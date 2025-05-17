Приховує багато таємниць України: чому варто хоча б раз у житті побачити Аккерманську фортецю

Аккерманська фортеця - це не просто старовинна споруда, а справжній охоронець історії, який стоїть на варті вже кілька століть. Саме тут відчувається могутня сила часу і непереможний дух української історії.

Де знаходиться Аккерманська фортеця та як туди потрапити, розповідає РБК-Україна з посиланням на Mandria.ua

На березі мальовничого Дністровського лиману височіє одна з найбільших і найстаріших фортець України - Аккерманська.

Це велична оборонна споруда, розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області, вражає своїми масштабами та багатовіковою історією, яка сягає XIII століття.

Вигляд Дністровського лиману (фото: Вікіпедія)

Фортеця була зведена на руїнах стародавнього античного міста Тіра і протягом століть удосконалювалася під владою генуезців, литовців і турків.

Кожна епоха залишила свій унікальний слід в архітектурі фортеці - потужні мури завдовжки понад 2,5 кілометра, що оточують площу понад 9 гектарів, 34 вежі, 12 воріт, а також залишки цитаделі, храмів і житлових будинків.

Оборонні стіни товщиною від 1,5 до 5 метрів і висотою до 15 метрів роблять фортецю справжньою неприступною твердинею.

З північного боку вона практично прилягає до вод Дністровського лиману, а з трьох інших сторін її оточує глибокий рів.

Це не просто фортеця - це ціле місто в місті, що свідчить про велич і стратегічне значення Аккерману в минулому.

Вхід до фортеці (фото: Вікіпедія)

Аккерманська фортеця - популярне туристичне місце, яке приваблює не лише істориків і архітекторів, а й шанувальників пригод.

Тут часто проводяться фестивалі, лицарські турніри, а унікальна атмосфера фортеці неодноразово ставала декорацією для відомих кінокартин, серед яких "Д’Артаньян і три мушкетери", "Ярослав Мудрий" та "Тарас Бульба".

Мандрівникам радять відвідувати фортецю вранці або ввечері, коли спека менш відчутна. Обов’язковий пункт програми - підйом на одну з веж, звідки відкривається захоплююча панорама Дністровського лиману.

Зручне взуття і фотоапарат стануть найкращими супутниками для дослідження її мури та мальовничих краєвидів.

Аккерманська фортеця вночі (фото: Вікіпедія)

За легендою, в одній із веж Аккерманської фортеці досі заховані скарби турецького султана, що додає місцю ще більшої загадковості. Вхід на територію платний, а у спеціально облаштованому музеї можна детальніше ознайомитися з історією цього унікального пам’ятника.

Дістатися до фортеці легко - звідси регулярно ходять автобуси з Одеси, Білгорода-Дністровського та інших населених пунктів. Аккерманська фортеця - справжня перлина української історії, яку варто відвідати кожному, хто цінує велич і багатство минулого.

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