна в начале марта официально и осудила вторжение оккупанта в Украину, но рассчитывает на приезды россиян. Недавно в Ростуризме уже обсудили с посольством Египта в РФ запуск туристического сезона, возможности авиасообщения и оплаты услуг банковскими картами "Мир".
Флагманский перевозчик Египта Egypt Air даже на фоне сокрушительных санкций ЕС и США против РФ возобновляет рейсы из Москвы в Египет. Первые группы российских туристов уже начали прибывать в Хургаду в начале апреля.
Представители украинских туркомпаний обеспокоены тем, что страна и дальше будет принимать россиян, как до войны. Они прогнозируют, что между нашими туристами и представителями страны-оккупанта неизбежны конфликты.
Также несмотря на войну в Украине Тунис отправит самолеты за российскими туристами.