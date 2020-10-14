Сложности въезда: почему непросто попасть в Словению, даже когда страна открыта для украинцев

Фото: Озеро Блед в Словении (pixabay.com)

Туристам советуют отложить поездки в Словению

Словения – маленькая живописная европейская страна, которая с 1 октября ослабила режим въезда для украинцев. Вместо обязательной 10-дневной самоизоляции путешественникам разрешили предъявлять негативный результат теста на COVID-19.

Любители качественного европейского отдыха уже начали собираться в путешествие и обзванивать турагентства, а сами туркомпании - предлагать на своих сайтах туры на популярные словенские курорты уже на ближайшие даты.

Но, как оказалось, эксперты туристического рынка рекомендуют повременить с покупкой таких путевок, поскольку не могут дать гарантий, что туристов действительно пропустят пограничники Словении.

РБК-Украина разбиралось, стоит ли сегодня бронировать туры в эту страну.

Главные правила на границе

Словения – одно из немногих государств, которые открыли свои границы для украинских туристов.

"Однако есть некоторые требования к пересечению словенской границы: для все путешественников из стран "красного" списка применяется правило 10-дневного карантина", - рассказали в VisitUkraine.Today в комментарии РБК-Украина.

Фото: Озеро Бохинь в Словении (pixabay.com)

Согласно информации портала VisitUkraine.Today, в "красный" список для Словении входит и Украина. Но с 1 октября при въезде в Словению гражданам Украины не нужно придерживаться самоизоляции, если у них есть с собой негативный результат ПЦР-теста, сделанный не раньше, чем за 48 часов до пересечения границы. При наличии справки с негативным результатом карантин отменяется.

Следует заметить, что тестирование должно быть проведено только в тех лабораториях, которые определили надежными в Институте микробиологии и иммунологии Словении и в Национальной лаборатории Словении по охране здоровья.

Лаборатории в Украине, которые сертифицированы Центром общественного здоровья, также входят в этот список, уточняют РБК-Украина в VisitUkraine.Today.

Въезд для туристов в Словению

На официальном сайте Полиции Словении уточняется, что "лица, выезжающие из третьих стран, перечисленные в "красном" или "оранжевом" списке, по-прежнему обязаны обосновывать срочность своей поездки в Словению".

Все еще действуют ограничения на несрочные путешествия для граждан третьих стран, поясняет в комментарии РБК-Украина Александра Булава, руководитель словенского отдела туроператора "Go Slovenia".

"А это значит, что при пересечении границы у наших сограждан могут спросить о цели визита, его неотложности и необходимости. Что вызывает ряд вопросов и сомнений, можем ли мы отправлять наших туристов в Словению, и не будет ли это нарушением режима, потому что туристическая цель не является неотложной", - отмечает эксперт.

Фото: Туристы обязаны обосновать срочность своей поездки в Словению (pixabay.com)

По ее словам, после появления информации об отмене карантина при въезде в страну повысился спрос на словенское направление. В туркомпанию стало поступать много запросов и звонков.

"Постоянные гости словенских курортов мечтают наконец оздоровиться в этой стране, многие интересуются Словенией как местом для реабилитации после перенесенной болезни COVID-19. Но у нас как у туроператора, к сожалению, пока нет официального разрешения на продажу туристических пакетов. Сейчас даже прогнозов нет, потому что в Словении тоже ухудшается ситуация с уровнем заболеваемости", - добавляет Александра Булава.

Она уточняет, что путешественники, которые едут в Словению самостоятельно, могут надеяться, что пограничники не спросят о цели визита. А если спросят о том, насколько эта поездка необходима, встанет вопрос, как доказать, что цель неотложна.

Рейсы пока отложили

К слову, авиакомпания "Windrose", которая анонсировала старт полетной программы с 24 октября в Словению, 13 октября опубликовала обращение к туристам о переносе начала полетов.

"Сегодня от полиции аэропорта "Любляна" авиакомпанией получено разъяснение, что на данное время, в условиях COVID-19, пересечение границы разрешено только по причинам чрезвычайной необходимости, к которым туризм не относится", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

В авиакомпании уточняют, что в связи с тем, что большую часть пассажиров составляют туристы, начало выполнения рейсов перенесено до момента получения официального разрешения поездок с целью туризма.

Фото: Курорт Рогашка Слатина (booking.com)

Чем интересна Словения для туристов

Отдых в Словении считается более эксклюзивным и индивидуальным, но не массовым, рассказывает директор туристической компании "Аполло-тур" Андрей Демура.

"В структуре продаж это направление традиционно не так популярно, как другие курортные страны. Но, в то же время, Словения - прекрасная страна, в которую можно ехать за спокойным, размеренным отдыхом, спа-услугами. Там осенью хорошая погода, прекрасные живописные озера", - отмечает он.

В "Аполло-тур" добавляют, что хоть въезд в страну и был недавно разрешен, туры в эту страну пока не продают, ожидая более детальных пояснений о правилах въезда.

Словения – страна с хорошей экологией. Это безопасное и в целом очень интересное государство в центре Европы. Площадь всей Словении меньше, чем Киевской области - 20 тыс. кв. км.

Путешествие сюда будет незабываемым независимо от времени года. Словения – чрезвычайно богата природными красотами. Здесь есть и ледниковые озера, и Адриатическое побережье, и горы, и более 87 термальных источников, национальные природные парки.

Туристов также привлекает местная гастрономическая культура: вкусное вино и не менее вкусная еда, рассказывают в "Go Slovenia".

"Осенью обычно самыми популярными являются лечебные курорты, и отдых с целью полного восстановления – тут приходят на помощь уютные спа-комплексы вдали от суеты", - отмечают в туркомпании.

Самым известный курорт - Рогашка Слатина - популярен благодаря воде "Донат МГ", известной во всем мире своим составом и целебными свойствами. Благодаря высокому содержанию магния вода "Донат МГ" способствует нормальному функционированию мышц, включая сердечную мышцу.

Фото: Курортный город Порторож (pixabay.com)

Словения славится также очень красивыми альпийскими озерами. Одно из самых известных – в городке Блед. Это визитная карточка страны. Со времен Австро-Венгрии здесь располагался один из лучших курортов страны, позже – государственная резиденция.

Также путешественники не остаются равнодушными после отдыха на озере Бохинь. Оно ледникового происхождения, расположено на высоте 525 метров над уровнем моря и с трех сторон окружено Юлийскими Альпами. Рядом – 80-метровый водопад Савица. Любоваться горами можно на пешеходных маршрутах или с канатной дороги.

В стране есть также курорты на Адриатическом побережье протяженностью в 47 километров. Это средневековые города Пиран, Копер, Изола, современный город Порторож.

К слову, стоимость недорого недельного тура в 3* отеле для двоих в Бохине в октябре стоит от 885 евро. Впрочем, как утверждают опрошенные РБК-Украина представители туркомпаний, покупать поездку в эту живописную страну не стоит, пока не станут известны четкие правила пересечения границ для туристов.

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