"Довелося все перенести": де відпочивають пари, чиї плани на весільну подорож змінила пандемія

Фото: Оксана і Валентин (надано Оксаною Щокіною)

Які напрямки обирають українські молодята для медового місяця

Хоч карантинні реалії й змінюють наше звичне життя, українці продовжують одружуватися і виходити заміж. Але якщо відомо, що нові правила проведення весільних церемоній передбачають соціальну дистанцію та інші заходи безпеки, то як бути з медовим місяцем? Кордони багатьох країн закриті для наших співвітчизників, але це не заважає закоханим знаходити цікаві рішення для своїх весільних подорожей.

РБК-Україна поспілкувалися з трьома українськими парами, чия весілля і медовий місяць пройшли в умовах пандемії. Де відпочивали молодята, як вибирали місце для відпочинку і на що радять звернути увагу всім, хто планує свій медовий місяць в нових реаліях - у матеріалі.

Аліна і Роман: "Хотіли полетіти до Італії"

Свою весільну церемонію Аліна і Роман з міста Дніпро планували провести у квітні, але в їх плани "втрутилася" пандемія коронавірусу.

"По суті, церемонія могла бути й у квітні, але на той час діяли обмеження на в'їзд з інших міст (а ми хотіли, щоб були присутні батьки – вони живуть в іншому місті). В результаті перенесли все на кінець червня", - говорить Аліна.

Аліна і Роман кажуть, що спочатку планували провести класичний розпис в РАЦСі, зробити невеличкий фуршет для гостей в ресторані, а потім поїхати в готель.

"Все так і вийшло. Єдине, що в РАЦСі було обмеження на кількість гостей – до 10 осіб (хоча, за фактом, до цього не сильно чіплялися). В приміщенні РАЦСу треба було бути в масках, але добре що під час самої церемонії такої вимоги не було. Також у нас виникла невеличка проблема з закладом: всі столи повинні були бути на відстані. Тому не можна було всім разом сісти за великий стіл", - згадує Роман.

Фото: Весілля Аліна і Роман планували на квітень цього року (надано Аліною Скоковою)

У весільну подорож вони хотіли полетіти до Італії, але з урахуванням ситуації, що склалася, вирішили вибирати доступний на той момент варіант.

"Вибирали між Туреччиною і Єгиптом. Туреччина пропонувала більш зручні умови (не треба було робити додаткові тести на коронавірус), плюс - рівень готелів вище. Чекати, поки відкриються кордони в інші країни, ми не захотіли", - розповідає Аліна.

Які обмеження діяли під час відпочинку в курортній країні?

За словами Романа та Аліни, готелі в Туреччині працювали не всі: були присутні деякі обмеження. Наприклад, була простіша вечірня програма.

"Якщо зазвичай до готелю нашого рівня приїжджають відомі колективи, то у нас були в основному місцеві. Ще раз на тиждень приїжджав хтось зі співаків. Нам попалася Клава Кока, про яку ми не чули. Але до цього на тижні приїжджала Діана Арбеніна", - каже Аліна.

Фото: Пара вибирала між Туреччиною і Єгиптом (надано Аліною Скоковою)

На території готелю не всі послуги були доступні. Наприклад, не працював зоопарк і були закриті деякі ресторани.

"Згідно з вимогами, ми скрізь мали ходити в масках, але в самому готелі цього не вимагали. Також, не можна було самостійно накладати собі їжу на шведському столі – з цим допомагав персонал. В цілому, загальне враження невеликі обмеження не зіпсували. Вони були дуже незначні у порівнянні з нашим гарним настроєм", - зізнається пара.

Поради пари тим, хто планує весільну подорож під час карантину

- Уточнюйте можливість повернення/перенесення всіх квитків і броні у разі закриття кордонів.

- Дізнавайтеся заздалегідь, чи є необхідність робити тести для того, щоб потрапити в бажану країну.

- Ще до поїздки подивіться в інтернеті, що працює в цій країні на даний період, і в якому режимі.

Оксана і Валентин: "До карантину розглядали Грецію і Грузію"

"Мій майбутній чоловік зробив мені пропозицію руки й серця в грудні 2019 року. Тоді про коронавірус ще ніхто і не думав, тому ми вирішили заздалегідь спланувати розпис і весільну подорож", - розповідає киянка Оксана Щокіна.

Спочатку пара планувала поїхати в Грецію, щоб там розписатися, а після - провести там медовий місяць. Але вже в умовах карантину кордони з Грецією закрили – їм довелося навіть скасувати розпис.

Фото: Оксана з Валентином спочатку збиралися відпочити в Греції (надано Оксаною Щокіною)

"Ще розглядали Грузію. Але в ситуації з цією країною теж була нестабільність – не стали ризикувати. У підсумку, ми зупинили свій вибір на Анталії в Туреччині. Розписалися в Києві 10 вересня, і вже на наступний день полетіли на відпочинок", - каже дівчина.

Які обмеження діяли під час відпочинку?

"Ми відпочивали в готелі, де не було суттєвих відмінностей між часом "до" і "після" карантину. До туристів там дуже лояльне ставлення: на території готелю дозволялося ходити без маски. Правда, про заходи безпеки ніхто не забував. На кухні - весь персонал в рукавичках", - згадує Оксана.

В готелі на кожному розі були антисептики. Кожен день на вході в їдальню всіх гостей просили надіти маску. Вся їжа в готелі була під склом. До речі, маски просили одягати та на центральному пляжі, говорить вона.

Під час прогулянки по Анталії до парі один раз підійшов патрульний – ввічливо попросив надіти маску.

Фото: Пара все ж вирушила на відпочинок до Туреччини (надано Оксаною Щокіною)

"Але в центральній частині Анталії й Старому місті, куди ми теж ходили гуляти, місцеві були взагалі без масок. Але це все не рахуючи ресторанів: там маски - в обов'язковому порядку, як і у нас", - каже дівчина.

Підбиваючи підсумки, вона зауважує, що карантин кардинально змінив їх з чоловіком плани, але не враження від подорожі.

"До поїздки ми й так вже півроку ходили в масках в Україні, і звикли до цього. Єдине - в Туреччині трохи жарко в масці на центральному пляжі, але все ж не критично", - додає Оксана Щокіна.

Як бути тим, хто планує весільну подорож під час карантину?

- Найголовніша порада – не міняйте рішень про заміжжя й одруження. Це важливіше, ніж тимчасовий карантин.

- Абстрагуйтеся від фону загальної пандемії та пориньте у свої почуття й емоції та перебування за кордоном. Насолоджуйтеся.

-Вибирайте ту країну, яка ближче до України. І ту, яка вже не перший тиждень "у відкритому доступі" для наших туристів.

- Навіть в карантин звертайте увагу на екскурсії, є в доступі для туристів і які проводяться безпечно. Якщо всередині країни нічого не змінилося, можна переміщатися між містами. Ми, наприклад, встигли з'їздити ще в Кемер.

Анна і Давид: "Хотіли полетіти до Іспанії, але обрали місцевий курорт в Україні"

"Ми планували весілля ще до карантину. Хотіли одружитися ще в червні, але через ситуацію з пандемією довелося відкласти все на місяць. Врешті щодо весілля ніяких змін не відбулося", - розповідає Ганна Старовойт.

В медовий місяць пара спочатку хотіла полетіти в Іспанію. Але закриття кордонів зіграло свою роль: через карантин довелося залишитися в Україні й вибирати щось з місцевих курортів.

Фото: Ганна і Давид планували відпустку в Іспанії, але зараз в'їзд до країни поки заборонений (надано Ганною Старовойт)

"Ми зупинили свій вибір на Залізному Порту, що на Херсонщині. Наш медовий місяць був у серпні – тоді вже карантин не був таким жорстким. Так що відпочити без строгих обмежень нам нічого не завадило. Помітили тільки, що деякі кафе були закриті, але це ніяк не зіпсувало відпустку", - додає дівчина.

Що порадите тим, хто планує свою весільну подорож?

- Якщо вирішили летіти в подорож за кордон, обов'язково дізнавайтеся, чи потрібно буде перебувати два тижні на самоізоляції після приїзду. Тому що саме це нас зупинило від виїзду в Іспанію.

- Насолоджуйтесь відпусткою й одне одним: ніякий карантин не має зіпсувати враження від вашого весільної подорожі!

Нагадаємо, раніше ми писали, як самому спланувати подорож по Україні або за кордон, щоб поїздка принесла тільки позитивні емоції.

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