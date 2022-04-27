ru ua
Ср, 27 апреля News Daily Lite Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Потери доходов из-за войны. Египет ищет замену туристам из России

Новина українською →
Среда 27 апреля 2022 12:01
Потери доходов из-за войны. Египет ищет замену туристам из России Фото: Каир, Египет (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

В стране хотят привлечь больше гостей из Финляндии и Эстонии

Египет стремится привлечь финских и эстонских туристов на замену туристам из РФ. Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Arab News.

Заместитель министра туризма Египта Гада Шалаби обсудила с представителями Финляндии и Эстонии возможность увеличения притока туристов из этих стран.

В новости отмечается, что туристический сектор Египта значительно пострадал от войны России в Украине. До вторжения России в Украину 24 февраля туристы из РФ а также из нашей страны вместе составляли около 40 процентов всего рынка пляжного туризма в Египте.

"Это побудило арабское государство искать новые рынки, особенно из Европы и Азии", — говорится в публикации.

Шалаби напомнила о мерах, принятых Египтом для возобновления притока туристов, такие как упрощение въезда путем предоставления гражданам 78 стран возможности получать экстренную туристическую визу по прибытии или в электронном виде.

Она подчеркнула, что египетские отели повторно проходят сертификацию в соответствии с новыми критериями, чтобы обеспечить соответствие их классификации предоставляемым ими услугам.

За туристами из России будет летать флагманский перевозчик Египта

Отметим, Египет все же стремится принять в этом году туристов из России, несмотря на войну в Украине.

Потери доходов из-за войны. Египет ищет замену туристам из России

Фото: Туристы из РФ приносят Египту значительную часть доходов (unsplash.com)

Хотя страна в начале марта официально и осудила вторжение оккупанта в Украину, но рассчитывает на приезды россиян. Недавно в Ростуризме уже обсудили с посольством Египта в РФ запуск туристического сезона, возможности авиасообщения и оплаты услуг банковскими картами "Мир".

Флагманский перевозчик Египта Egypt Air даже на фоне сокрушительных санкций ЕС и США против РФ возобновляет рейсы из Москвы в Египет. Первые группы российских туристов уже начали прибывать в Хургаду в начале апреля.

Представители украинских туркомпаний обеспокоены тем, что страна и дальше будет принимать россиян, как до войны. Они прогнозируют, что между нашими туристами и представителями страны-оккупанта неизбежны конфликты.

Также несмотря на войну в Украине Тунис отправит самолеты за российскими туристами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Египет Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Людмила Жукова
"Свет есть даже в темные времена": как Венгрия стала временным домом для моей семьи в разгар войны
Людмила Жукова
редактор ленты новостей Styler
Надежда Макаренко
Новая страница. Как война изменит путешествия по Украине после победы над врагом
Надежда Макаренко
основательница туристических проектов Travel Ukraine & Travel Designer
Ольга Орехова
В оккупации с первого дня. Как переживает войну заповедник Аскания-Нова на Херсонщине
Ольга Орехова
журналист проекта "Travel"
Катерина Колонович
"Одной лошадке нужно 18 кг корма в сутки". Как спасают животных в Киеве во время войны
Катерина Колонович
журналист, специально для РБК-Украина
Все мнения