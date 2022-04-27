Потери доходов из-за войны. Египет ищет замену туристам из России

В стране хотят привлечь больше гостей из Финляндии и Эстонии

Египет стремится привлечь финских и эстонских туристов на замену туристам из РФ. Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Arab News.

Заместитель министра туризма Египта Гада Шалаби обсудила с представителями Финляндии и Эстонии возможность увеличения притока туристов из этих стран.

В новости отмечается, что туристический сектор Египта значительно пострадал от войны России в Украине. До вторжения России в Украину 24 февраля туристы из РФ а также из нашей страны вместе составляли около 40 процентов всего рынка пляжного туризма в Египте.

"Это побудило арабское государство искать новые рынки, особенно из Европы и Азии", — говорится в публикации.

Шалаби напомнила о мерах, принятых Египтом для возобновления притока туристов, такие как упрощение въезда путем предоставления гражданам 78 стран возможности получать экстренную туристическую визу по прибытии или в электронном виде.

Она подчеркнула, что египетские отели повторно проходят сертификацию в соответствии с новыми критериями, чтобы обеспечить соответствие их классификации предоставляемым ими услугам.

За туристами из России будет летать флагманский перевозчик Египта

Отметим, Египет все же стремится принять в этом году туристов из России, несмотря на войну в Украине.

Фото: Туристы из РФ приносят Египту значительную часть доходов (unsplash.com)

Хотя страна в начале марта официально и осудила вторжение оккупанта в Украину, но рассчитывает на приезды россиян. Недавно в Ростуризме уже обсудили с посольством Египта в РФ запуск туристического сезона, возможности авиасообщения и оплаты услуг банковскими картами "Мир".

Флагманский перевозчик Египта Egypt Air даже на фоне сокрушительных санкций ЕС и США против РФ возобновляет рейсы из Москвы в Египет. Первые группы российских туристов уже начали прибывать в Хургаду в начале апреля.

Представители украинских туркомпаний обеспокоены тем, что страна и дальше будет принимать россиян, как до войны. Они прогнозируют, что между нашими туристами и представителями страны-оккупанта неизбежны конфликты.

Также несмотря на войну в Украине Тунис отправит самолеты за российскими туристами.