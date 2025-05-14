Туризм зі смаком 2025: 7 гастрономічних маршрутів, які вражають не гірше за Італію

Гастротуризм в Україні стрімко набирає обертів: регіони змагаються за туристів не лише краєвидами, а й унікальними смаками. Подорожі за автентичною кухнею стають новим трендом, який поєднує відпочинок, локальні традиції та справжню гастрономічну насолоду.

Куди поїхати в Україні, щоб не тільки відпочити, а й відкрити для себе смачну українську кухню, розповідає РБК-Україна.

В Україні чимало місць, де можна не просто відпочити, а й насолодитися автентичною кухнею, локальними делікатесами та унікальною гастрокультурою.

Гастротуризм - тренд останніх років, і наша країна вже має чим здивувати навіть гурманів. Ми зібрали найцікавіші маршрути, де смаки регіону розкриваються через традиції, продукти та людей.

Бессарабія (Одещина): гастровино і чорноморська кухня

Узбережжя Дунаю - рай для любителів морепродуктів, вина й унікальних молдавсько-болгарських страв. Тут можна скуштувати чорноморського бичка, мідії, мамалигу й знамениту бессарабську бринзу. Варто зазирнути до села Приморське чи Вилкове - там гастрономія йде в тандемі з природною екзотикою.

Навідайтеся у Болград та Шабо - там неймовірні винні тури, які вже стали конкурентами багатьом європейським винним регіонам. Мамалига з бринзою (фото: Вікіпедія)

Гуцульщина (Івано-Франківська та Чернівецька області): сир, банош і гуцульська магія

Традиційний банош із бринзою, копчена ковбаса, гриби, карпатські чаї - гуцульська кухня проста, але дуже насичена. У Верховині, Криворівні та Яворові можна потрапити на сироварні або ж з’їздити на гастроекскурсію з приготуванням страв на вогнищі. Банош із бринзою (фото: Вікіпедія)

Полтавщина: галушки, слив’янка й душевна гостинність

Полтава - справжній бренд української гастрокультури. Тутешні галушки мають десятки варіацій, а місцеві господині вміють поєднувати смачне зі щирістю. Не пропустіть музей галушки та етносадиби з дегустаціями. Пам'ятний знак полтавській галушці (фото: Вікіпедія)

Львів та Львівщина: кава, сирники та ресторани з історією

Місто, де кожен квартал має свою філософію смаку. Кав’ярні з обсмаженням зерна, тематичні ресторани, львівський сирник і настоянки - гастровраження тут гарантуються. Навколо міста - сироварні, винарні й фермерські господарства.

А ще - крафтове пиво, м'ясні майстер-класи та справжня галицька кухня, аналогів якої у світі просто не існує. Львівська копальня кави (фото: Хостели "Леосфера")

Закарпаття: багатонаціональна кухня на одному столі

Ужгород, Мукачево та Хуст, а особливо села Буштино та Нижнє Селище - центри кулінарного перетину угорської, чеської та української кухонь. Бограч, лечо, домашні вина, сирні плато - усе це легко знайти на місцевих фестивалях і у родинних садибах. Обов'язково скуштуйте справжній закарпатський леквар та відвідайте хоча б одну дегустацію вин. Бограч (фото: Вікіпедія)

Чернігівщина: медовуха, квашені смаколики та історія

Маловідомий гастрорегіон, що дивує давніми рецептами та локальними продуктами: квашені груші, медовуха, борщі на вишні та булани. Місцеві тури часто поєднують гастроформат з історичними локаціями - від Батурина до Седнева. Булани (фото: Чеline)

Волинь: традиції Полісся, грибна кухня та домашні настоянки

Цей край вражає простотою та автентичністю. Волинська кухня - це деруни з часниковим соусом, юшка з білими грибами, квашені овочі, квас з буряків, капусняк, страви з риби, м'ясо з димку та узвари.

У селах навколо Шацьких озер та Колодяжного можна потрапити на гастровечорниці з піснями, самогонкою й домашніми стравами, приготованими за рецептами прабабусь. Любешів та Ковель стали новими точками на гастромапі України. А ще - це край дикої природи, тиші й справжньої поліської гостинності. Деруни (фото: freepik.com)

Вас також може зацікавити:

Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, Чеline, Ukraine.ua, VisitUkraineToday, Центр розвитку туризму України.