"Цены просто поразили": сколько на самом деле стоит отдых на море в Бердянске

Фото: Бердянск (кадр видео из канала youtube.com/VladkaNMSK)

В городе много предложений бюджетного жилья

Бердянск и коса в открытом море - одно из любимых мест отдыха украинцев на Азовском море.

Киевлянин Владимир Сорокин в начале августа отдыхает в этом городе. В отпуск он поехал с женой и еще с одной семейной парой.

Турист рассказывает, что забронировал двухкомнатную квартиру в центре города по цене 400 гривен в сутки – 100 гривен с человека. По его словам, и сейчас подобных предложений в городе вполне достаточно.

"Я много лет думал, что отдыхать на море в Украине – дороже, чем в Той же Турции. Пока не проверил стоимость жилья. Цены меня просто поразили. Нашел вполне приличную квартиру для двух семей. В квартире условия – хорошие, ремонт – не советский. Все чисто и аккуратно. Да, еду мы готовим сами, но считаю, что за такие деньги отдохнуть на море вполне по карману многим украинцам", - говорит он.

РБК-Украина разбиралось, с каким бюджетом можно отдохнуть этим летом в популярном курортном месте.

Бюджетные варианты отдыха в Бердянске

Самая дешевая – Дальняя коса. Это место в конце Бердянской косы с пустынным пляжем, на котором не бывает жарко из-за сильного ветра и волн. Из недостатков размещения в частном секторе – пеший 10-15 минутный путь через заросли камышей к пляжу и тучи комаров по вечерам.

Из "плюсов" – тишина, красочные закаты и восходы солнца над морем, редкие продавцы кукурузы и пирожков на пляже, автобус в город курсирует каждые полчаса.

Фото: Бердянск с высоты (glavcom.ua)

"В этом году цены не поднимали, и мест - валом, у людей после карантина денег мало, - говорит Валентина, которая в конце косы сдает домики без удобств за 100 гривен с человека. Туалет, душ и кухня – на территории. Мебель - советского образца. – Из-за слабого электричества электрочайники в комнаты не ставим".

К слову, такие же цены за койко-место предлагают и в самом городе в частном секторе, на расстоянии тех же 15 минут пешком к пляжу.

Из удобств в номерах – санузел и телевидение, вай-фай.

Фото: Низкие цены на жилье в Бердянске летом (скриншот РБК-Украина)

Сколько стоит размещение в номере "среднего" качества

Средняя цена жилья с хорошими условиями – когда в номере или квартире есть кондиционер и кровати с ортопедическими матрацами – 200 гривен с человека в сутки.

К примеру, в мини-отеле на улице Петровского в 10 минутах ходьбы к морю предлагают номера с удобствами, как в квартире за 175 гривен с человека в сутки. Из "плюсов" такого размещения – два супермаркета и рынок рядом, остановки маршруток на Бердянскую косу, аквапарк и дельфинарий. Из "минусов" – до пляжа, на котором удобно купаться, нужно добираться.

Неподалеку в центре на ул. Первомайской можно снять однокомнатную квартиру со стильным ремонтом за 800 гривен в сутки. В квартире - 4 спальных места.

Фото: Цены за место в одном из мини-отелей города (скриншот РБК-Украина)

"Я с семьей много лет отдыхал в Бердянске и окрестностях, и знаю, что расстояние к морю не говорит о том, что там можно купаться", – рассказывает РБК-Украина киевлянин Богдан Шевчук.

"К примеру, центральный пляж в центре города – это порт. Поэтому плавают там в те дни, когда течение относит масляные пятна от кораблей. Или берег будет в пяти минутах ходьбы, но из-за камней зайти и поплавать не удастся. Снимать жилье лучше ближе к окраинам города – там есть несколько пляжей с песком и ракушками. Или же поступать, как многие туристы – ездить купаться на Бердянскую косу", - отмечает он.

Фото: Цены за размещение в квартире с хорошим ремонтом (скриншот РБК-Украина)

Сколько стоит более комфортное жилье?

Наиболее дорогие варианты жилья – это наличие всех удобств, "плюс" - море прямо за окном.

К примеру, в мини-отеле "Карамель" на ближней Бердянской косе номера со всеми удобствами и бытовой техникой стоят 1500 гривен в сутки. Разместиться в номере могут до 3 человек.

Из преимуществ такого отдыха – выход с территории отеля прямо на пляж с шезлонгами и зонтами, кафе и бар. Также гостям предлагают готовить на общей кухне.

Фото: Вариант отдыха подороже (скриншот РБК-Украина)

"Можно заказать как обеды (борщ и солянка по 45 гривен), так и завтраки. Минутах в 20 ходьбы есть небольшой рынок. Можно также съездить в дешевый супермаркет, который расположен ближе к городу. Маршрутки ходят каждые 5 минут", - говорят в отеле. Свободные для бронирования номера по состоянию на 7 августа есть в наличии.

А отель "De Familia" на той же Дальней косе имеет и два бассейна на территории: взрослый и детский. Как и в предыдущем варианте, в номере обустроена мини-кухня: холодильник, тумбочка и электрочайник. Готовить можно на общей кухне.

Номер на двоих стоит 2000 гривен, двухместный для четырех гостей – 2800. В номерах - дорогая мебель и качественный ремонт.

Фото: Цены за размещение в комфортном номере одного из отелей города (скриншот РБК-Украина)

Примечательно, что цена номеров в отелях в такой же близости от пляжа в самом Бердянске может достигать 7000 гривен в сутки при размещении 6 человек (такие цены - в отеле "Bristol"). Или до 5167 гривен за ночь в двухкомнатном четырехместном номере, как в отеле "Арле" в 400 метрах от "Третьего пляжа" в Бердянске.

К слову, в эту стоимость включены и завтраки.

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