Без неприятных сюрпризов: как самому спланировать поездку по Украине и за границу

Фото: Карпаты (pixabay.com)

Как приготовиться к путешествию, чтобы оно принесло только положительные впечатления

Ранее самостоятельные путешествия по разным странам и внутри Украины хоть и надо было планировать, но разного рода неожиданностей туриста ждало меньше. А в условиях карантинных ограничений туристу все чаще надо проверять информацию о работе гостиниц, условия перелета и размещения.

Если раньше правила были стабильными и менялись крайне редко, то сейчас можно ожидать чего угодно, говорит в комментарии РБК-Украина Марина Казакова, основатель турфирмы Kazakovs Travel. Она обращает внимание на ключевые моменты, о которых надо помнить перед поездками за рубеж.

Что проверить перед поездкой за границу

Марина Казакова говорит, что во время планирования путешествия за границу надо проверить буквально все. Начиная от правил въезда в страну до условий перелета и размещения в гостиницах.

Но прежде всего надо узнать, разрешено ли нашим туристам въезд в ту страну, куда вы хотите попасть. По словам специалиста, дальше надо проверить правила перелета при покупке авиабилетов.

"Бывает, что во время карантина в авиаперелетах могут быть ограничения. Например, границы США для украинцев в целом открыты, но есть исключения. А проблеми уже могут появиться во время транзита. Скажем, если мы летим в США через Амстердам, то нам будет отказано во въезде. Но если мы летим через Стамбул, то въезд нам разрешен", - говорит представитель турагентства.

Фото: Как спланировать путешествие в другую страну без посредников? (pixabay.com)

Марина Казакова советует всегда проверять работу отелей, потому что в условиях пандемии объявления о приеме гостей могут быть активными, а на самом деле отель закрыт или работает с ограничениями.

"Я настоятельно не рекомендую бронировать гостиницы, которые не возвращают оплату и где турист платит полную сумму на сайте отеля. Вместо этого стоит выбирать опции, которые позволят отменить поездку без начисления штрафных санкций", - говорит она.

Как спланировать поездку по Украине

Есть несколько важных и необходимых шагов, которые следует выполнить независимо от того, спланированная ваша поездка или спонтанная, замечает в комментарии РБК-Украина глава правления Visit Ukraine Антон Тараненко.

"Путешествие по Украине – это всегда хорошая идея. Если вы хотите открывать украинские достопримечательности самостоятельно, без помощи туроператора или посредника, свое будущее приключение стоит спланировать, чтобы путешествие было насыщено только приятными сюрпризами", - говорит эксперт.

Во-первых, советует он, стоит определиться, куда именно вы хотите отправиться. В условиях нынешних реалий надо учитывать не только прогноз погоды, расписание транспорта до выбранного пункта назначения. Но и понимать, к какой карантинной зоне относится регион. Ведь где-то может в другом режиме работать транспорт, кафе, музеи.

Фото: Во время карантина надо проверять не только погоду, но и то, к какой зоне входит регион на данный момент (pixabay.com)

"Независимо от того, отправляетесь вы до того или иного места впервые или были там не раз, загрузите в свой смартфон сервисы навигации или карту местности, которые могут работать офлайн, если возникнут проблемы с сетью", - советует Антон Тараненко.

Пригодятся также бесплатные онлайн-сервисы бронирования жилья (например, Booking.com или Airbnb) и поиска кафе или ресторанов (Tripadvisor, Foursquare). Там можно выбрать оптимальный для себя вариант, опираясь на живые отзывы реальных посетителей.

"Если вы хотите посетить must-see места, нужно ознакомиться с правилами посещения публичных мест, например, на портале VisitUkraine Today. Узнайте их расписание работы, спросите, можно ли присоединиться к экскурсионной группе и тому подобное. И, конечно, всегда имейте с собой документы, используйте средства индивидуальной защиты и отдавайте предпочтение бесконтактной оплате услуг и товаров", - объясняет эксперт.

Напомним, ранее мы писали, какие правила въезда в курортные страны выдвигают для украинских туристов в октябре.

Также сообщалось, могут ли тесты на коронавирус стать обязательными во время любых путешествий.