"Пришлось все отложить": где отдыхают пары, чьи планы на свадебное путешествие изменила пандемия

Фото: Оксана и Валентин (предоставлено Оксаной Щекиной)

Какие направления выбирают украинские молодожены для медового месяца

Хоть карантинные реалии и меняют нашу привычную жизнь, украинцы продолжают жениться и выходить замуж. Но если известно, что новые правила проведения свадебных церемоний предусматривают социальную дистанцию и остальные меры безопасности, то как быть с медовым месяцем? Границы многих стран закрыты для наших соотечественников, но это не мешает влюбленным находить интересные решения для своих свадебных путешествий.

РБК-Украина пообщались с тремя украинскими парами, чья свадьба и медовый месяц прошли в условиях пандемии. Где отдыхали молодожены, как выбирали место для отдыха и на что советуют обратить внимание всем, кто планирует свой медовый месяц в новых реалиях - в материале.

Алина и Роман: "Хотели полететь в Италию"

Свою свадебную церемонию Алина и Роман из города Днепр планировали провести в апреле, но в их планы "вмешалась" пандемия коронавируса.

"По сути, церемония могла быть и в апреле, но на то время действовали ограничения на въезд из других городов (а мы хотели, чтобы присутствовали родители – они живут в другом городе). В итоге перенесли все на конец июня", - говорит Алена.

Алина и Роман говорят, что изначально планировали провести классическую роспись в ЗАГСе, сделать небольшой фуршет для гостей в ресторане, а потом поехать в отель.

"Все так и получилось. Единственное, что в ЗАГСе было ограничение на количество гостей – до 10 человек (хотя, по факту, к этому не сильно придирались). В помещении ЗАГСа нужно было быть в масках, но благо во время самой церемонии такого требования не было. Также у нас возникла небольшая проблема с заведением: все столы должны были быть на расстоянии. Поэтому нельзя было всем вместе сесть за большой стол", - вспоминает Роман.

Фото: Свадьбу Алина и Роман планировали на апрель этого года (предоставлено Алиной Соколовой)

В свадебное путешествие они хотели полететь в Италию, но с учетом сложившейся ситуации решили выбирать доступный на тот момент вариант.

"Выбирали между Турцией и Египтом. Турция предлагала более удобные условия (не надо было делать дополнительные тесты на коронавирус), плюс - уровень отелей выше. Ждать, пока откроются границы в другие страны, мы не захотели", - рассказывает Алина.

Какие ограничения действовали во время отдыха в курортной стране?

По словам Романа и Алины, отели в Турции работали не все: присутствовали некоторые ограничения. Например, была более простая вечерняя программа.

"Если обычно в отель нашего уровня приезжают известные коллективы, то у нас были в основном местные. Еще раз в неделю приезжал кто-то из певцов. Нам попалась некая Клава Кока, о которой мы не слышали. Но до этого на неделе приезжала Диана Арбенина", - говорит Алена.

Фото: Пара выбирала между Турцией и Египтом (предоставлено Алиной Соколовой)

На территории отеля не все услуги были доступны. Например, не работал зоопарк и были закрыты некоторые рестораны.

"Согласно требованиям, мы везде должны были ходить в масках, но в самом отеле этого не требовали. Также нельзя было самостоятельно накладывать себе еду на шведском столе – с этим помогал персонал. В целом, общее впечатление небольшие ограничения не испортили. Они были слишком незначительны по сравнению с нашим хорошим настроением", - признаются ребята.

Советы пары тем, кто планирует свадебное путешествие во время карантина

- Уточняйте возможность возврата/переноса всех билетов и броней в случае закрытия границ.

- Узнавайте заранее, есть ли необходимость делать тесты для того, чтобы попасть в желаемую страну.

- Еще до поездки посмотрите в интернете, что работает в этой стране на данный период, и в каком режиме.

Оксана и Валентин: "До карантина рассматривали Грецию и Грузию"

"Мой будущий муж сделал мне предложение руки и сердца в декабре 2019 года. Тогда о коронавирусе еще никто и не думал, поэтому мы решили заранее спланировать роспись и свадебное путешествие", - рассказывает киевлянка Оксана Щекина.

Изначально пара планировала полететь в Грецию, чтобы там расписаться, а после - провести там же медовый месяц. Но уже в условиях карантина границы с Грецией закрыли – им пришлось даже отменить роспись.

Фото: Оксана с Валентином изначально собирались отдохнуть в Греции (предоставлено Оксаной Щекиной)

"Еще рассматривали Грузию. Но в ситуации с этой страной тоже была нестабильность – не стали рисковать. В итоге, мы остановили свой выбор на Анталии в Турции. Расписались в Киеве 10 сентября, и уже на следующий день улетели на отдых", - говорит девушка.

Какие ограничения действовали во время отдыха?

"Мы отдыхали в отеле, где не было существенных различий между временем "до" и "после" карантина. К туристам там очень лояльное отношение: на территории отеля разрешалось ходить без маски. Правда, о мерах предосторожности никто не забывал. На кухне - весь персонал в перчатках", - вспоминает Оксана.

В отеле на каждом углу были антисептики. Каждый день на входе в столовую всех гостей просили надеть маску. Вся еда в отеле была под стеклом. К слову, маски просили надевать и на центральном пляже, говорит она.

Во время прогулки по Анталии к паре один раз подошел патрульный – вежливо попросил надеть маску.

Фото: Пара все же отправилась на отдых в Турцию (предоставлено Оксаной Щекиной)

"Но в центральной части Анталии и Старом городе, куда мы тоже ходили гулять, местные были вообще без масок. Но это все не считая ресторанов – там маски в обязательном порядке, как и у нас", - говорит девушка.

Подводя итог, она замечает, что карантин кардинально изменил их с мужем планы, но не впечатления от путешествия.

"До поездки мы и так уже полгода ходили в масках в Украине, и привыкли к этому. Единственное - в Турции немного жарко в маске на центральном пляже, но все же не критично", - добавляет Оксана Щекина.

Как быть тем, кто планирует свадебное путешествие во время карантина?

- Самый главный совет – не меняйте решений о замужестве и женитьбе. Это важнее, чем временный карантин.

- Абстрагируйтесь от фона общей пандемии и погрузитесь в свои чувства и эмоции и пребывания за границей. Наслаждайтесь.

- Выбирайте ту страну, которая ближе к Украине. И ту, которая уже не первую неделю "в открытом доступе" для наших туристов.

- Даже в карантин обращайте внимание на экскурсии, которые есть в доступе для туристов и какие проводятся бзопасно. Если внутри страны ничего не изменилось, можно перемещаться между городами. Мы, например, успели съездить еще в Кемер.

Анна и Давид: "Хотели полететь в Испанию, но выбрали местный курорт в Украине"

"Мы планировали свадьбу еще до карантина. Хотели пожениться еще в июне, но из-за ситуации с пандемией пришлось отложить все на месяц. В остальном относительно свадьбы никаких изменений не произошло", - рассказывает Анна Старовойт.

В медовый месяц пара изначально хотела полететь в Испанию. Но закрытие границ сыграло свою роль: из-за карантина пришлось остаться в Украине и выбирать что-то из местных курортов.

Фото: Анна и Давид планировали отпуск в Испании, но сейчас въезд в страну пока запрещен (предоставлено Анной Старовойт)

"Мы остановили свой выбор на Железном Порту, что на Херсонщине. Наш медовый месяц был в августе – тогда уже карантин не был таким жестким. Так что отдохнуть без строгих ограничений нам ничего не помешало. Заметили только, что некоторые кафе были закрыты, но это никак не испортило отпуск", - добавляет девушка.

Что посоветуете тем, кто планирует свое свадебное путешествие?

- Если решили лететь в путешествие за границу, обязательно узнавайте, нужно ли будет пребывать две недели на самоизоляции по приезду. Потому что именно это нас остановило от выезда в Испанию.

- Наслаждайтесь отпуском и друг другом: никакой карантин не должен испортить впечатления от вашего свадебного путешествия!

Напомним, ранее мы писали, как самому спланировать путешествие по Украине или за рубеж, чтобы поездка принесла только позитивные эмоции.

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